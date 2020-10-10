Kişiliğin kaderin mi?

Bir hafta sonu yazısı...

Psikiyatri ve psikoloji bölümü “11 kişilik yapısı” olduğunu saptamış.

Birkaç örnek vereyim...

NARSİSTLİK YAPISI

Çağımızda “Narsizim bir salgın gibi yayılmış.”

Zamanın ruhu “narsist kişileri” başarılı sayıyor.

Günümüzün kriterleri şöyle:

- Ünlü müsün?

- Kaç takipçin var?

- Her koyduğun post kaç yorum alıyor?

- Para kazanıyor musun?

- Ne kadar para, o kadar başarı!

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Bu kadar sığ ve yavan kriterler.

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Bu kişilerin bir kısmı siyah narsist...

Bunlar “kişilik bozukluğu” olan tipler.

Bir de gri narsistler var.

Fizik olarak çok albenili değilseler bile insanları kendine mıknatıs gibi çeken tuhaf bir öz güvene sahipler.

Yaklaşanlar onun sihrine kapılıveriyor.

Bonkördürler.

Güven verirler.

İster siyah, ister gri olsun başat özellikleri “kibir...”

Sanki tüm dünya ve herkes onların etrafında dönmektedir.

İlişkide oldukları kişilerin “raf ömrü bittiğinde” onları kirli bir mendil gibi çöpe atarlar.

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‘ANTİ SOSYALLER...

Hani halk arasında “psikopat işte canım!” denilen tür var ya onlar işte...

Vicdanı gelişmemiş, zeki, düzenbaz, tehlikeli, hilekâr, manipülatif tiplerdir.

Genelde işleri sonunda hapishanelerde biter.

“Anti sosyal kişilik bozukluğuna” erkeklerde kadınlara oranla daha fazla rastlanır.

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BORDERLINE (sınır) kişilik yapısı.

Bu arkadaşlar çok eğlencelidir.

Ruh halleri keskin iniş çıkışlar gösterir.

Kimlikleri yerine oturmamış, uzun ilişkide çok zorlanan tiplerdir.

Bunlarla ilişki kurmak “lunaparklardaki hızla inip çıkan trenlere” binmeye benzer.

Hayat onlar için oyunlar üzerine kuruludur.

Amaçları ne pahasına olursa olsun karşısındakinin tüm dikkatini üzerine çekmektir.

Onun olduğu ortamlarda sıkılmak diye bir şey yoktur.

Sizi kendine çekmekte hiç zorlanmaz.

Bir Borderline’dan nasıl ayrılırsınız?

Genelde oyunculuğundan ve yoruculuğundan “illallah” deyip siz onu bırakırsınız.

Geçmiş olsun!

Bir süre kafanıza buz koyup dinlenirsiniz artık!

OBSESİF KİŞİLİK YAPISI

Etik değerleri son derece yüksektir.

Fazlasıyla ahlaklı ve yargılayıcı olabilirler.

Yaptıkları her şeyde mükemmeliyet esastır.

Her işi detay detay, dantel gibi işlemek isterler.

Kendilerine karşı çok katıdırlar.

Yüksek standartları vardır.

Bu kafa -eğer patron değillerse- kurumsal işlerde çok önemli problemler çıkarır.

“Ağaca bakmaktan ormanı görememek” deyimi bu gruba son derece uygundur.

Dış görünüşü bakımlı, ciddi, gergin ve şekilcidir.

Takım elbise ve özellikle koyu renk olanlarını seçer.

Onlarla bayağı sıkılırsınız.

Fakat gene de güvenilir ve sözünün eri insanlardır.

Bir obsesiften nasıl ayrılırsınız?

Kurallarına uymazsanız sizi o bırakır.

“Ortada buluşmak” diye bir şey diye kitaplarında yazmaz.’

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Ve daha bir dizi kişilik tipleri...

Psikolog Pınar Maro “KİŞİLİĞİN KADERİN Mİ-İlişki Şifre Kırıcısı” adlı kitabı çok eğlenceli bir üslupla anlatıyor.

Hafta sonu için öneririm.

İlişkilerinize daha iyi teşhis koymak için özel bir gözlük sunuyor size...









MİTOLOJİDE NARSİST

Tanrıların oğlu Narcissus bir gün nehir kenarında su içmek için eğilmiş. Suda yansıyan kendi yüzünü, güzelliğini görmüş.

Kendine âşık olmuş. O kadar ki yemeden içmeden kesilmiş ve oradan ayrılamamış. Zamanla bulunduğu yere kök salarak açılmış, bir çiçeğe dönüşmüş.

Bu çiçeğin günümüzde “nergis çiçeği” olduğu ve Narcissus’un ölümünden sonra onun hatırası olarak ortaya çıktığı rivayet edilir.

Suya Bakan Narcissus (Caravaggio’nun tablosu)



Milliyet’in kadın yöneticileri



BM Kadın Birimi’nin Media Compact organizasyonuna 80 dolaylarında ülkenin yayın organı dâhildir.

Türkiye adına üye tek gazete Milliyet oldu.

Bunu da “Hoş geldin Milliyet” diyerek tweet’le açıkladılar.

Gazetem Milliyet adına bu gerçekten önemli olayı ayrıntılarıyla yazmıştım.

25 Kasım 2019 tarihli Milliyet’in çok anlamlı ve sanat yapıtı gibi kapağının da gazetemizin Media Compact’a -seçilmesinde diğer etkinliklerinin yanı sıra- katkısı olabileceğine işaret etmiştim.





25 Kasım 2019 tarihli Milliyet’in 1. sayfası büyük ilgi görmüştü.

Milliyet, sadece politikası, haberleri, kadına karşı şiddete koyduğu tavırla, kızlarımızın okula gitmeleri için etkinlikleriyle değil kendi iç yapılanmasında da kadın-erkek eşitliği duruşunu yansıtmaktadır.

İşte kanıtı.

Başta belirteyim ki Demirören Yayın Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Oktay Demirören’dir.

Ayrıca...

Milliyet’in yöneticileri arasında yer alan kadın arkadaşlarımızın adlarını ve görevlerini sunuyorum...

Belma Akçura - Okur Temsilcisi

Pınar Aktaş - Haber Araştırma Müdürü

Tuğba Arbak - Antalya Bina Müdürü

Filiz Aygündüz - Ekler Yayın Yönetmeni

Simla Çuvalcıoğlu - Reklam Direktörü

Funda Dal - Reklam Direktörü

Emel Demir - Reklam Pazarlama ve Araştırma Direktörü

Arzu Dursun - Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Müdürü

Duygu Şahin Durmaz Antalya Reklam Müdürü

Zeynep Gümüşmakas - Kurumsal İletişim Direktörü

Şebnem Hoşgör - Ankara Temsilciliği Haber Müdürü

Gülhan Kaya - Reklam Satış İzmir Bölge Müdürü

Asu Maro - Ekler Yayın - Milliyet Sanat Yayın Koordinatörü

Gamze Nasırlıoğlu - Projeler ve Pazarlama Müdürü (Milliyet.com.tr)

Gülden Öktem - Kültür Sanat Bölümü Müdürü

Aslı Öktener - Ege Baskısı Yazı İşleri Müdürü

Ebru Ören - Reklam Direktörü

Sanem Özyürek - Ekler Yayın Koordinatörü

Bilge Şenel - Yayın Koordinatörü

İlknur Taş - Magazin Müdürü

Didem Özel Tümer - Ankara Temsilcisi

Seval Üçler - Genel Müdür Yardımcısı (Milliyet.com.tr)