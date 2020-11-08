Sağlıklı bağırsakların dostu ve düşmanı

Bağırsaklar artık ikinci beynimiz olarak tanımlanıyor. O yüzden, bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemi, ruh hali, akıl sağlığı, otoimmün hastalıklar, endokrin bozukluklar, cilt rahatsızlıkları ve kanser gibi birçok hastalık arasında ilişki bulunduğunu da unutmayın!

Vücudunuzda, çoğu bağırsaklarınızda bulunan yaklaşık 40 trilyon bakteri yaşadığını biliyor muydunuz? Yediğiniz, içtiğiniz tüm besinler vücudunuzda yaşayan bakteri türlerini büyük ölçüde etkiliyor. Bu bakteriler aynı zamanda bağırsak mikrobiyotanızı oluşturuyor ve sağlığınız için çok büyük önem taşıyor. Eminim bugüne kadar siz de duymuşsunuzdur bağırsaklar artık ikinci beynimiz olarak tanımlanıyor. Bu nedenle bağırsak floranızdaki denge çok önemli.

Bağırsaklarınızdaki belirli bakteri türlerinin artması veya azalması, birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açabilir. Yüksek stres seviyeleri, az uyku gibi bazı faktörler, bağırsak sağlığınızı etkileyen nedenlerdendir. Son 20 yılda yapılan pek çok sayıda çalışma, bağırsak sağlığıyla bağışıklık sistemi, ruh hali, akıl sağlığı, otoimmün hastalıklar, endokrin bozukluklar, cilt rahatsızlıkları ve kanser gibi birçok hastalık arasında ilişkiler olduğunu gösteriyor. Bağırsak sağlığı ve bunun genel sağlık üzerinde nasıl bir etkisi olduğu konusunda çok fazla çalışma yapılmaya devam ediliyor. Bu konuda yeni yapılan birkaç çalışmanın sonucunu sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Bağırsak düşmanı yüksek şekerli diyet

Kalın bağırsağın iltihabi hastalıklarına kolit adı verilir; kolonu etkileyen bir hastalıktır ve çeşitlerine göre nedenleri de farklılık gösterebilir. Beslenme planınızda şekere fazla miktarda yer veriyorsanız aslında bağırsaklarınıza zarar vererek kolit riskini artırıyorsunuz. Kolit, kalıcı ishal, karın ağrısı ve rektal kanamaya neden olabilir. Geçen hafta yayınlanan çalışmada, kalın bağırsaklar üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, diyetteki şeker oranı arttıkça inflamatuar bağırsak hastalık riskinin de arttığını ve bağırsaklarımızın koruyucu mukus tabakasına zarar verebilecek daha fazla bakteri olduğunu belirlemiş. Mukus tabakasının zarar görmesinin bağırsak iltihabını başlatan anahtar nokta olduğunu unutmayın! Southwestern Tıp Merkezi’nde yapılan araştırmaya göre, yedi gün boyunca diyetlerine şeker ilave edilen grupta bağırsak içindeki mikrobiyal popülasyonda önemli değişiklikler görülmüş. Akkermansia gibi mukus parçalayıcı enzimler ürettiği bilinen bakteriler daha fazla sayıda bulunurken, iyi bakteri olarak kabul edilen ve genellikle bağırsakta bulunan lactobacillus gibi bazı diğer bakteri türleri daha az miktarda bulunmuş.

Şeker tüketimini azaltmak için

Burada Batı tarzı diyete (yağ, şeker ve hayvansal protein açısından yüksek) dikkat çekmek istiyorum. Aynı zamanda gıda endüstrisi tarafından geliştirilen ve sonrasında birçok paketli gıdanın içeriğinde kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubuna şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Şeker tüketiminin obezite, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ve Alzheimer gibi birçok hastalığı olumsuz yönde etkileyebileceğini unutmayın! Şekeri azaltmak istiyorsanız yerine, taze veya kuru meyve tüketebilirsiniz. Şekerli içecekler yerine ise bitki çayları, ayran ve maden suyu gibi alternatifleri tüketmeye özen gösterin. Paketli gıdalardan ize uzak durmanızda fayda var.

Kuru meyveli yulaflı kurabiye

Birçok defa paylaştığım ve danışanlarımın da yıllardır severek tükettiği şekersiz kuru meyveli yulaflı kurabiye tarifimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

MALZEMESİ

2 adet yumurta. Bir buçuk kâse yulaf.

1 kâse yaban mersini, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik karışımı. u 1 paket vanilya. u 1 çay bardağı light yoğurt. u Yarım çay bardağı sıvıyağ. u Yarım paket kabartma tozu. u 1-2 çay bardağı kepekli un.

YAPILIŞI

Sıvıyağ, un yumurta ve yoğurt karıştırılır. Ardından diğer malzemeler eklenerek yoğrulur. isteğe göre şekillendirdikten sonra 170 derece sıcaklıktaki fırına konulur ve 15-20 dakika kadar pişirilir.