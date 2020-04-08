Bağışıklık sisteminizi neler zayıflatır?

Son günlerin en popüler konusu bağışıklık sistemi. Eminim siz de bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için gerek sosyal medyadan gerekse geleneksel medyadan birçok tavsiye duymuşsunuzdur. Bağışıklık sisteminin çok kompleks bir yapıya sahip olduğunu ve tek bir besin veya uygulamayla onu güçlendiremeyeceğimizi ben ve pek çok kıymetli uzman defalarca söyledik. Dilerseniz bugün başka bir açıdan bakalım ve bağışıklık sistemini neler zayıflatıyor o konuya değinelim.

1 - Yetersiz ve kalitesiz uyku

Evde geçirdiğimiz vakit artınca birçoğumuz için uyku düzeni de değişti. Hem danışanlarımdan hem de yakın çevremden aldığım geri bildirimler birçok kişi için uyku saatlerinin çok fazla geciktiğini gösteriyor. Dolayısıyla, bu uyandığınız saati de erteliyor. Yetersiz ve kalitesiz uyku bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarından biri. Vücudumuz uyku sırasında bağışıklık sistemine yardımcı olan bazı proteinleri üretir. Dolayısıyla, her gün 6-8 saat arasında uyumaya özen gösterin. Özellikle uyku hormonu olarak bilinen melatonin salınımının pik yaptığı saatler gece 23.00 ile sabah 05.00 arasındadır. Bu saatlerde uyuyor olmanız da önemli. Melatonin salınımı, ışığa duyarlıdır ve karanlıkta yoğun biçimde salgılanır, bu sebeple uyuduğunuz ortamın karanlık olmasına özen gösterin.

2 - Yüksek stres seviyeleri

Bu dönemde stres ve kaygı seviyelerinizin arttığını biliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum, ben de benzer duyguları yaşıyorum. Ama eğer korktuğunuz ve endişe yaşadığınız şey hastalığa yakalanmaksa inanın stres seviyenizin yükselmesi riskinizi artıracaktır. Kronik stres bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Strese girmek yerine önlem almaya odaklanın. Stres seviyelerinizi azaltmak için, evde meditasyon, nefes çalışması, dua okumak veya yoga size neyin iyi geldiğini düşünüyorsanız sıkça yapın. Ev koşullarınızda yapabileceğiniz egzersizlere de bu dönemde ağırlık verin. Çünkü bağışıklık sistemini zayıflatan etmenlerden biri de hareketsizlik ve egzersiz eksikliği.

3 - Düşük D vitamini seviyeleri

D vitamini bağışıklık için önemli vitaminlerden biri. En iyi kaynağı ise güneş. D vitaminin öncü maddesi deri altında bulunur. Güneş ışınlarının etkisiyle ise bu madde D vitaminine dönüşür. Özelikle kış aylarında ve güneşten faydalanma imkânımız olmadığında D vitamini seviyelerimiz düşer. D vitamini kas zayıflığına karşı vücudu korur, kalp atışının düzenlenmesinde etkilidir, tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir. Bütün bunların yanı sıra bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Eğer D vitamini seviyeleriniz olması gerekenden düşükse mutlaka doktorunuza da danışarak takviye almayı ihmal etmeyin.

4 - Yetersiz sebze ve meyve tüketimi

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bütün besinlerden dengeli bir şekilde almamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ama beslenmemizdeki en önemli vitamin ve mineral kaynağı besin grubunun sebze ve meyveler olduğunu unutmamalıyız. Sebze ve meyveler içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde vücuda enfeksiyonlarla savaşması için gerekli olan desteği verir. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketiminin bağışıklık sistemini destekleyen antikor üretimini desteklediğini gösteren çalışmalar var. Bu sebeple, mümkün olduğunca her gün taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin, sebze ve meyvelerde çeşitliliği önemseyin. Her sebzenin kendi renginin altında ona özel faydalarının olduğunu hatırlayın.

5 - Sigara içmek

Sigara ve tütün kullanımı kanser başta olmak üzere birçok hastalık için çok büyük bir risk faktörü. Bunun yanı sıra nikotin, vücudunuzun mikroplarla savaşma yeteneğini de zayıflatır. Özellikle bugünlerde koronavirüsle mücadelede akciğerlerinize çok daha fazla ihtiyacınız olduğunu lütfen unutmayın. Sigara kullanma alışkanlığınız varsa hemen şimdi onu bırakmak için bir adım atın.