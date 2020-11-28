BIDEN VE ŞAHİNLER

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden kurmaylarını “savaş/sertlik” yanlısı olarak bilinen “şahinler” arasından seçiyor.

Trump, kendi içine çekilen bir ABD politikasının taraflısıydı. Alanda Türkiye’nin böyle kabuğuna çekilmek rotalı bir ABD’yle çıkar çatışmalarında “şanslı olduğu” söylenebilirdi.

Biden ve kadrosu ise yeniden dünyaya açılmaya ve dünya jandarması olmaya oynayacak.

Suriye’de, Libya’da ve diğer ABD ile çıkar çatışması olan coğrafyalarda agresif Beyaz Saray politikalarına dikkat...

Çok daha zorlayıcı olabilir.

Biden ve şahinleri “diş gösteren” yeni bir ABD imajı çiziyor.

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ABD’nin Jacobin dergisinde Sarah Lazare, Biden’ın şahin kurmaylarını şöyle anlatıyor:

Biden’ın ekibi Obama yönetiminin

en militarist politikalarını şekillendirmişti.

- Önce Biden ve Çin...

Biden seçim kampanyasında Çin’e kılıç salladı.

Ama...

Bu reklamı, “ırkçı içeriği” nedeniyle ilerici “Asyalı-Amerikalı” kesimlerden tepki gördü.

İçeriğinden geri adım attı.

- Biden kurmay kadrosunda birçok

savaş yanlısı kişiden faydalanıyor.

Bunlar Washington’un nispeten “dar görüşlü ulusal güvenlik profesyonelleri...”

- Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterilecek olan Antony Blinken, Biden’ın -Obama’nın yardımcısıyken- en yakın yardımcılarından biriydi.

Biden’ın “Irak’ı etnik ve mezhepsel kimliğe dayalı olarak 3 ayrı bölgeye bölme” önerisinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu.

2011’de Libya’ya askeri müdahaleye “Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı” olarak destek verdi.

2018’de stratejik danışmanlık firması olan -esrarengiz- WestExec Advisors’ın kurulmasına omuz verdi.

Ne ilginçtir ki bu firma müşterilerini gizliyordu.

Teknoloji ve savunmanın kesiştiği noktada önemli müşterilere sahip olduğu konuşulmaktaydı.

İsrailli ve ABD’li büyük savunma şirketleri de bu firmayla çalıştı.

Google milyarderi Eric Schmidt ve Fortune 100’de yer alan şirketler de müşterisi oldu. (Kuvvetli söylentiler bu yolda)

-Avril Haines, Başkan Biden’ın “Ulusal İstihbarat Başkanı” olacak. (Aday)

Obama döneminin dünya çapında suikastları normalleştiren “Başkanlık Politikası Rehberliği” metni yazarlarındandı.

Newsweek dergisine göre Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Hukuk Danışmanı’ydı.

Sabah 1 veya 2’ye kadar karmaşık ve yasal olarak hassas konular üzerinde çalışırdı.

Suriye’ye müdahale ve İran’ın nükleer programını engellemek için gizli bilgiler elinin altındaydı.

Şüpheli bir teröristin drone saldırısıyla yasal olarak yakılıp yakılamayacağı konusunda görüşüne başvuruldu.

“İnsansız Hava Aracı” yasasına yazdığı “sivillere yönelik ABD İnsansız Hava Aracı savaşlarının” gölge ismidir.

ABD’nin hedefli suikastlarının yaygınlaştırmasını normalleştirmede Haines’in parmak izleri vardır.

Haines, işkencelerin yapıldığı CİA’nin direktörü Gina Hasbel’i konuşmalarında desteklemişti.

- ABD’nin BM Büyükelçisi adayı Linda Thomas-Greenfield gizli bir küresel strateji şirketinde de yer aldı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın başkanlığındaki bu gizli şirket bir kara kutu.

Müşterilerinin kim olduğu hakkında bilgi almak neredeyse imkânsız.

Şirketin Birleşik Arap Emirlikleri ofisi de var.

Başkanı stratejik işler ofisi Kraliyet Prensi Jad Mneymneh.

- Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan.

Eski İngiliz casus şefleri tarafından yönetilen bir şirkette yer almıştı.

Savunma Bakanı adayı Michele Flournoy silah endüstrisi devlerinden önemli miktarda fon alan bir düşünce kuruluşunun düşünce ortağı.

ABD birliklerinin Irak’tan geri çekilmesine kesin olarak karşı çıkmıştı.

Sonuç...

Seçilmiş Başkan Biden’ın geçiş ekibinin 3’te 1’i silah endüstrisiyle ilişkili.

En son görev yerleri

silah endüstrisi tarafından finanse edilen düşünce kuruluşları veya şirketler.

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Silah endüstrisi, şahinler, müşteri tabanı belli olmayan -kara kutu- şirketler ve bunların uluslararası ağı.

20 Ocak’tan sonra dünyada onlardan çok bahsedilecek.

Dünya sahnesi prömiyeri 20 Ocak’ta...

ABD’YLE YAN YANA KARŞI KARŞIYA

Demokles’in kılıcı gibi sallanan iki “yaptırım” tarihi var.

Birincisi...

10 Aralık’taki AB liderler zirvesi.

Bunun tahlilini yazmıştım. (Dün Avrupa Parlamentosu 631 oyla yaptırımlar için tavsiye kararı aldı.)

İkincisi...

20 Ocak 2021...

O gün Biden Beyaz Saray’da göreve fiilen ve resmen başlıyor.

Ve...

Masasında “yaptırımları” da öngören Türkiye dosyası.

Dünya sahnesi prömiyeri 20 Ocak’ta...

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Amerika’nın 46. Başkanı Joe Biden seçim kampanyasında Türkiye için pek de olumlu sayılmayacak hatta agresif söylemlerde bulunmuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidardan indirilmesi gerektiğini...

Bunun darbeyle değil, demokratik yolla olmasını, ABD’nin muhalefeti desteklemesi gerektiğini” -mealen- ifade etmişti.

ABD’nin, NATO ortağı Türkiye’nin iç işlerine müdahale tahdidini içeren bu sözler kabul edilemez.

Ancak...

Türkiye-ABD ilişkileri sadece “iktidarda kimin olacağı” gibi dar açılı değildir.

Suriye’den Irak’a, Doğu Akdeniz’e, Libya’ya hatta Yunanistan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada “çıkar çatışmalarımız” var.

Özellikle de “Amerika’nın PKK’yı silahla donatması, finans yardımı, Kuzey Suriye’de devletleşmesi için desteği” en büyük sorun.

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Ve...

Karşımızdaki orta ölçekli bir devlet değil, “en büyük süper güç...”

Merhum İsmet Paşa’nın ABD ile dostluk için “Ayıyla yatağa girmek gibidir” söylemini hatırlayalım.

Sevmek için pençe atması bile tehlikeli.

Yaralayıcı...

Bir de onu “hasım” olarak düşünün...

Çok zor bir beraberlik...

Peki 20 Ocak’tan itibaren nasıl bir

ABD ile aynı zamanda “hem yan yana, hem karşı karşıya” olacağız?

Amerika’daki iktidarı Türkiye’nin değiştirmesi mümkün değil.

Söz konusu bile olamaz.

Ama...

En azından 4 yıl “aynı zamanda hem yan yana hem karşı karşıya olacağımız” Biden Amerika’sını tanıyabilmek, öngörebilmek, tavırlar belirlemek mümkün.

Yanda Biden Amerika’sının işaretlerini sunuyorum.