HOŞ GELDİN 2021

Yarın büyük bir heyecan ve umutla yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. 2020 yılı, dünyanın dört bir yanındaki birçok insan için zorluklar ve değişimler getirdi, günlük alışkanlıklarımız ve davranışlarımız önemli ölçüde değişti. Geride bıraktığımız sene boyunca tüm dünya olarak salgınla mücadele ederken, hem kendi hem de gezegenimizin sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Unutmayın, bizler doğanın sahibi değil, bir parçasıyız. Doğanın bize ihtiyacı yok, ama bizim yaşamak için doğaya ihtiyacımız var.

Dilerim bu yeni yıl, sağlığınız da dâhil olmak üzere her şekilde kendinizi iyileştirmek için yeni fırsatlar getirsin. Sağlıklı beslenme ve egzersiz eminim ki yeni yıl listenizde yerini alıyordur. Peki ya hayatınızdaki mutluluk ve huzur? Bu yıl, kendinizi daha çok sevin. ‘’Yeni yıl yeni siz’’ düşüncesiyle yola çıkın. 2021 yılı, doğayla uyumlu yaşadığımız, huzurun eksik olmadığı, sağlıklı, mutlu ve güçlü hissettiğimiz bir yıl olur. Bunun için harekete geçin.

Bitkisel bazlı beslenme popülerliğini koruyor

Son zamanlarda gerek çevre bilincinin artması, gerekse sağlığa verilen değerin ön plana çıkmasıyla birçok kişi beslenme planında hayvansal ürünleri azaltmayı veya tamamen kaldırmayı tercih edebiliyor. Sürdürülebilirliğe ve sağlıklı beslenmeye olan ilgi bu eğilimi yönlendirmeye yardımcı oluyor. Bu yıl daha fazla meyve, sebze, kuru baklagil, tam tahıl ekleyin ve hem gezegen hem de kendiniz için kırmızı et tüketiminizi azaltarak bitkisel besinler tüketmeyi hedefleyin. 2021 market reyonlarında ve menülerde bu konuda daha geniş seçeneklerin ortaya çıkacağını umuyorum. ‘Plant Based Diet’ yani bitki bazlı terimini sık sık duymaya devam edeceğiz.

Bağışıklığa destek ön planda

Kovid-19, sağlığın çok önemli olduğunu ve her an değişebileceğini hatırlattı. Nutrients dergisinde yayımlanan ve salgın döneminde internet üzerinden aramaları değerlendiren yeni bir araştırmaya göre, bağışıklık aratılan ilk terimler arasında. Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalara olan ilgi önemli ölçüde artmış.

Bağışıklığı artıran tek bir diyet olmadığının altını çiziyorum, ancak meyveler, sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıllar, yağlı tohumlar gibi lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir beslenme düzeni bağışıklık sisteminize destek olacaktır.

C vitamini, çinko ve selenyum, D vitamini gibi vitamin mineraller bağışıklık sisteminizi optimize etmeye yardımcı olabilir. Bu vitamin ve minerallerin eksikliğinin daha şiddetli bir inflamatuar tepkiyle bağlantılı olduğunu ve Kovid-19’dan etkilenme oranlarını artırabileceğini gösteren çalışmalar da yapılmaya devam ediyor.

2021 YILINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Evde yemek pişirmeye devam

Yıllardır en iyi diyetin sürdürülebilir ve gerçekçi diyet olduğunun vurgusunu yapıyorum. Ev yemekleri sürdürülebilir diyetin en büyük parçalarından biri. 2020 yılı pandemi sebebiyle sanıyorum birçok kişi için en çok evde yemek yediği sene oldu. Foundation Medicine’ın yaptığı bir araştırma göre, bireylerin %40’ı salgından öncesine göre daha sık yemek yaptıklarını söylüyor. Evde fırıncılık uygulamalarının tüm dünyada en fazla talep gören pişirme şekli olduğunu biliyor muydunuz?

Evde pişirilen yemeklerin genellikle daha sağlıklı bir beslenmeyle ilişkili olduğunu belirtmek istiyorum. Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity dergisinde yayımlanan, 11.000’den fazla bireyin değerlendirildiği çalışmada, evde sık sık yemek pişiren katılımcıların aşırı kilolu olma olasılığı %28, fazla vücut yağına sahip olma olasılığı için %24 daha düşük bulunmuş. Tencere yemeklerini karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli şekilde hazırlamanın daha kolay olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Dışarıda tükettiğiniz öğünlerde sodyum, ilave şeker ve doymuş yağ gibi sağlığınıza olumsuz katkıda bulunabilecek içerikler daha yüksek bulunurken, tam tahıllar, sebze meyveler gibi besleyici içeriklerde daha düşük olma eğiliminde oluyor. Elbette, hepimiz yakında evlerimizden çıkmayı ve sevdiklerimizle dışarıda buluşup sohbet etmeyi, yemek yemeyi dört gözle bekliyoruz, ancak 2021’e girecek sağlıklı bir beslenme trendi varsa, o da tencere diyeti gibi duruyor.