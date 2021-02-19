Zor

Hayatın boyunca sevgi nedir bilmemiş, bir kızın elini tutmamışsın, sevdiğine bir şiir okumamışsın. Elinde bir demet kırmızı gül aşkını beklememişsin. Dans etmemişsin. Sevmemiş sevilmemişsin. Sevdiğinle el ele dolaşmamışsın. Bir bebeği kucağına alıp minicik ellerine ve ayaklarına bakıp sevmemişsin. Bir kedi veya bir köpek bakmamışsın. Özlememiş özlenmemişsin. Bir saksıya birkaç mor menekşe ekmemişsin. Bir aşk filmi izteyip gözlerin dolmamış. Tek yaşadığın duygu kin ve nefret!

Öfkelisin ve kızgınsın, karşına kim çıksa saldıracaksın. Tek bildiğin bu... Şiddet, hakaret, saldırı... Bazen traikte bazen evinde bazen de sosyal medyada... Senin de işin zor, bizim de seninle işimiz zor.

Bu sabah bir arkadaşım aradı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın altına yapılan yorumlar çok canını sıkmış. Konuştuk, nedenini anladığında öfkesi geçti.