Pearl Jam’den Trump karşıtı poster

Pearl Jam’in 13 Ağustos Pazartesi Washington-Grizzly Stadyumu’ndaki konser posteri Trump taraftarlarının tepkisini çekti. Grubun basçısı Jeff Ament ve sanatçı Bobby “Draws Skullz” Brown tarafından çizilmiş afişte Beyaz Saray ateşler içinde yanıyordu. Esas bomba afişin ortasında, Trump’ın iskeleti yerde yatıyor, kel beyaz başlı bir baykuş tarafından gagalanıyor, yanan bina üzerinde yükselen traktör içindeki kişi ise muhalif senatör Jon Tester. Seçimlerin tekrarlanması gerektiğini söyleyen Demokrat Parti senatörünün, Trump derhal istifa etmesini istemişti. Ortada çatlamış bir Washington Zafer Anıtı görülüyor, en altta ise Cumhuriyetçi senatör Matt Rosendale var. Trump destekçisi olan Maryland senatörünün bir elinde bayrak diğer elinde ise ıstakoz var. Sol alt köşede ise elinde Rus Rublesi olan terörist kılıklı bir adam gözüküyor.

Montana’da doğumlu basçı Ament, posterin gönderildiği Twitter mesajında, “Anlaşmayı biliyorsunuz. Bir devrilme noktasındayız ve gerçek eylem zamanı” diye yazdı.

Pearl Jam, siyasal eğilimler söz konusu olduğunda asla korkak davranmayan bir topluluk. Konserlerinde politik konuşmalar yapan Eddie Vedder, 2000’li yıllarda Başkan George W. Bush’un kopmuş kafasını mikrofon standına dayatırdı. En son Londra O2 konserlerinde bebek Trump balonları uçurdu. Seattle’daki evsiz problemine yardım etmek için konserlerinde 11 milyon dolardan fazla para topladılar. Sosyal alanda birçok yardım organizasyonlarında yer alan topluluk, tabi ki muhafazakarların eleştiri oklarından nasibini alıyor. Senatör Rosendale attığı Tweet’de şöyle yazmış: “Pearl Jam’den gelen bu poster iğrenç. Ölü bir Başkan Trump ve yanan bir Beyaz Saray tasvir ediyor. Bu şiddetin ve aşırılığın bir ifadesidir.”

Vedder İngiltere konserlerinde şöyle konuştu: “Trump aslında insanları harika bir şekilde bir araya getiriyor. Her yaştan 250 bin protestocu, farklı kültürlerden, farklı cinsiyetlerde ve cinsel eğilimlerde… Belki de yakın gelecekte Trump karşıtlığı insanlığın ihtiyaç duyduğu bir birleşim platformu olacak.”

Dumanı tüten albümler

Ariane Grande-Sweetener:

Yeni yetme şarkıcılar arasında Ariane Grande en sevdiğim ses. Muhteşem bir ses tonu, yüksek ve alçak oktavlar arasında gezinen bir Tanrı vergisi yetenek. Küçük yaşlarda müzikallerde rol almış sonrasında TV’de Nickelodeon kanalında dikkat çekmiş. Pop, soul ve funk arasında ritmik şarkılar. Yeni kuşağın önde gelen isimleri Pharell Williams, Nicki Minaj gibi seslerle yaptığı düetler çok güzel parçalar ortaya çıkarmış: Blazed ve Light is Coming gibi… Yolda, evde sıkmadan eşlik edecek şarkılar.

Jason Mraz-Know

Kaliforniyalı Mraz insanın yüreğine işleyen yakıcı seslerdendir. Romantik, soft rock karışımı parçalarda sesini iyi kullanır. 10 şarkılık yeni albümü “Let’s See What The Night Can Do” açılıyor. Akılda kalacak türden nakaratları, hoş piyano eşliği olan buram buram romantik şarkı. Grammy ödüllü Meghan Trainor ile seslendirdiği “More Than Friends” country sularında hoş bir parça. Mraz’da, yaz akşamlarına ruhları okşayan romantik parçalarla eşlik ediyor.

Gorgon City-Escape

İlk dinlediğimde tam bir soul ateşinin yandığı, arkada drum bas ritmin sürüklediği parçalarla Afro-Amerikan grubu dedim. Araştırdım arkasında, 2 beyaz İngiliz DJ çıktı. House müzik üzerine zenci vokaller bir zamanların efsane “Crusaders” türü bir müzik. Vokallerde çeşitli isimler Raphella, Duke Dumont,Josh Barry, JP Cooper… Oturduğu yerde insanın kanını kaynatan parçalar. “Kingdom” ve “Over Dose” favorilerim oldu.