Kovid-19’dan UFO’lara

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “UFO’ların görüntülerini arşivinden çıkarıp açıkladı.”

“Bayram değil, seyran değil eniştem beni niye öptü!..”

Pentagon, 1942’den beri elinde olan UFO görüntülerinden bazılarını seçip, varlıklarını “resmen” kabul eden bu açıklamayı neden yıllardır yapmadı da, şimdi?..

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Sebep seçim sandığı olabilir mi?

Çünkü...

“Tarzan” zor durumda.

Önümüzdeki sonbaharda ikinci dönem için de başkan seçileceğine kesin gözüyle bakılan Trump’a “güven endeksi hızlı düşüşte.”

Kovid-19 salgınının dünya merkezi ABD oldu.

En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD’de...

Korona öncesinde ABD ekonomisi son 49 yılın en parlak dönemini yaşarken, bütün göstergeler “çakılmayı” yansıtıyor.

İşsizlik, korona öncesinde -neredeyse- sıfırlanmışken şimdi geometrik diziyle sıçramalar yapıyor.

Ve...

Trump “bütün bunların sorumlusu olarak Çin’i” gösteriyor.

Hatta “Kovid-19” yerine “Çin virüsü” söylemini kullanıyor.

Ama...

Salgın öncesi öylesine gevşek davrandı... “Derinizin altına dezenfektan enjekte edin” söylemi gibi saçmalıklar yaptı ki “güven skalası” baş aşağı...

Daha iki ay önce başkanlık seçimlerindeki demokrat aday Joe Biden’e 7 puan fark atarken, gerisinde nal topluyor.

CANKURTARAN UFO’LAR

İşte böyle aleyhine işleyen seçim sürecinde Trump toplumun dikkatini olası bir dış tehlikeye çekmeliydi.

“Çin virüsü” kesmemişti, üzerine “uzaydan gelen tehlike!..”

Üstelik...

Kovid-19’a karşı hazırlıksız yakalanmıştı.

Sorun, çalışmadığı yerden gelmişti.

Bir devlet başkanından beklenen “ulusunu koruma refleksini” göstermekte gecikmişti.

O nedenle de güven kaybı yaşıyor.

Buna karşılık, UFO’lar için “tehlikeyi öngördüğünü, Uzay Savunma Gücü kurduğunu” söyleyebilir.

Ve “bunu yapan dünyadaki tek devletin ABD olduğunu...”

Herhalde...

Kamuoyunun önüne yeni bir “korku” koyarak dikkatleri “uzaydan gelen tehlikeye” çekmek istiyor.

Gazeteler, TV ekranları UFO’lara yönelsin. UFO’lar tartışılsın.

Bu arada Pentagon başka UFO görüntüleri ve bilgiler açıklasın.

Kovid-19 salgın dalgasında, ABD Sağlık Örgütü’ndeki yetersizlikleri, ekonomik çöküntüyü, işsizliği başkanın gecikmelerini gölgede bıraksın.

Zaten ABD toplumu “Uzay Yolu” ve benzeri Hollywood yapımlarıyla yıllardır şartlanmış durumda.

“Dünya’yı işgale gelen uzaylılar ” konulu filmlerle “kaygı ortaklığına” hazırlanmış...

DÜŞEN UFO’LAR

ABD’nin Las Vegas kenti sadece kumarhaneler coğrafyası değil.

Sirius Uzay Araştırmaları Merkezi Başkanı bir Türk.

Adı Haktan Akdoğan...

Akdoğan “1942’den beri çok sayıda görüntünün Pentagon’da arşivlendiğini” söylüyor.

Ekranda ilginç bilgiler verdi.

“ABD’nin çöllerinde birden fazla uzay üssü olduğunu, oralarda sayıları 10’u aşkın Dünya’ya düşmüş uzay aracının bulunduğunu” iddia etti.

Yıllardır bilim adamları yer çekimine meydan okuyan bu araçları ve donanımlarını inceliyormuş.

Haktan Akdoğan “Amerikan teknolojisinde son 30 yılın muhteşem sıçramalarında bu uzay araçlarından elde edilen bilgilerin katkısının olduğunu” söylüyor.

Peki, uzaylılar ne istiyor?

Bilemiyoruz.

Ancak...

Genel kanı “çok ileri uygarlığa sahip uzaylıların dünyalılarla iletişime geçmek için bizim de uygarlık düzeyimizin yükselmesini bekledikleri” yolunda.

Haktan Akdoğan’ın ekranda söylediğine göre direkt temas için en az 30-40 yıl beklemek gerekiyor.

Ben en çok “uzaylının nasıl bir şey olduğunu” merak ediyorum.

Düşmüş uzay araçları içinde herhalde uzaylılar da olmalı.

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Bundan birkaç yıl önce İstanbul’daki çok katlı otellerden birinde “UFO konferansı” düzenlenmişti.

Akşamüstü konferans katılımcıları otelin en üst katındaki terasa çıktılar.

Yükseklerde onlarca UFO vardı.

Sanki bu konferansı biliyor ve izliyorlardı.

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Bakın gördünüz mü Trump’ın “dikkat saptırma” operasyonunu!..

Ben de Kovid-19’dan girip yazının çoğunu UFO’lara ayırdım.