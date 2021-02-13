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Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

hortogludorduncubakis@gmail.com

Mutsuzmuş

13 Şubat 2021

Mutsuzmuş

Aşka inanmıyor, romantizmden bihaber. Başarıları takdir etmek yerine kıskanıyor, İlişkisi var ama aşkı bilmiyor. Gülmek yerine somurtuyor. Asla yetinmiyor, hep daha fazlasını istiyor. Paylaşmıyor, iyilik yapmıyor. Küçük dağları yarattığına inanıyor. Şükretmiyor, teşekkür etmiyor, minnettar olmuyor. Konuşmak yerine mesajlaşıyor. Hiç zamanı yok, hep bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Her şeyden şikâyet ediyor. Sevmiyor sevilmiyor. Herkesin aleyhinde konuşuyor. Her şeyi o biliyor.

Kendine bakmıyor, spor yapmıyor. Saldırıyor, azarlıyor, öfkeleniyor, hakaret ediyor. Her güzel şeye karşı... Bir bebenin gülüşü bile onu etkilemiyor. Müzik dinlemiyor, film izlemiyor, şiir okumuyor. "Ben" diyor başka bir şey demiyor. Ağaçtan, çiçekten, topraktan kısacası doğadan uzak yaşıyor. Mutsuzluk sonuçtur canım kardeşim. Şikâyet etmeye hakkın yok.

Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

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