Bahçeli ve İYİ Parti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun bir süre sonra ilk kez konuştu.



Ali Babacan’ın kurmakta olduğu parti için “bekleme odasının kapısı aralandı” diyebiliriz.



Ayrıca...

Gene ilk kez Cumhurbaşkanı adaylığının da -çatı aday olursam- “şartını” dile getirdi.



Bunlar Millet İttifakı üzerine “kat çıkma” projesi olarak da görülebilir.



.................

Ancak...



Millet İttifakı’nda “İYİ Parti” bileşeni içinde gelişmeler var.

İYİ Parti’den iki milletvekilinin istifası ve HDP ile sandık dayanışmasına karşı tavır dikkat çekici.



Daha ilginci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemi.



Daha önce adını dahi tam anmadığı İYİ Parti için şu sözlerini yansıtayım.

Birlik, beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde, hiçbir siyasi partide istikrarsızlık olmamalıdır.



İYİ Parti, iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar.

.................



Bu konuşmaların kaynağında “İYİ Parti’den 5 milletvekilinin daha istifa edeceği” iddiaları yer almakta.



Bahçeli “MHP’nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır” söylemiyle “İYİ Parti’den istifa edenlere yeşil ışık yaktığı” algısı öne sürülse de hemen ardından “Hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti, iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar” diye kurduğu denge bir özeni yansıtıyor.

Geleceğe dönük seçim ittifaklarında “İYİ Parti’yi” millet ittifakına bir kez daha bırakmamak, Cumhur İttifakı’na kazanmak stratejisi sezilmekte.

.................

Daha açık bir yorum şöyle olabilir:“



- MHP’nin, sırf duygusal nedenlerle İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasını engelleyen parti olacağı gibi değerlendirmelerin önünü kesmek.”

- Davutoğlu’nun partisi ve Babacan’ın kuracağı parti ile kayabilecek oylar da dikkate alınırsa Cumhur İttifakı’nın bir sonraki seçimde çoğunluğu yitirebilme ihtimalini öngörerek siyaset satrancında yeni bir açılım yapmak. İYİ Parti’nin de Cumhur İttifakı’nda yer alabileceği bir formülle bir sonraki seçimlerde de hem Meclis hem Cumhurbaşkanlığı için oy çoğunluğunu sağlamak.”



..................



Bahçeli, uzun süredir zamanlamayı iyi seçerek sürpriz çıkışlar yapmış, iç siyasetin seyir rotasını değiştirmiştir.



“2002 seçimlerine gidilmesi... Başkanlık sistemini destekleyerek anayasa değişikliğini -gündemden neredeyse çıkmışken- hayata geçirmek” gibi gibi...



İYİ Parti’ye güvence veren, Cumhur İttifakı için kapı aralayan bu sonuncu stratejik hamlesi de gazete sayfalarında gerçi çok geniş yer bulmadı ama önemlidir.Devlet Bahçeli bu stratejik hamleyi “Türkiye’nin istikrar içinde olması gereken şu süreçte siyasi partilerin de istikrar içinde olması gerekir” mantık dokusuna oturtması, ülke yararları çıtasına yükseltmesi, siyaset deneyiminin karatını da yansıtmakta.