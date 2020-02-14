Bu karikatür de sayfalar hatta ciltlerle anlatılabilecek “Türk-Amerikan ilişkilerini” üstat Ali Ulvi’den birkaç fırça darbesiyle nasıl da güzel ortaya koyuyor. *

“United States of America” olmuş “United States of oooof America.”

Yani...

Ne çektirdin, hâlâ neler çektiriyorsun be Amerika...

Süleyman Demirel’in başbakan olduğu yıllarda çizilmiş bu karikatür.

Tüm zamanlar için geçerli.

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Köşemizdeki karikatüre dönelim.

Şimdilerde de Amerika hem Kürt sorunu, hem akut iltihaplı İdlib için gene “Of oooof Amerika” dedirtiyor.

Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu dün TV ekranlarında İdlib için ilginç ve gerçekçi bir veciz tespit ortaya koydu.

“Amerika teşvik ediyor, Rusya zorluyor” dedi.

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Jeffrey geldi.

İdlib’deki şehitlerimiz için -kırık Türkçesiyle- “şehitlerimiz” dedi.

“NATO’nun Türkiye’nin arkasında olması gerektiğini” vurguladı.

Hani neredeyse “Yürüyün, arkanızdayız” demediği kaldı.

Loğoğlu’nun “teşvik” dediği de bu.

Türkiye İdlib’de silaha sarılsın.

Rejim güçleriyle karşılaşsın.

Arkasındaki Rusya’yla arası açılsın.

Amaç bu.

“Yürüyün aslanlar, arkanızdayız” havası basılıyor.

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Gerçekten öyle mi?

ABD’nin verdiği algı İkinci Dünya Savaşı için bir İtalyan hikâyesini hatırlattı.

Anlatayım.

Genç İtalyan teğmeni siperdeki askerlerine süngü taktırır.

Hücum emrini verir:

Kılıcını çeker ve haykırır; “Avantiiii (ileriiiii)”

Bir adım atar ama bakar ki askerlerinden hiçbiri kımıldamıyor.

Bu kez çok daha yüksek sesle haykırır: “Avantiiiiiii (ileriiiiii)”

Ve...

Kendisi de siperden fırlamıştır yalın kılıç birkaç adım atmıştır ki gene arkasında hiçbir asker yok.

Sadece siperlerden bir ses duyulur.

“Che bella voce (ne güzel ses)...”

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Türkiye’yi genç teğmen olarak düşünün, Amerika’nın da tam desteğe ihtiyacı olduğunda Türkiye’ye “Che bella voce” diye sesleneceğini.

Türkiye’nin en ihtiyacı olduğu zamanlarda ABD Patriotları verdi mi?

NATO üyelerinden bazılarının güney sınırımıza yerleştirdiği Patriotlar teker teker geri çekilmedi mi?

Rus savaş uçağını düşürdüğü gün Türkiye NATO’ya başvurmuştu.

Türkiye’ye “Arkanızdayız, NATO anlaşması gereği üyelerden biri için bütün üyeler karşı koyar” cevabı geldi mi? Türkiye’ye şimdi de İdlib için “Sesiniz ne güzel çıkıyor” diyor Amerika.

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* Türk Dış Politikası - Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar - Editör: Baskın Oran