Kovid-19 ve gizli servisler

Çin kaynaklı Kovid-19 için “devletlerin istihbarat servisleri” tarafından “bomba iddialar” patlatılmakta.

Bunlardan sonuncusu...

“Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping kişisel olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom’dan vahim bir istekte” bulunmuş.

“Kovid-19’un insandan insana bulaştığını saklamasını bizzat istemiş.”

Bu vahim iddia doğruysa “Kovid-19 salgınının başlangıcına küresel reaksiyon dört ila altı hafta gecikmiş oluyor.”

Dünyanın yarısını eve hapseden, 4 milyon insana bulaşan, çeyrek milyondan fazla insanın canını alan bu Kovid-19 kara salgınına karşı tedbir almakta 1 buçuk aylık rötar yaşamsal önemde.

Bu gecikme yaşanmasaydı belki de daha önceki Çin kaynaklı (örneğin SARS) salgınları gibi bu da böylesine yayılmaz, yıkıcı olamayabilirdi.

ALMAN GİZLİ SERVİSİ

İddianın kaynağı da ağırlıklı...

Bu hafta sonu Alman Der Spiegel bu iddiayı “Almanya Federal Haber Alma Servisi’nin (Bundesnachrichtendienst-BND)” raporundan alıntı yaparak yayımladı.

BND’ye göre sadece “erteleme” değil, “Kovid-19’un insandan insana bulaştığının saklanmasının da istenmesi” söz konusu.

BND de “Çin’in bu gizleme politikası yüzünden dünya çapında virüsle savaşmak için dört ila altı çok değerli haftanın kaybedildiğini” vurguluyor.

YALANLAMA

Dünya Sağlık Örgütü, bu şok iddiaların yayımlanmasından kısa bir süre sonra yalanlama açıklaması yaptı: “Dr. Tedros ve Başkan Xi, 21 Ocak’ta asla telefonla konuşmadılar.”

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Birkaç yazıdır Çin’e dönük iddiaları yansıtıyorum.

Yanlış anlaşılmaması için belirteyim ki...

Kişisel olarak bu devlete bir ön yargım, husumetim yok.

Hatta Kemal Baytaş’ın Başkan’ı olduğu “Türkiye-Çin Dostluk Derneği” Yönetim Kurulu’nda görev de almıştım.

Çin’e, Kemal Baytaş’ın heyetiyle birlikte gitmiştim.

Bazı hükümet üyeleriyle konuşmuştum.

Orada gördüklerimi, yaratılan harikaları “uyanan sarı benizli dev” başlığıyla yansıtmıştım.

Ancak...

Objektif gazeteciliğin gereği tarihin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yazdığı/yazacağı en büyük kırımın arkasında neler olabileceğini de araştırmak görevimizdir.

Sadece Çin değil, Başkanı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü de büyüteç altındadır.

Günümüz teknolojisinde böyle bir konuşma yapılmışsa kayıtları mutlaka vardır. (Kişisel rica bir aracı kullanılarak da yapılmış olabilir.)

Bir yandan...

Dünya Sağlık Örgütü yalanlamasını tarihlere dayandırıyor:

“Çin 20 Ocak’ta yeni koronavirüsün insandan insana bulaştığını doğruladı (iddia edilen telefon görüşmesinden önce).

Dünya Sağlık Örgütü 22 Ocak’ta toplanan verilerin Vuhan’da insandan insana bulaşmanın gerçekleştiğini gösterdiğini kamuoyuna açıkladı.”

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Öte yandan da...

Bu kez ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Mayıs tarihli raporu devreye giriyor.

Ardından “5 GÖZ İSTİHBARAT İTTİFAKI (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD’den oluşan Anglo-Amerikan istihbarat ittifakı) raporu...”

O raporların sayfalarında da hedef Çin ve Dünya Sağlık Örgütü...

Yarın devam edeceğim...