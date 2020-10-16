İstenmeyen adam Soros

Yanda Aliyev’in “Paşinyan - Soros ilişkisi” için söylediklerini okudunuz.

Evet..

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bir “Soros projesi olduğu” iddiaları seslendirilmekte. (**)

Soros’un kurucusu olduğu “Açık Toplum Vakfı” tarafından -kariyerinde hiçbir devlet hizmeti olmayan- Paşinyan’ın altın paraşütle Ermenistan’ın başına indirildiği konuşulmakta.

Elbette dünyanın 190’ıncı zengini Soros, ABD’deki Ermeni lobisiyle dirsek temasında.

Ve...

Yerküre imparatorluğu Rothschild ailesiyle de...

Rusya’nın “arka bahçeleri” sayılan ülkelerde, Amerika yanlısı lider değişimlerine imza atan Soros, Paşinyan’ın da iplerini elinde tutuyormuş.

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George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’de de siyaseti şekillendirme çabası olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da suçladığı Soros “Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı faaliyetleri durdurma kararı almıştı.”

MACARİSTAN: ‘SOROS’U DURDUR’ YASASI

George Soros 1930 Macaristan doğumludur.

Sonradan İngiltere’ye yerleşmişti.

Ama...

Büyük servetini Amerika’da Wall Street’te kazanmıştı.

İlk Açık Toplum Vakfı’nı da 1984’te Budapeşte de kurmuştu. (Şimdi bu vakıf yerkürenin 120’den fazla ülkesinde faaliyet halinde.)

Ana yurdu Macaristan’da bile “istenmeyen adam” olan George Soros için “Soros’u durdur” adı verilen bir yasa çıkarılmıştı.

İNGİLTERE: KARA ÇARŞAMBA

İngiltere’de 16 Eylül 1922’de yaşanan kara çarşambada ülkenin para birimi sterlinin değeri çökmüştü.

O gün Soros 1 milyar dolar kazanmıştı.

Sterline, karşı pozisyon alan Soros için “İngiltere Merkez Bankası’nı deviren adam” yakıştırmaları yapılmıştı.

RUSYA: SOROS, İSTENMEYEN ADAM

Rusya 2015 yılında Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın bütün faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Gerekçe: “Rusya Federasyonu anayasal sisteminin temeline ve devletin güvenliğine tehdit teşkil etmek!..”

POLONYA: ‘DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ADAMI’

Polonya’daki sağcı iktidar partisinden milletvekillerine göre “Hıristiyanlık ve milliyetçilik karşıtı aktiviteleri teşvik ettiği” gerekçesiyle geçen yıl Soros “dünyanın en tehlikeli adamı olarak nitelenmişti.”

ABD: ‘KENDİ SERVETİ İÇİN’

ABD’deki Breitbart Haber Ağı “Soros’un kendi kişisel serveti için ülkelerin istikrarına karşı faaliyetlerde bulunduğunu ve solcu kampanyaları desteklediğini” iddia etti.

İLK BOMBALI PAKETİN HEDEFİ

Soros’a karşı nefret kampanyası öyle bir hal almıştı ki “ABD’de Trump karşıtı isimlere postayla gönderilen bombalı paketlerin” hedefindeki ilk isim Soros olmuştu.

Polis, paketin “beyaz toz, patlayıcı ve bomba bileşenleri içerdiğini” açıklamıştı.

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Soros, Macar Yahudi’sidir.

Ancak...

İsrail’deki sağ kesim tarafından sevilmiyor.

“İsrail hükümetini eleştiren kurum ve kişilere destek vermekle suçlanıyor.”

NETAMELİ ADAM

Dünyanın karışan her ülkesinde Soros’un parmak izleri var.

Yani “netameli kişi.”

Acaba Paşinyan’a hangi amaçla Ermenistan’ın başına getirdi?

Dahası...

Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev’in iddia ettiği gibi, “Neden Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırttı, savaş çıkarttırdı?”

Hiç kuşku yok ki bu “Soros faktörü”, Rusya Başkanı Putin’in Paşinyan’a tavır koymasında, “Soros’un Ermenistan’ı Amerika’ya yaklaştırma” tehlikesinin rolü var.

Bakalım Azerbaycan’dan iyi bir dayak yiyen Paşinyan’ın “iktidarını Soros sürdürebilecek mi?”

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(*) Çetin Çetiner... “Aliyev’le söyleşi...” Habertürk’te.

(**) BBC: George Soros’a “hangi ülkede ne suçlamalar yöneltiyor?”

Soros’çu Paşinyan

Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev’in şu sözleri olayların perde arkasına ışık tutuyor. (*)

Artık şunu herkes biliyor ki “Paşinyan, Soros’un bir ürünü.”

Soros tarafından yönetilen bir isim.

Sovyetler Birliği coğrafyasında gerçekleştirilmiş darbeler tek yerden kaynaklanıyor.

Paşinyan’ın Soros’la birlikte olduğu şeklini internette aratın. Bedenleri bile birbirlerine yapışmış durumda.

Paşinyan’ın akıl hocası odur. Kendisini Soros yönetiyor.

TURUNCU DEVRİM

2005 yılında onlar Azerbaycan’da bunu yapmak istediler. Turuncu devrim.

Ama ben durdum onların karşısında. Kendilerini kovdum buralardan ve sonrasında Soros vakıflarını da kapattım. Diğer Sivil Toplum Örgütlerini de buradan reddettim. “Gidin, başka yerlerde devrim yapın.”

Ama onlar Ermenistan’da kalabildiler.

Sivil Toplum Örgütleri tarafından oraya paralı askerler getirildi. İnsanlar yetiştirildi.

Ve bugün Paşinyan takımının yüzde 90’ı Soros, Transparency International, Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Human Rights Watch (İnsan Hakları Gözetleme) ve bunlar gibi teşkilatların temsilcileri.

İşte bu nedenle son günlerde Rus televizyon kanallarına demeç verdiğimde dedim ki...

“Amacımız Paşinyan’a sorun oluşturmak değil. Ne kadar uzun süre görevde kalırsa o kadar da iyidir bizim için.”