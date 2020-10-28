Paramotorlu terör

PKK’lı teröristler ilk kez çok farklı bir teknolojiyle eylem girişiminde bulundular.

Amanos Dağları üzerinden “paramotor”la havadan Hatay’a geçtiler.

Paramotor bir çeşit “motorlu yamaç paraşütü...”

Arkasındaki dairesel kasnak içinde dönen pervane sürat ve rota ayarı verebiliyor.

Paraşütsüz olanları da var.

Güvenlik güçlerimiz bütün önlemlerini karadan geçişlere karşı aldığı için teröristler paramotorla havadan gelmişler.









2’şerden 4 PKK’lı.

Kullandıkları paramotor güvenlik güçleri tarafından bulundu.









ABD ALARMI

Kısa süre önce ABD Türkiye’deki bütün diplomatik misyonlarında hizmeti dondurmuştu.

“Büyük terör eylemleri olabileceği” alarmını vermişti.

Etkisiz hale getirilen 3 ve kendini patlatan 1 PKK’lı için verilmiş alarm mıydı bu?

Suriye’de bir PKK devleti kurmak için her türlü desteği veren Amerika’nın büyükelçiliklerine, konsolosluklarına PKK neden saldırsın?

Herhalde DAEŞ’in ya da başka radikal örgütlerin eylem istihbaratını almış olmalı ABD.

Zaten...

Emniyet birimleri de DAEŞ hücre evlerine baskınlar yaptı.

Şüphelileri gözaltına aldı.

......................

2’şer kişi olarak havadan Hatay’a geçmiş olan PKK’lılara dönelim.

Yapılan değerlendirmelere göre, “29 Ekim törenlerini hedef alan, çok kişinin kanını dökebilecek eylemleri planlamış” olmalılar.

4 PKK’lının 2’şer kişiyle Türkiye’ye geçmeleri ise şöyle yorumlanıyor:

İki terörist çiftten biri yakalanır veya etkisiz hale getirilirse, diğer çift eylemi gerçekleştirecekti.

GELECEK BİLİMCİLER VE TERÖR

Emniyet güçlerimizin başarısını tebrik ediyoruz.

Ancak...

“İşte yakalandılar” deyip geçilemeyecek bir durum var ortada.

PKK farklı teknolojiler ve yöntemler kullanmaya başladı.

Nitekim... İlk kez PKK paramotorla havadan sınır geçmiş oluyor.

Bu “aygıtı” Suriye gibi savaşın, ateşin içindeki bir ülkede nasıl temin edebildiler?

Herhalde PKK’yı destekleyen üstün teknoloji sahibi “sponsor” ülkelerin gizli servisleri devrede olmalı.

“Paramotoru temin etmenin ötesinde onu kullanabilmek de uzmanlık işi...

Paramotorla havadan geçiş yapan teröristler anlaşılan bunun ciddi eğitimini almışlar.

PARMAK İZLERİ

Hatay’da ele geçirilen paramotorlar çok önemli bilgilere kaynaklık edebilir.

Hangi ülkenin imalatı olduğu ciddi bir araştırmayla ortaya çıkar.

Terörün perde arkasındaki devletin/devletlerin, istihbarat servislerinin suç delilleri hatta suçüstü fotoğraflarıdır elde edilecek bulgular.

Yıllar önce Peter Drucker gibi gelecek bilimci yazarlar bugünlere ışık tutmuşlardı.

Teröristlerin zamanla farklı ve ileri teknolojiler kullanacağına işaret etmişlerdi.

- Dronlarla suikast saldırıları...

- En iyi korunan yerlere bile sızabilecek ve yoğunlaştırılmış yüksek enerjili patlamalar yapacak birkaç santimlik robot böcekler.

- Büyükşehirlerin baraj göllerini zehirleme kıyımı...

- Bir el çantası içine sığdırılan nükleer küllerin kentlerdeki gökdelenlerden birinin balkonundan savrulacağı nükleer saldırılar...

Gibi, gibi...

New York’taki İkiz Kuleler’in teröristler tarafından kaçırılan yolcu uçaklarıyla vurulması da bu ön görülerin ilk işaretiydi.

DEĞİŞEN PROFİL

İlk yıllarında PKK’nın her bireyine verebilecek sayıda kaleşnikofu yoktu.

Dağlardaki PKK’lılar için 2’ye, 3’e bir kaleş düşüyordu.

Şimdi bakın profil nasıl da değişti.

ABD binlerce, belki 10 binlerce TIR silah veriyor.

Hava savunma sistemleri de bunlar arasında.

.....................

Ve ilk kez de “paramotor” kullanan PKK, sınırı havadan geçti.

İlerisi için bu duyarlı bir işarettir.

Güvenlik güçlerimiz çok daha sofistike terörist saldırı yöntemlerine karşı teknolojik ve eğitimsel donanımla mücadele etmek durumundadırlar.

Türkiye’mize geçmiş olsun diyor, güvenlik güçlerimizi bir kez daha kutluyorum.