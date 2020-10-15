Güzel gülmek

Mutluluğun da eşlik ettiği estetik gülüş en doğal haliyle bir sanattır. Charles Reade’nin dediği gibi, güzellik bir güç ve gülmek onun kılıcıdır. Bu farkındalık, estetik ve kozmetik diş hekimliğinde kullanılan materyallerdeki gelişmeler ve sosyal medyanın insanlar üzerindeki güzellik algısını geliştirmesiyle birlikte diş hekimliği sağlık ve fonksiyon amaçlı uygulamalar kadar estetiğin de ön plana çıktığı bir bölüm haline gelmiştir. Ancak gülüş tasarımında amaç bütün dişlere işlem yapıp, dişleri küçültüp fonksiyonu veya dişlerin sağlığını feda etmek olmamalıdır. Dişlere minimum miktarda dokunup, doğal dişleri estetik tedavilerin temeli olarak kullanmak esastır. Peki, güzel gülüş nedir? Doğal görünen, dudaklar, dişeti ve yapılan dişler arasında düzgün bir uyum olan olarak tanımlayabiliriz kısaca. Doktorun tedavi yaklaşımında, hastanın kendi karakterini nasıl tanımladığı, yaşı, kişiliği dikkate alınmalıdır.









Tüm bu faktörler değerlendirilip, tedavi planı içerisine dâhil edildiği zaman doğal bir görünüm elde edilir. İnsanların daha güzel görünmek için özellikle diş konusunda tercih ettikleri tedavilerde minimum müdahaleyi ve fonksiyonu kaybetmemeyi ön plana almaları gerekmektedir. Çünkü diş dokusu aşındırılıp küçültüldüğünde tekrar kendini yenileyemez ve tedavide kullanılan malzemelerin ömrü vardır. Bu sebeple kendinizde gördüğünüz problem sadece renk koyuluğu ise beyazlatma ya da çapraşıklık ise tel tedavisi gibi dişe zararı olmayan tedavileri tercih etmelisiniz. Unutulmamalı ki hayat uzundur ve sağlık en az estetik kadar önemlidir.

DİŞLER ORGANDIR



Yazılı ve görsel basın ve sosyal medya sayesinde son yıllarda toplumumuzda ağız ve diş sağlığı bilinci geçmişe göre çok arttı. Bu bilinç ve farkındalık sayesinde insanlar ağız ve diş sağlığını daha fazla önemsiyor ve dişlerinin ağzında kalması için diş hekimiyle iş birliği yapıyor. Çürüyen veya herhangi bir sebeple ağrıyan dişlerin çekilmesi artık zor verilen bir karar oldu. Dişi çektirip yerine bir protezle bu eksikliğin giderilmesi hem çok maliyetlidir hem de gerek porselen köprü gerek implant olsun hiçbir diş doğal dişin yerini tutamaz. Ağzımızda 32 tane diş var ancak bunlardan birini kaybetmek bile hepsinin düzenini ve sağlığını etkiler. Ayrıca her dişin görevi de ayrıdır. Örneğin ön dişlerinizle gıdayı ısırarak kesebilir ancak çiğneyemezsiniz. Bu sebeplerle her dişe bir organ gözüyle bakıp rahatsız dişimizin ağzımızda kalması için mücadele etmeliyiz. Bence son dönemde yanlış yapılan bir konu da estetik amaçlı olarak gayet düzgün olan dişlerin bile kesilip kaplatılmasıdır. Buradaki hata dişe zarar vermeyecek beyazlatma işlemiyle bile mutlu olacak kişilerin bu tedavileri estetik kaygısıyla yaptırmasıdır. Şu unutulmamalıdır: Porselen dişler ömürlük değildir ve kesilen dişler tekrar kendini tamamlayamaz. Bu yüzden vücudumuza saygılı olup iyi düşünerek ve yapılacak tedavilerin dezavantajlarını iyi öğrenerek karar verip tedaviye başlanması önemlidir.



ALL-ON-4 TEDAVİSİ

Ağız ve diş sağlığı bireylerin yaşam kalitesini çok etkiler. Bu sebeple kaybolan dişlerin yerini doldurmak için implant tedavileri uygulanmaktadır. Ancak hiç dişi olmayan hastalarda implant tedavisi daha uzun süreli ve yüksek maliyetli olmaktadır. Bu durumlar için All-on-4 tedavisi yöntemi geliştirilmiştir. Türkçe olarak tüm dişlerin 4 implant üzerine yapılması anlamındaki bu yöntem hiç dişi olmayan hastalarda ve kemik yetersizliğinden dolayı ileri cerrahi yapılması gereken durumları ortadan kaldırmak için uygulanan hızlı ve etkili tedavi yöntemidir. Bu yöntemle bazen 6 implantla sabit tam çene protez diş yapılır ve yöntemin adı bu sefer all-on-6 olur.









All-On-4 tedavisi nasıl yapılır?



All-on-4 tedavisinde kullanılan implantlar da bilinen implantlardakiyle aynı titanyum vida sisteminden üretilmiştir. Tedavideki fark, ağız içinde implantların konumlandırılma şeklidir. Ön kısımda, kemiğin en kalın olduğu yere 2 implant, çene kemiğinin arka kısmına ise 2 implant yerleştirilir. Öndeki implantlar çiğneme düzlemine dik yerleştirilirken, arkadaki implantlar 45 derecelik açıyla yerleştirilmektedir. Bu sayede daha uzun implantlar kullanılabilir ve sağlam bir alt yapı elde edilebilir.



All-On-4 tedavisinin avantajları nelerdir?



Hastanın çekilecek dişleri varsa bunlar aynı seansta çekilerek implantlar yerleştirilebilir.



All-on-4 ile kısa sürede tedavi tamamlanır ve ameliyatla aynı gün, geçici protezlerle sağlıklı bir görünüme kavuşmanız mümkündür. Geleneksel implant yöntemine göre daha ekonomiktir.