Kıvılcımlar uçuşuyor

Akdeniz’de sular ısındı.

Bir tarafta Türkiye, öteki tarafta Yunanistan gemileri manevra yapıyorlar.

Türk donanmasına ABD ve İtalya eşlik ediyor.

Yunan donanmasına ise Fransız gemileri... Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri de 4 uçak göndererek katılıyor.

Bir çatışma

olur mu kaygısıyla gerilimli saatler...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas devrede.

İki ülkenin başkentlerine “yumuşama ve diyalog”

tavsiye ediyor.

“Bir kıvılcımın sıcak çatışmaya dönüşebileceği” tehlikesine

işaret ediyor.

Yunan donanmasının “gerçek mermi” kullanacak olması da kaygıları artırıyor.

İşte böyle bir manzara.

NATO’DA FAY YIRTILMASI

Manevralar donanmaların

savaş antrenmanı gibidir.

Teoriden, yani kâğıt üzerinden gerçek savaş haline göre, gücün

test edilmesidir, eksiklerin görülmesidir.

Bu kez iki tatbikatın aynı günlere, saatlere yayılmasıyla olay “tatbikat” ya da “test” olmaktan çıkıp karşılıklı “güç gösterisine” dönüşmekte.

Mavi sularda gemilerin köpükleri “kararlılık” mesajı taşıyor.

Ne ilginçtir ki, birbirine çevrili namlular, 70 yıla yakın süredir NATO içinde dost ve müttefik olan iki ülkeye ait.

Bu nedenle...

Çifte tatbikat Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerine güç gösterisi kadar, onun ötesinde, NATO’nun güneydoğu kanadında “fay yırtılması” anlamına da geliyor.

Bütün bu görüntülere rağmen iki ülke arasındaki “gerçek çatışma” ihtimali çok zayıf.

ADİL ÇÖZÜM

Fakat...

Gene de büsbütün “imkânsız” değil.

ABD’nin orada olması sıcak bir çatışmanın kıvılcımlarını aleve dönüşmeden söndürebilir.

Bununla beraber, “çözüm” ve “Akdeniz’de adil paylaşım” olmadıkça bu gerilim sürecektir.

Belki de -uzak ihtimal olmakla beraber- uçakların da katılacağı birkaç günlük deniz savaşı yaşanabilir.

Çünkü Yunanistan yansıttığım karikatürdeki gibi bütün Ege ve Akdeniz’e sahip çıkarcasına keyifle mavi vatanımızın üzerine yatmak hevesindedir.

Daily Sabah’ta Erhan Yalvaç’ın bu çok güzel karikatürü Yunan megalo ideasını açıkça ortaya koyuyor.

Yüzlerce satır yazmaktan da daha etkili bir anlatım...

Ama...

Ham hayal!..

Gerçekleşemez.

MEDYA ÇIKARMASI

AKDENİZ’deki Yunan tatbikatının gerisinde bir de dünya medyasına yapılan çıkarma var.

Avrupa ve özellikle Amerika’daki zengin Rum diasporası Batı gazetelerine ve televizyonlarına oluk oluk para akıtıyor.

Bu bağlamda...

BAE’nin (Birleşik Arap Emirlikleri) Akdeniz’deki Yunan gemilerinin tatbikatına

4 uçakla destek vermesi küçük birkaç

emirliğin güç gösterisi olamaz.

Bir sıcak çatışmada kıymet-i harbiyeleri yoktur.

Ne var ki...

İslam coğrafyasında vazonun çatladığının göstergesi olarak hafife de alınamaz.

Daha da fazlası, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu gerilimde “soft power (yumuşak güç)” olarak Batı’nın gazete ve televizyonlarına oluk oluk para akıtması önemlidir.

AB, İngiltere, Amerika kamuoylarında Yunanistan lehine yapay hukuk rüzgârları estirmeye dönüktür bu harcamalar.

Bakın bir karikatür daha.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngilizce yayımlanan The National gazetesinde

dün yer alan bir karikatür...

Yan yana iki havuz...

Sırtlarında kendi ülkelerinin bayraklarından tişörtler olan Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bacağını Miçotakis’in havuzuna uzatmış.

Erdoğan’ın elindeki gazetenin başlığında “EXPLORATION” yazıyor.

Yani...

“Türkiye’nin Yunan sularında sismik araştırmalar ve sondaj gemileriyle keşif yaptığı” mesajını veriyor.

İşte “yumuşak güç (soft power...)”