Anadolu yollarında

Ümit Özdağ İYİ Parti’den ihraç edildi.

Özdağ’ın iddiaları, İYİ Parti’ye başka bir seçenek bırakmamıştı.

O iddialar ve İYİ Parti’nin karşıt söylemleri bir başka yazıya...

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Özdağ’ın da “Anadolu yollarına vuracağı” konuşulmakta.

Yeni bir siyasi parti kuracak olanlar önce Anadolu ve Trakya’yı il il, ilçe ilçe dolaşıp fikirlerini anlatmak ve bu arada kuracakları partinin örgütlenmesini oluşturmak senaryolarının başrol oyuncuları.

MAHŞERİN ÜÇ ATLISI

Önce CHP’li Muharrem İnce “Anadolu’yu dolaşmaya başladı.”

Siyaset kulisi söylentilerine göre, Mustafa Sarıgül de parti kurmadan önce Anadolu yollarına çıkmak hazırlığındaymış.

Ve şimdi de Ümit Özdağ’ın “Anadolu çıkarması yapacağı” konuşulmakta.

Ümit Özdağ, donanımlı, çizgisi sapma yapmayan, ağırlığı olan bir siyasetçidir.

Önce MHP’nin şimdi de İYİ Parti’nin kaybıdır.

Yeni bir parti kurmak için paçaları sıvadığı anlaşılıyor.

KASIM GÜLEK ÖRNEĞİ

Siyasette liderlik iddiası olan fakat parti hiyerarşisinde önündeki kilitli kapıları açamayarak, kendilerini Anadolu yollarına vuranların ilk örneği Kasım Gülek’tir.

Kasım Gülek, Adana’nın varlıklı ailelerinden birine mensuptu.

Önce Galatasaray Lisesi’ni ve sonrasında Robert Kolej’i bitirmişti.

Paris’e gitmiş ve orada Siyasal Bilgiler eğitimini almıştı.

Ardından ABD’ye geçmiş.

Columbia Üniversitesi’nden İktisat diploması almıştı.

Ve...

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden Maliye diploması...

Son olarak Almanya’da Hukuk Fakültesi’ni bitirmişti.

Yani 3 Üniversite mezunuydu.

Fransızca, İngilizce, Almancayı çok iyi biliyordu.

Dünyanın ileri gelen isimleriyle dostluklar kurmuştu.

CHP’NİN HARİKA ÇOCUĞU

1950 seçimlerini kaybeden CHP’ye harika çocuk olarak gelmiş ve CHP Genel Sekreterliği görevine getirilmişti.

Ancak ikinci adam olmak onu tatmin etmiyordu.

CHP’nin başına geçmek ve bütün Cumhuriyet tarihinin yükünü taşıyan yıpranmış CHP’ye gençlik, dinamizm kazandırmak istiyordu.

CHP’yi yöneten yaşlı kadroların uzaklaştırılması, partinin gençleştirilmesi gerektiği inancındaydı.

Bunun için de kendini Anadolu yollarına vurmuştu.

ÇARIK VE ASA

Eşraf partisi CHP’yi halkla kucaklaştırmak için ilginç açılımları vardı.

Örneğin...

O yılların Türkiye’sinde köylü ayakkabı giyemezdi.

Hatta kara lastik bile lükstü.

Bir deri parçasının iki taraftan iplerle ayağa bağlandığı “çarık” giyerlerdi.

Kasım Gülek de köy kadınlarının elleriyle ördüğü yün çorapları ayağına çekmiş, çarık giymişti.

Elinde köylülerin baston yerine kullandığı bir değnek...

Sırtında çoban gocuğu ile gazetecilere pozlar vermişti.

Kısa sürede çok popüler hale gelmişti.

İNÖNÜ’YLE YARIŞTI

Gazetelerde, mizah dergilerinde karikatürleri yayımlanıyordu.

Gerçekten Anadolu’yu ve Trakya’yı karış karış gezdi.

Müthiş bir taraftar tabanı oluşturdu.

Genel Başkanlık için İnönü’yle birkaç kongre yarıştı.

İnönü’yü geçemedi ama çok zorladı.

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Bir süredir Muharrem İnce aynı yolda.

Büyük olasılıkla Mustafa Sarıgül ve Ümit Özdağ da...

“İttifaklar sistemi” yeni kurulacak partilere Meclis’e girme şansı verdiği için hiçbiri “macera” gibi görülmemeli.

Yüzde 1’i bile bulmayan parti oyları dahi önümüzdeki seçimlerde ittifakların şanslarını etkileyecek.

İki Atın Kalçası Füze Yakıt Tankı

Başlığa bakınca herhalde “Ne alaka?” dediniz.

İki atın kalçalarıyla füze yakıt tankının ne ilgisi olabilir.

Hele o füze uzaya fırlatılanlardan biriyse...

Aşağıda size bu ikisi arasındaki tarihi “sebep-sonuç” hikâyesini aşama aşama sunuyorum.

Roma İmparatorluğu döneminde atların kalça genişliğinden başlayarak çağımızın NASA Uzay Merkezi’ne uzanan çok ilginç bulacağınıza inandığım bir eğlenceli yolculuğa çıkartıyorum sizi...

Hadi başlayalım...

TARİH OKUMANIN ÖNEMİ

Uzay mekiğinin

yakıt tankı genişliği neden 1.5 metre?

Evet...

ABD’nin uzaya gönderdiği uzay mekiğinin yakıt tanklarının genişliği 4 feet 8.5 inçtir (yaklaşık 1.5 metre.)

Uzay mühendisleri bu tankları genişletmek istemişler, ancak başarılı olamamışlardır.

Çünkü bu tanklar fırlatma rampasına trenle gönderilmek zorundadır ve söz konusu tren yolu tünellerden geçmektedir.

Tünellerin genişliği ise tren raylarının arasındaki genişlik olan 4 feet 8.5 inçten (yaklaşık 1.5 metre) biraz fazladır.

İNGİLİZ GÖÇMENLER

Amerika’da tren rayları neden 4 feet 8.5 inç (yaklaşık 1.5 metre) ?

Çünkü vaktiyle tren rayları İngiltere’de böyle yapılmıştır ve ABD demiryolları İngiliz göçmenler tarafından inşa edilmiştir.

Peki, neden İngilizler bu genişliği kullanmışlar?

Çünkü ilk tren raylarını yapanlar eski tramvay yolu yapımcılarıdır. Tramvay yolunun genişliği tam olarak budur.

AT ARABALARI YOLU

Tramvay rayları neden daha geniş değildir?

Çünkü bu ölçü vaktiyle at arabalarını yaparken kullanılan genişliktir.

At arabalarındaki tekerlekler arasında neden bu ölçü dikkate alınmış?

Çünkü çok eskiden beri İngiliz topraklarından gelip geçen araçlar bu ölçüyü ortaya çıkarmıştır.

Arabalar için başka bir ölçü kullanıldığında tekerlekler engebeli arazi üzerinde kalmakta ve kısa sürede bozulmaktaydı.

ROMALILARIN İZİ

Bu eski yol izleri nasıl ortaya çıkmış derseniz?

İngiltere’deki ilk uzun mesafeli yollar, Roma İmparatorluğu tarafından kendi savaşçıları için açılmıştır.

Peki, Romalıların yol izleri neden bu ölçüdeymiş?

Çünkü Roma İmparatorluğu’nun ilk savaşçılarının arabaları yan yana getirilmiş iki atın çektiği araçlardır ve iki atın kalçalarının genişliği 4 feet 8.5 inçtir (yaklaşık 1.5 metre).

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Sonuç olarak; dünyadaki en gelişmiş ulaşım sistemi füzelerinin tasarımı “iki bin yıl önce yan yana getirilen iki atın kalça genişliği toplamı” ile belirlenmiştir.

Bu kuralı değiştirmek ise Ay’a giden, Mars’a gitme ve uzaya açılma planları yapan sofistike beyinli ve donanımlı uzay aracı mühendislerinin bile harcı değildir.

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Dünyada olan her şey geçmişte olmuş olayların neden ve sonuçları üzerine oluşmaktadır.

Bu günü anlamak ve geleceği tahmin edebilmek için TARİH okumak önemlidir. (Prof. B. İplikçioğlu.)

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Not: Teşekkürler Em. Amiral

Dr. Cihat Yaycı.