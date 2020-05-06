Çin ‘gard’ aldı

Korona yoksa “ön sarsıntılar” mı?

Asıl büyük deprem ekonomide ve süper büyükler çatışmasıyla mı geliyor?

Başkan Trump zaten “Kovid-19” için “Çin virüsü” deyimini kullanıyordu.

“Elimizde ciddi belirtiler var” diyordu.

Şimdi ona ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı.

Hem de daha kesin bir söylemle:

“Bu virüsün Çin tarafından laboratuvarda üretildiğine dair kanıtlar var!”

Almanya, Çin’e “Kovid-19” nedeniyle 130 milyar euro’luk dava açıyor. ABD’nin açacağı tazminat davasının ise “trilyon dolarların üstünde olacağı” konuşulmakta.

Kankası İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri ile Japonya da devasa tazminat davaları açtığında Çin ekonomisi ne hale gelir?

Dahası…

Çin’e dış ticaret işlemlerinde “dolar ambargosu” konuşulmakta.

Bunlar, “Kovid-19” sarsıntılarından sonra gelebilecek çok daha büyük depremlerin ön işaretleri.

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Buna karşılık Çin de suratına ve bedenine yağacak yumruk yağmuruna karşı “gard pozisyonları” alıyor.

Bunlardan biri de “doların yerine ikame etmek üzere hazırladığı -resmi- dijital para”; “e-RMB (Elektronik Çin Yuanı)”

Süreç “Çin, devlet tarafından işletilen ilk dijital para biriminin büyük denemesi” başlığıyla duyuruldu.

Çin’de zaten bazı dijital paralar vardı ama ilk kez Çin Merkez Bankası bu e-RMB’yi geliştirdi.

Yani “resmi dijital para…”

KIŞ OLİMPİYATLARI PARASI

Çin yerel basınında çıkan haberlere göre deneme Çin’in 4 büyük şehrinde devreye giriyor: Shenzhen, Suzhou, Chengdu gibi pek çok şehirde, Pekin’in güneyinde yeni bir bölge olan Xiong’an’da ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için etkinliklere ev sahipliği yapacak bölgelerde…

MAAŞLAR DİJİTAL PARAYLA

Resmi medya China Daily, “e-RMB’nin kentlerin para sistemlerine resmen kabul edildiğini, bazı hükümet çalışanlarının ve kamu görevlilerinin maaşlarını mayıs ayından itibaren dijital para biriminde ödeneceğini” açıklamış bulunuyor.

Dahası…

Sina News, “e-RMB para biriminin, Suzhou’daki ulaştırma giderlerini destek için kullanılacağını” açıkladı.

Xiong’daki denemeler ise “öncelikle gıda ve perakendeye” odaklandı.

MCDONALD’S VE STARBUCKS ÖDEMELERİNDE

Ayrıca…

Bazı raporlar, “McDonald’s’ın ve Starbucks’ın da dahil olduğu bazı işletmelerin e-RMB uygulamasında yer almayı kabul ettiklerini” iddia etti. Ancak…

Starbucks, Guardian gazetesine “henüz katılımcı olmadığını” bildirdi.

Guardian, -raporun doğruluğu- konusunu konuşmak üzere McDonald’s ile iletişime geçti.

Henüz bir açıklama yapılmış değil.

Yukarıda da belirttiğim gibi, “dijital ödeme platformları” Çin’de zaten yaygındı; Alibaba Ant Financial’ın sahip olduğu Alipay ve Tencent’e ait olan WeChat Pay gibi…

Ne var ki bu platformlar mevcut para birimi yuanın yerine geçememişlerdir. Oysa…

Arkasında Merkez Bankası’nın olduğu “e-RMB, yuanın yerini tutmayı” hedefliyor.

Hatta olası bir “dolar ambargosuna” karşı “Çin’in, dış ticaret para birimi” olarak da hazırladığı yeni silahı!..

Bu silah ateş alabilecek mi…

Tekler mi ?

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Pekin Üniversitesi Ulusal Kalkınma Araştırma Enstitüsü’nden Doçent Xu Yuan’ın tespiti şöyle:

“Merkez Bankası denetimi, gelecekteki finans, ödeme, işletme ve sosyal yönetişim şekilleri vb. açısından bu elektronik para şimdiye kadarki en büyük şey. e-RMB Çin ulusal para birimine sabitlenecek. ”

Çin’in bu dijital para birimindeki ilerleme Facebook’un duyurusuyla da desteklendi.

DOLARA ALTERNATİF

China Daily raporunda asıl amaç bomba gibi patlıyor:

Bağımsız bir dijital para olarak e-RMB, dolar takas sistemine işlevsel bir alternatif sunmakta. Hem şirket, hem ülke düzeyinde herhangi bir yaptırım veya dışlanma tehdidinin etkisini köreltiyor.

Aynı zamanda siyasi olarak ortaya çıkan bozulma riskini azaltarak, küresel işlem gören para piyasalarına entegrasyonu da kolaylaştırabilir.