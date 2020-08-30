Mutsuzluğun Kuralları

Bazı insanlar, en iyi koşullarda da yaşasa, bir eli yağda, bir eli balda da olsa asla mutlu olamazlar, mutlu olamadıkları gibi çevrelerine de hayatı zindan etmeyi başarırlar.

En iyi gününüzde bile böyle biriyle karşılaşırsanız yandınız. Moralinizi öyle bozarlar ki, tüm gününüzü zehirlemeyi başarırlar. Çünkü bu konuda öyle çok deneyimleri vardır ki; onlar için bir insanı mutsuz etmek çok basittir.

Böyle bir insanla aynı evde birlikte yaşıyorsanız, siz artık mutlulukla vedalaşın. Çünkü karşınızda bir mutsuzluk ustası vardır. Nasıl olduğunu anlayamadan kendinizi mutsuzluk denizinde bulursunuz.

Peki bu insanlar ne yapıyorlar da hem kendilelerine hem çevrelerine hayatı zindan etmeyi başarıyorlar.

Değerli okurlarım mutluluğu veya mutsuzluğu düşüncelerimiz ve hayata bakış açımız belirliyor.

Her şeyin olduğu gibi mutsuzluğun da kuralları vardır. İşte mutsuz insanların uyguladıkları kurallar:

1)Devamlı ne kadar şanssız olduğunuzu tekrar edip durun. Başarılı insanları takdir etmek yerine onların başarılarına bahaneler bulun.

2)Birisi sizi aradığında veya sevdiğiniz söylediğinde ‘mutlaka bir çıkarı vardır,’ diye düşünün.

3)Devamlı asık suratlı olun, asla gülümsemeyin. (Gülümsemek, insanı kendine iyi hissettirir.)

4)En yakınlarınız dahil, etrafınızdaki kimsenin sizi sevmediğine sadece çıkarları için yanınızda olduğuna kendinizi inandırın.

5)Size birisi yanlış yaptığında onu asla affetmeyin, ona karşı kin ve nefret besleyin. (Aklınızdan bana bunu nasıl yapar? O kim ki? sorularını geçirin.)

6)Sosyal medyada bir arkadaşınız bir şey paylaştığında (Onun öyle kastetmediğini bildiğiniz halde) kelimelerle oynayarak başka bir anlam çıkarın ve onu yerden yere vurun.

7)Bir arkadaşınızı telefonla aradığınızda telefonu açamadıysa olumsuz senaryolar yazıp neden sizinle konuşmak istemediğine dair gerekçeler bulun.

8)Tatili falan boş verin, nasıl olsa yeniden eve döneceksiniz, ‘gitmeye ne gerek var?’ diye düşünün.

9)Biriyle konuşurken devamlı olumsuz cümleler kurun, (örneğin, bu elbise sana hiç yakışmamış, çok kilo almışsın gibi…)

10)Geleceğinizle ilgili en kötü senaryoları yazın, pozitif düşünenlere hayalperest deyin.

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İşte değerli okurum bu 10 maddenin tam tersini yaptığınızda hayat size daha çok gülümseyecektir. Siz hayata nasıl seslenirseniz sesiniz aynı şekilde yankılanacaktır.

İnanın düşündüğünüz ve uyguladığınız her şey bir kehanete dönüşebilir.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu