100 yaş üstü kaç anne var?..

Yarın Anneler Günü...

Şimdiden yürekten kutluyorum.

Güzel bir girişimden bahsedeceğim.

Türkiye’de “100 yaş ve üstü kaç anne var” dersiniz?

Tam 5 bin 529...

İçişleri Bakanlığı saptadı.

Bunca zorlu gündem arasında Süleyman Soylu’nun bu projesi gerçekten güzel.

Vefa Grupları da 81 ildeki (ilçe ve köyleri dahil) bu 100 yaş üzeri anneyi yarın ziyaret edecekler.

Hatırlarını soracaklar.

Birer eşarp hediye edecekler.

Sımsıcak bir girişim.

Ve uyarıyorum...

Aman “sosyal mesafeye dikkat...”

Ayrıca, 100 yaş üzeri annelere kendileri adına Sakarya’da hazırlanan “Hatıra Ormanı”nın sertifikası verilecek.

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Onlar bizim geçmişimizle bağımız, yol gösterenimiz, gelenek göreneklerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayanlar.

Bu coğrafyada 100 yıldır neler yaşadılar neler gördüler... İçişleri Bakanlığı’nın T.C. genelinde 5 bin 529 anneyi tespit etmesi ve VEFA Gruplarıyla birlikte ulaşması anneler günü bağlamında değerli.

TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü bağlamında daha da anlamlı.

Tanıtım ve organizasyonu yapan İdea PR...

Şila Gök şu korona günlerinde bile harıl harıl bu projenin başarısı için çalışıyor.

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İçişleri Bakanı Soylu umarım “Babalar Günü” için de böyle bir 100 yaş üstündekiler saptaması yapar.

Naval Tata yardımseverlik nedeniyle bir ödül alıyor.

ALTIN KURALLAR

Hafta sonu yazısına -siyaset dışı satırlarla- devam...Hafta sonu yazısına -siyaset dışı satırlarla- devam...Hintli işadamı -yatırımcı (Tata Sons’un Başkanı)- yardımsever Naval Tata’nın Londra’daki konuşmasından güzel satırlar

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☛ 1. Çocuklarınızı “zengin olmaları” için eğitmeyin.Onları “mutlu olmaları” için eğitin.Böylece yetişkin olduklarında eşyaların fiyatını değil değerini bilirler.

☛ 2. Yiyeceklerinizi ilaçlarınız gibi yiyin.Aksi halde “yiyeceğiniz olarak ilaçları yemek” zorunda kalırsınız.

☛ 3. Sizi seven hiçbir zaman terk etmeyecektir. Çünkü bırakmak için 100 sebep de olsa “kalmak” için bir sebep bulacaktır.

☛ 4. İnsanoğlu olmak ile insan olmak arasında pek çok fark vardır.Çok azı bunu anlar.

☛ 5. Doğduğunuzda sevilirsiniz.Öldüğünüzde sevileceksiniz.Arasını Siz başarmalısınız!

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☛ 6. Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyün!..

Fakat...

Uzun yürümek istiyorsanız beraber yürüyün!..

EN İYİ 6 DOKTOR

Duvarında çerçevelenmiş diplomaları, sırtında beyaz gömleği, boynunda asılı steteskopu yok.Randevu almak zorunluğu, yüksek vizite ücreti yok.Reçete de yazmıyor.İlaçlar da almak zorunda bırakmıyor.Ama...Gene de...Onlar dünyanın en iyi 6 doktoru...

1. Güneş ışığı

2. Dinlenme

3 .Egzersiz

4. İyi, doğal ve abartısız beslenme

5. Aile ve arkadaşlar

6. Kendine güven

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Hayatın her aşamasında devam ettirin ve sağlıklı hayatın keyfini sürün.

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Bizler turistiz. Yaradan bizim “bütün yol rezervasyonlarımızı” ve “varış yerlerimizi” önceden belirlemiş.Ona güvenin ve HAYAT denilen yolculuğun tadını çıkarın

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Sevgili kadim dostum Mustafa Özkan’a teşekkürler.