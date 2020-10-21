Yuvacık Yürüyüş Parkuru

Yuvacık son yıllarda adından sıkça söz ettiren; özellikle hafta sonunu keyifle geçirmek isteyenler hem çocuklu ailelerin hem de günübirlikçilerin tercih ettiği destinasyonların başında geliyor. İstanbul’a yakın olmasının yanında çevre illerden ulaşımın kolay sağlanması bölgenin cazibesini arttırıyor.

Elbette en önemli etken Yuvacık barajının eşsiz manzarası. Baraj etrafında işletmeler de kurulmaya başlandı. Kocaeli ‘de 7 yıldır ailemle birlikte yaşıyoruz bu canlılığını hissetmemek imkansız hale geldi. Velhasıl kelam bu yazımda sizlere çok fazla ismi duyulmayan ama hem baraj manzarasını hem de hafta sonu sakinliğini hissedebileceğiniz bir noktadan bahsedeceğim. Bölgenin tam adı Yuvacık Barajı Yürüyüş yolu olarak geçiyor. Buraya ulaşmak için İzmit- Bursa(41 avm tarafı) yolunu takip ediyoruz. Yuvacık tabelasını görene kadar yola devam. Yuvacık tabelasından devam ettikten sonra Yuvacık Barajı tabelalarını takip ederek baraja ulaşıyoruz. Temiz havayı hemen hissedeceksiniz. Baraja vardığımızda resimde gördüğünüz gibi solunuzda kalan barajın üstünden giden bir yol göreceksiniz. Sola dönüp bu yolu takip ettiğinizde sağ tarafı gösteren “Baraj yürüyüş yoluna gider” levhasını karşınıza çıkacaktır.

Sağ dönüp yolu takip edin. Yolu takip ederken sağ tarafı gösteren “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş Yolu Parkuru ve Spor Alanı “ yazılı tahta bir tabela göreceksiniz.

Yol aşağıya doğru gidiyor. Buradan devam ettiğinizde otopark karşınıza çıkacak. Eğer yer varsa arabanızı sol taraftaki ağaçların altına doğru park etmenizi öneririm. Bu parkurda trekking , hiking , bisiklet turu , kahvaltı yapabilirsiniz.

Ailecek gönül rahatlığıyla gidilebilecek bir yer. Yürüyüş parkurundaki yolda çocuk arabasıyla rahatlıkla gidebilirsiniz. Su almayı unuttuysanız panik yapmayın.

Belli aralıklarla çeşmeler ve çöp konteyneri mevcut. Kahvaltılık malzemelerinizi aldığınız anda aklınıza şu soru gelecek : Göle yakın ve manzarası güzel olan yer ve masa nerede? Önceleri masalar mevcutken şimdilerde çoğu kaldırılmış. Yanınıza sandalye ve masanızı almayı unutmayın.

Otoparktaki araba sayısına bakarak kalabalık durumunu tespit edebilirsiniz. Biz genelde erken saatlerde gideriz. En son gidişimizde de otoparkta 10 araba vardı. Parkurun ilk bölümü 1000 mt tabelasının olduğu ilk 1 km lik bölüm. Bu bölümde belli aralıklarla 3 çeşme mevcut.

1000 mt tabelasından sonraki bölüm , parkurun zorlayıcı olan kısmı. 4km lik bir parkur daha var , uzun bir rampa bulunuyor bilgisini vereyim.

Biz ailece güzel vakit geçirmek için sık sık kaçıyoruz bu tarafa. Size de tavsiye derim yolunuz Yuvacık taraflarına düşerse burayı not etmeyi unutmayın.

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