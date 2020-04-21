Koronavirüs ve ilişkiler

Bir kadın okurum "Eşimle daha önce bu kadar sorun yaşamıyorduk, eşim koronavirüs nedeniyle sürekli evde olduğundan tartışmalarımız çok arttı. Bu gidişle boşanacağız gibi görünüyor," diyor.

Bir başka kadın okurum da "Daha önce evlenmeyi asla düşünmüyordum, ancak fikrim tamamen değişti. Bir aydan fazla bir süredir işe gitmiyorum, evde tek başımayım, işe giderken asla yalnızlık hissetmiyordum. Ama şimdi yalnız yaşamanın ne kadar zor olduğunu anladım. Evlilik hakkındaki fikirlerim tamamen değişti, kesinlikle evlenmek istiyorum," diyor.

Ben, koronavirüsün boşanmaları da evlilikleri de arttıracağını düşünüyorum.

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Şimdi gelelim ilk okurumun sorusuna...

Yaptığımız çalışmalar çok sayıda boşanmanın basit nedenlerle gerçekleştiğini gösteriyor.

Bunun da en başta nedeni yoğun duygulu ilişkilerde iletişimin daha zor sağlanması...

Şu anda 24 saat birlikte olmanın zorlukları da dikkate alındığında yaşanan tartışmalar daha da net anlaşılıyor.

Çoğu zaman iki taraf da iyiniyetli olduğu halde dertlerini birbirlerine anlatmakta zorluk yaşıyorlar.

Oysa iki taraf da empatiyle birbirini dinlemeye çalışsa her şey daha kolay olacak.

Peki boşanma aşamasına gelmiş olan bir ilişkide yeniden mutluluk mümkün mü?

İşte atılması gereken adımlar:

1) İletişim kopma noktasına gelmişse, eşinize bir mektup yazın ve onu dinlemeye hazır olduğunuzu aslında yaşanan sorunlarda sizin de hatalarınız olduğunu belirtin.

2) Konuşurken sizi suçlasa bile onu anlamaya çalışarak sözünü bitirinceye kadar dinleyin. Arada bir anlattıklarını doğru anladığınıza inandırmak için tekrar edin.

3) Konuşma sırası size geldiğinde evliliğinizde yanlış giden durumları yargılamadan ve suçlamadan anlatın.

4) Onu değiştirmeye çalışmadığınızı olduğu gibi kabul ettiğinizi ve sevdiğinizi açık bir dille belirtin.

5) Eleştirmek zorundaysanız eleştirinize öncelikle olumlu taraflarını söyleyerek başlayın ve asla “Sen hep böylesin” gibi genellemeler yapmayın.

6) Onun sizin için değerli olduğunu ve onu sevdiğinizi sözü dolandırmadan doğrudan söyleyin.

Son söz: Şimdi, boşanmayı düşünmek yerine bu zor günleri el ele aşmaya çalışma zamanıdır. Hiçbir şey yapmasanız bile biraz hoşgörü göstermeniz yerinde olur.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu