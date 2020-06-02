65+ gençler...

65 yaş üzeri olanlar “kendilerini haksızlığa uğramış” hissediyor.

Hatta...

Kendilerini bu “65+” kesiminden hissetmemek için, pazar günleri “sokağa çıkma izin saatlerinde evde kalmayı tercih edenler” bile var.

Ertuğrul Özkök “65+” pazar serbestlik saatlerinde dışarı çıktığımı gösteren Instagram’daki fotoğrafıma yorum yapmıştı; “Hiç yakıştıramadım.”

Sevgili Ertuğrul iltifatlarını hiç esirgemez...

Hürriyet’in Kelebek eki fotoğrafımı basmış, “Covid 19 şıklığı” yazmış.

Yani...

Olay artık “karizmayı çizdirmek/çizdirmemek!..”

BU NASIL NİŞANTAŞI

Bu pazar gene çıktım.

Nişantaşı’nı hiç bu kadar hüzünlü görmemiştim.

Birkaç tanıdıkla karşılaşıp konuştuk.

“Bizim yaş segmenti kendini gerçekten dışlanmış” hissediyor.

Bana gelince...

Kendimi “20 yaş altı kesiminden” algılıyorum.

Evde kalıp fevkalade üretici olabiliyorum.

Saatlerim hızla akıp gidiyor.

“65+” kuşağa “enseyi karartmama-larını” amaçlayan birkaç satır...

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Britanyalı siyasetçi William E. Gladstone’a bakın ne yazmış:

- Gençlik bir hayat devresi değil, bir akıl halidir.

- Yıllar cildi buruşturabilir, ancak ruh ise “heyecanların bitişiyle” buruşur.

- İnsan, kendine olan güveni kadar GENÇ,

Kuşkusu kadar YAŞLI,

Cesareti kadar GENÇ,

Korkuları kadar YAŞLI,

Umudu kadar GENÇ,

Bezgin-liği kadar YAŞLI’dır.

- Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz.

- İn-sanları yaşlandıran ideallerinin bitmesidir.

- Kalbi sevdikçe, neşe duydukça, güzellikleri fark ettikçe, beyni yeni şeyler keşfettikçe, HERKES GENÇ’tir...

- İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, oysa yaşamadıkça yaşlanırlar.

- İnsan, yaşlı olmaya karar verdiği gün yaşlanır..!

DELİKANLI YAŞLILAR

Bizim siyasi tarihimizin “ak saçlı delikanlıları...”

- Süleyman Demirel 69 yaşında Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi. 7 yıl boyunca yani 76 yaşına kadar bu görevini sürdürdü.

- Bülent Ecevit 74 yaşında Başbakan oldu.

- Celal Bayar 1950’de Cumhurbaşkanı olduğunda 67 yaşındaydı. 10 yıl boyunca 77 yaşına kadar bu görevinde kaldı.

- İsmet İnönü 24 yıl aradan sonra 1961’de yeniden Başbakan olduğunda 77 yaşındaydı.

- Mimar Sinan, Süleymaniye Camii’ni bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye Camii’ni tamamladığında ise 86 olmuştu.

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- Galile, ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı.

- Şarlo, 76 yaşında film yönetme-iydi.

- Goethe, en büyük eseri Faust’u ölümünden bir yıl önce, 82 yaşında bitirmişti.

- Nobel ödüllü Alman Doktor Albert Schweitzer 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyordu.

- Tolstoy 67 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi!

- Morgan Freeman, 2005’te “Million Dollar Baby” ile yıllardır hayalini kurduğu Oscar’ı 68 yaşında kucakladı.

- Dört defa İngiltere Başbakanı seçilen Gladstone, İngiltere Başbakanlığına getirildiğinde yaşı 83’tü !..

PICASSO

Picasso’nun -uğruna Dora Maar’ı terk ettiği- sevgilisi FRANÇOISE GILOT henüz 21 yaşındaydı.

Hukuk öğrenimini bıraktı.

Beraber yaşamaya başladıklarında Picasso 63 yaşındaydı. Picasso’yla 9 yıl birlikte yaşadılar.

Picasso 66 yaşındayken Françoise ondan bir erkek çocuk dünyaya getirdi; Claude...

2 yıl sonra Picasso 68 yaşındayken de kızı Palome doğdu.

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Ve...

Bir dost satırlarıyla devam.

Neymiş?..

60 yaşmış..

65 yaşmış..

Yaş 70’miş..

Geçiniz! Her şey yürekte...

“Her şey beyinde biter”in bir özetini yapmış Gladstone...

Özellerinizi sahiplenin, sonuna kadar.

Kalplere dokunmaya devam.

İnsan biriktirmeye devam

Sevginin / Sevilmenin kıymetini bilmeye devam!..