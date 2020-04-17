Ortak yaşamın “LA” sesi

Evlere kapanmış yeni yaşamımızla ilgili şu satırları sevdim.

Son 1 aydır dengesini kaybeden hayatımın,

Akordunu yeniden yapmalıyım.

“Bir ‘LA’ sesi vereniniz yok mu?”

“Bir ‘LA’ sesi bayım, lütfen.

Ah! Sizde de mi yok???”

Enstrümanların akordu “LA” sesi alınarak yapılır genellikle.

Yaylı sazlarda en çabuk kopan tellerin “LA” sesi verenler olduğunu öğrendim bu vesileyle.

Hepimiz “Evde kal” başlıklı yeni yaşam tarzında akordunu yapabildi mi?

Az çok yapabildik.

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İtalya “Kovid-19”un en pis vurduğu ülke.

Ama...

Koronalı günlerde yaşamın akordunu gene İtalyanlar yapabilmiş.

Napoli’de bir sokak...

Yan yana evlerin balkonlarından, hatta daracık sokağın karşı sırasındaki evlerin balkonlarından, pencerelerinden insanlar bakın ortak hayatın tadını nasıl çıkarıyorlar.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısı ellerinde uzun değnekler...

Değneklerin ucuna kadehleri bağlamışlar...

Birbirleriyle “çin-çin” yapıyorlar.

Virüsün çıktığı Çin’e böyle bir “Seni takmıyorum” mesajı veren “çin-çin” nasıl da güzel.

“Salute (selam)” diye sesleniyorlar.

Elbette güzel sesliler -ki İtalyanların hangisi sesinin güzel olmadığını kabul eder ki- Napolitenleri döktürüyor olmalı.

“Rind Meşrep” İtalyanlar koronalı günleri ve geceleri de böylece şenliğe çevirmiş, akordu yapmış durumdalar.

CUMHURBAŞKANI’NIN SAÇI

İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella şöyle demiş:

Ülke tarihinin en kederli sayfası yaşanmaktayken bile, İtalyanlar kendilerini yalnız hissetmiyor.

Bu ülkenin tek bir çatısı var.

Ve herkes o üç renkli yeşil, beyaz ve kırmızı çatının (İtalyan bayrağının renkleri) altında sıkı sıkıya birbirine bağlı yaşıyor aslında.

Bir ülke kocaman sıcacık bir eve böyle dönüşürmüş meğer!





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Yazının başındaki dizeleri ve yukarıdaki paragrafı Elif Kork’un T24’teki yazısından aldım.

Elif Kork’tan İtalya sokaklarındaki manzaralar kadar, İtalya devletinin doruğundan da koronalı yeni yaşama akort yaptığını gösteren birkaç satır daha...

27 Mart akşamı uyumadan önce geç saatlerde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın halka seslenişi için kayda alınan konuşmasından çıkartılmış küçük bir bölüm İtalyan sosyal medyasına sızdı.

Videoda Cumhurbaşkanı prompter’dan metni okurken danışmanı Giovanni, sayın Mattarella’nın havaya kalkmış küçük bir saç öbeğini düzeltmesini ister.

Hepimizle birlikte evinde karantina kurallarına uyan, zorlu geçen politik sürecin yorgunluğunu taşıdığı gözlerden kaçmayan Cumhurbaşkanı, sempatik bir yanıt verir:

“Eh! Giovanni, uzun zamandır ben de berbere gidemiyorum...”

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Havalar ısındıkça Türkiye insanının da Akdenizli karakterinin gereği evde kalmak kurallarına riayet etmekle birlikte, “yaşamını akort ederek renklendireceğine” inanıyorum.

Mesafeli...

Gereği kadar uzak, yeteri kadar yakın ortak yaşamımızın “LA” seslerini üreteceğiz.