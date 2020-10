Gözde Kuyumcu Başarı Öyküsü

(Hiçbir başarı rastlantı değildir.) Değerli okurlarım, başarıları alkışlamaya devam ediyoruz. Bu köşede başarı öykülerini paylaştığım değerli insanların ortak yanı başarılarının yanında mütevazi ve samimi olmalarıdır. Bugün sizinle, Gazeteci ve Sunucu Sayın Gözde Kuyumcu'nun başarı öyküsünü paylaşacağım.

Gözde Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Aslen Trabzonluyum. İsviçre’de doğdum ve büyüdüm. Babam İsviçre'de makine mühendisliği okuduktan sonra orada iş hayatına başlamış, annem de dil okuluna gittiğinde tanışıp evlenmişler... Tam bir aşk hikayesi yani... Birkaç sene sonra İstanbul'a dönmüşler. Ben İstanbul'da okudum, Yeditepe İşletme, ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset masteri yaptım. Annem inşaat mühendisi ama aynı zamanda eski bir siyasetçi. Belki de siyasete merakim ordan geliyor:)

İş hayatıma NTV de başladım. Televizyonculuğu NTV’deki mubabirlik yıllarımda öğrenmeye öğrenmeye başladım. İşinde usta isimlerle çalışma fırsatı yakaladım. Erdoğan Durna’nın da bende emeği çoktur, selam olsun.

NTV, STAR TV, BBC London , TRT derken kısa bir aranın ardından medyaya geri döndüm. Bizim meslekte bir kere sahaların tozunu yuttun mu? Vazgeçemezsin derler. Bu meslek bağımlılık gibidir, sürekli yeni bir şey öğrenme hevesi, son dakika heyecanı... Farklı hayatlara tanık olmak, gündemi takip etmek tam anlamiyla bağımlılık yaratır.

Şimdi Bloomberg Ht TV'de 17.00-19.00 saatleri arasında Kapanışa Doğru ve Günden Kalanlar'ı sunuyorum ayrıca Bloomberg Ht Radyo'da Mikrofonda Gözde ile 12:30-13:30 arasında hafta içi her gün yayın yapıyorum. Oldukça yoğun ve keyifli geçiyor.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Bizim meslekte sebat etmek önemlidir, emek vermek ve çok çalışmak gerekir. Gün geldi gece 11 lere kadar haber yazdığımı ve çalıştığımı bilirim. Hafta sonları arkadaşlarım dışarda vakit geçirirken çalıştığım çok oldu. İyi iliskiler kurmaya çok önem veririm, herkesi önemserim, eleştirileri dinlerim, kendimi geliştirmek için elimden ne geliyorsa yaparim. Öğrenmeye açık olmak ve çok çalışmak bence başarının en önemli sırrı... Ve de pes etmemek.

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Mesleğimi çok severek yapıyorum, öğrenmekten besleniyorum. Ama 'illa medya dışı ne olursa mutlu olurdunuz?' derseniz, mimarlık olurdu cevabım... İnsanları mutlu etmeyi çok severim... Hem bir şeyler yaratmak hem de insanları mutlu eden aktif bir meslek oldugu için sanırım mimarlık güzel olurdu. Ama işimden vazgeçmem:)

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Hayatta en önemli şey öncelikle kızım ve ailem, inançlarım, bir de sahip olduğum değerler. İnandığınız şeylerden hiç vazgeçmeyin, hayat mutsuz olmak icin çok kısa, sizi üzen ne varsa acil kurtulun. Karşılıksız iyilik yapın mutlaka geri döner. Hayatın karması var, ne ekersen onu biçersin. Kul hakki yemeyin. Bir de bol bol şükredin.

Gözde Hanım, sizin için mutluluk nedir? Sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-En mutlu olduğum şey kızımla vakit geçirmek, onu gülerken gördüğüm her an keyiften dört köşe oluyorum diyebilirim. Bunun dışında klişe olacak ama seyahat etmeyi ve yeni kültürler tanımayı çok seviyorum, tam bir uzak doğu asığıyım. Elimde olsa her tatilimi uzak doğuda geçiririm. Ama Londra askımdan da vazgeçmem. Saatlerce elimde kahve ile sanat galerisi ya da müze gezebilirim. Dostlarımla vakit geçirmek, kaliteli sohbet... Listem çok uzun say say bitiremem. İçinde yeni olan ve öğreten her şey beni mutlu eder.

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Pandemi sureci de hepimize hatırlattı aslında... Plan yapmak yersiz. Tam bir kaderciyim, kul kurar kader gülermiş derler. Tabi ki bir yol haritaniz olsun hayata dair ama hayat size ne fırsatlar getirir belli olmaz. 4 sene önce sorsaydınız bambaşka bir hayat planım vardi ama olduğum yerde ve şimdiki düşüncelerime bakıyorum planladığımın çok dışında bir noktadayım. O yüzden güzel isteyin, güzel düşünün gerisini hayatın zamanlamasına bırakın. Bir idealiniz olsun ama her dakika plan yaparak bence gidişatın da büyüsünü bozmamak lazım. Hayata bir kere geliyoruz.

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Basarinin sırrı az konuşup çok çalışmak bence... Söylenmemek, her olumsuzluktan bir ders çıkarıp önümüze bakmak... Başarı herkese göre farklıdır. Bence hayatı güzel yaşamak, kaliteli zaman geçirmek bu devirde en büyük başarı... Neticede çok fazla olumsuzluğa maruz kalıyoruz, günümüzün önemli bir kısmını trafikte ve gündelik koşuşturmalarla geçiyoruz. Arkamıza dönüp baktığımızda istediğim hayatı yasıyorum diyebiliyorsak eğer, bence şanslıyız...

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl?

-Sosyal medyayla aram baya iyi... Ama işim gereği Twitter'da çok vakit geçiriyorum, çok fazla haber takibi yapiyorum. İş dışında İnstagram'da sevdigim bloggerlari takip etmeyi seviyorum.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

-Hafta ici 11 gibi işte oluyorum. Günümün büyük bölümü kanalda geçiyor, akşam eve gelip kızımla vakit geçiriyorum. Hafta içi çok vakit geçiremediğimiz icin hafta sonumu da cogunlukla kizima ayiriyorum. Tam bir ev kuşuyum ama yeni yerleri keşfetmeyi de çok seviyorum. Belki biraz pandemi de sekteye uğrattı ama yeni açılan restoranları takip ederim ve mutlaka deneyimlemek isterim.

İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı?

-Spor sürekli yapıyorum diyemem, yoğun iş tempom nedeniyle... Ama elime fırsat geçtikçe spor hocam Deniz’le xbody yapmayı çok seviyorum. Hobi denmez ama yeni yemek tarifleri denemeyi çok seviyorum, kafa dağıtmak için yeni bir tarifle karşılaştığımda hemen denerim. 45 gunluk Tayland deneyimimde ketojenik ve raw vegan beslenme egitimi aldim, firsat buldukca yapmaya calisiyorum, ama malum günümüz koşturmacası, hızlı yaşam, yeme alışkanlığı ile şu an çok da yapabildiğimi söyleyemem.

Evde yemek yapar mısınız? Yaparsanız en çok hangi yemekleri yaparsınız?

-Evde yemek yapmayı çok severim. Sebze ağırlıklı diyebilirim ama her çeşit yemeği yapmayı seviyorum.

Bize bir yemek tarifi verir misiniz?

-En pratik ve çok yaptığım mücver var. Üç kabak, bir havuç, maydanoz, taze soğan, iki yumurta, biraz un biraz tarçın ve tuz... Yani klasik mücver iste:) aman sakin kızartmayın. Fırında tercih ederim.

Gözde Hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Çok okuyup çok araştırsınlar. İş hayatına başlamadan önce mümkünse yakaladıkları her fırsatta farklı alanlarda staj yapsınlar. İşi mutfakta öğrenmenin önemi büyük... Yeni mezunlar bazen yapmak istediğini bilmiyor. Yarattıkları staj imkanlarıyla neyin onları daha çok mutlu edeceğini erken keşfedip o alana yönelebilirler. Başarılı olmak içinse çok çalışmaktan başka verebileceğim bir tavsiye yok herhalde... Bir de pozitif kalmak sanırım, çevrenizde sizi enerjisi ile aşağı çeken insanlar varsa uzak durmak lazım diye düşünüyorum.

Gözde Hanım bu harika ve samimi söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Hayat yolculuğunuzun muhteşem geçmesini diliyorum.

Cengiz Hortoğlu