Serkan Tatar Başarı Öyküsü

Değerli okurlarım başarıları alkışlamaya devam ediyoruz. Bu köşede başarı öykülerini paylaştığım değerli dostların ortak özellikleri, başarılarının yanında mütevazi ve samimi olmalarıdır.

Bugün sizinle Milli Boks Antrenörü Sayın Serkan Tatar'ın başarı öyküsünü paylaşacağım.

Serkan Bey öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Başarı öykünüzü öğrenmek isterim.

-Öncelikle teşekkür ediyorum Cengiz bey... İnsanın kendini anlatması kadar zor bir şey yok sanırım. Bir kaç cümle ile kendimi ifade etmem gerekirse; evreni, insanlığın varoluşunu, felsefeyi, sporu, doğayı, sanatı, hayvanları, kitapları, iyiliğe ait olan her şeyi seven biriyim.

Ben Kars'ta doğdum. Aslan burcuyum. Belki de doğduğum yerin ikliminden hayat yolculuğum sert rüzgarlar ile şekillendi. Boks ruhumu en iyi yansıtan spor...

Yenilgiler, yengiler ve insanın sevdiği bir alanda mücadele etmesi başarı denen kavramın yapı taşlarını oluşturuyor sanırım...

Serkan Bey siz çok başarılısınız, bugünlere gelmek için nelere dikkat ettiniz?

-Hayatın, mesleki konuların, yaşam şartlarının zorluğundan dersler çıkardım, hayal kırıklıklarına sızlanmak yerine daima benden daha zorlu yaşam mücadeleleri içinde olanları düşünerek kendimi motive ederim. İnanmadığım ve kolay olan işlerin içinde yer almamayı tercih ederim. Kolay olanı tercih etmek bana göre değil sanırım.

Hayatınızda sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Ailem, güven ve evrensel bütünlük.

Biraz da gelecekten konuşalım, geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Milli boks antrenörü ve oyuncuyum. Hayal kurmaktan plan yapmaktan çok hoşlanmam zamanın getirilerine göre akışa ayak uydurmaya çalışırım. Mesleki konularda kendimi geliştirmeye yeni şeyler öğrenmeye açığım.

Sanatta ve Sporda daha fazla etkinlik ve yaratıcı işlerin yapılmasını arzu ediyorum. Evrenin insanlığın geçtiği bu zorlu süreçte her birimizin bir diğerinden üstün ya da aşağıda olmadığı gerçeğine idrak edilmesi, çıkar savaşlarının sona ermesi ve her alanda emek verenlerin hak ettiği değeri görmesi geleceğin daha aydınlık olmasını sağlayacak düşüncesindeyim.

Serkan Bey, sizi en çok ne mutlu eder? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Sevdiklerimin mutluluğu, başarıları, güvenilmek beni mutlu eder. Doğa, samimiyet, hayvanlar, müzik, sanat ruhumu beslediği için keyif aldığım şeylerin başında gelirler.

Sizin için mutluluk tanımı nedir?

-Ben buna evrensel bir cevap vermek istiyorum izninizle... İnsanlığın sen ben üstünlük çabası içinde olmadan başkalarının başarı ve mutluluğundan rahatsız olmaması mutluluğun tanımlaması olabilir.

Mesleğinde başarmak isteyenler size "Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Başarısızlıklar mutlaka olacak yaşamlarımızda. Önemli olan mücadeleye devam edip her güzel şeyin ve başarının emekle olacağının bilincine idrak edebilmek. Bunları yaptığımızda başarı gelecektir.

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl?

-Kişisel olarak sosyal medya ile aramın çok iyi olduğunu söyleyemem. Profesyonel olarak işim gereği sosyal ağları kullanmayı tercih ediyorum.

Serkan Bey bir gününüz nasıl geçer?

-Genelde erken uyanırım mesaim başlar. Antrenör olarak derslerimi verir, çekimlerim varsa katılır, senaryo okur, film izler, makalelerimi yazar ve fırsat buldukça kitap okur gündemi takip ederim.

Hafta sonları neler yaparsınız?

-Ailemle sevdiklerim ile vakit geçirmeye gayret ederim. Doğayı çok sevdiğim için belli bir plan yapmadan yola çıkar ruhuma iyi gelen yerleri gezip keşfetmekten keyif alırım.

Oyunculuk hayatınıza ne zaman girdi kendinizi nasıl geliştirdiniz? Hangi projelerde yer aldınız?

-Tiyatro ve sinema, boks gibi her zaman ilgi alanımdaydı. Bu alanda tiyatro eğitimi binicilik ve kılıç eğitimleri aldım. Oyunculuk 1999 yılından itibaren reklam ve dizi filmler ile başladı ve devam ediyor.

Serkan Bey spora, özellikle boksa ilgi duyan gençlere başarılı olmaları için ne önerirsiniz?

-Boks fiziksel ve mental olarak kişiye çok farklı bir olgunluk, azim ve oto kontrol sağlayan bir spor dalı... Ülkemizde çok değerli boksörler var; Sinan Şamil Sam, Atagün Yalçınkaya, Yakup Kılıç, Selçuk Aydın, Avni Yıldırım ve elbette Gülsüm Tatar...

Spora ilgi duyan kardeşlerimize önerim; onların hayatlarını yaşadıklarını okusunlar ve her şeyden önce kendilerine inanarak hareket etsinler.

Serkan Bey bu harika söyleşi için size çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımak benim için onurdur.

Cengiz Hortoğlu