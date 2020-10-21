Rakibi aşağılamak

Yarın TV’de ABD’nin başkan adayları Trump ve Biden son kez karşı karşıya gelecek.

Seçmeni en fazla etkileyecek olan karşılaşma bu.

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Herhalde Trump, Biden’ı aşağılamaya devam edecek.

Onu “aciz bir ihtiyar” olarak göstermeye çalışıyor.

Stratejisi bu.

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Dün bir Donald Trump kampanyasından video izledim.

Rakibini aşağılayan, “negatif kampanya.”

Anlatayım...

BİDEN ZAVALLI İHTİYAR

ABD Başkanlığına ikinci dönem için de aday olan Donald Trump bir mitingde...

Başında kırmızı bir kasket.

Yeniden “Büyük Amerika” yazıyor üzerinde.

İletişim uzmanlarına göre “rakibi aşağılama stratejisi” uyguluyor.

Konuşmasını aynen yansıtıyorum...

Tarihin en kötü başkan adayına karşı yarışıyorum.

Kaybettiğimi düşünebiliyor musunuz?

Kaybedersem Başkanlık seçimleri tarihinin en kötü adayına kaybetmiş olacağım.

Kaybedersem ne yaparım?

Çok yetenekli bir adaya karşı yarışmayı tercih ederdim.

En azından sonrasında hayatıma devam edebilirdim.

Ama kaybetmeyeceğiz, kazanacağız.

Farkla kazanacağız.

First Lady’ye “Tarihin en yakışıklı başkanı mıyım?” diye sordum.

“Evet, kesinlikle” dedi.

“Kim beni geçebilir?” diye sorduğumda, “Kennedy yakışıklıydı ama asla senin gibi değil” dedi.

“Senin gibi değil hayatım” diye ekledi.









SUBLİMİNAL MESAJLAR

Konuşma spontane bir gevezelik gibi görünse de öyle değil. İyi hazırlanmış. İletişim kitapları için bir vaka niteliğinde.

Zevzeklik edercesine “subliminal” mesajlar veriyor.

Şöyle ki...

Rakip aday Biden’ı iyice aşağılıyor.

“Bu zavallı ihtiyar size yakışır mı? Ey Demokratlar, ta Kennedy’den gelip buna mı kaldınız?” mesajını gönderiyor bilinçaltına.

Bir mesaj daha.

Amerikan tarihinde sadece J. F. Kennedy, Katolik mezhebinden bir başkandı.

Biden seçilirse...

ABD’nin ikinci Katolik başkanı olacak.

Oysa...

ABD geleneklerine aykırı bir durum bu.

ABD’li başkanlar WASP diye anılan formattan gelirler.

Yani... W (White), A (Anglo), S (Saxon), P (Protestan)...

Peki...

Katolik J. F. Kennedy nasıl başkan seçilmişti?

O bir karizma fenomeniydi.

İstisna...

Obama da bir W (Beyaz) değildi ama P (Protestan)dı hiç değilse. (Müslüman olduğu da iddia edilmişti.)

Trump, “Biden’in Katolikliğine” doğrudan gönderme yapmıyor.

Ama...

Kennedy’nin Katolik olduğunu hatırlatmış oluyor.

Bir de “karısının kendisini çok yakışıklı bulduğu” mesajını vererek kadın oylarına oynuyor.

ÇAPKIN VE SADAKATSİZ

Burada bir parantez açayım...

Trump’ın Amerikan kamuoyunda “çapkın ve sadakatsiz koca” kanısı var.

İlk eşi Ivana...

Annesinin çağrışımını yapsın diye ondan olan kızının ismi de Ivanka.

Ivana çok akıllı ve iyi bir yöneticiydi.

Trump’ın iş hayatını birlikte büyüttüler.

Trump’ın Atlantic City’deki kumarhanelerini o yönetiyordu.

Evet, ABD Cumhurbaşkanı bir zamanlar kumarhaneler kralıydı.

Sonra...

Trump, Marla adlı bir genç kızla ilişki kurdu.

Karısını da yanından uzaklaştırmak için çok büyük paralarla satın aldığı Central Park yakınındaki Plaza Oteli’nin yönetimine gönderdi.

Ama...

Ivana kocasının Marla’yla evlilik dışı ilişkisini öğrendi ve boşandılar.

Marla hamile kalmıştı.

Trump’ın onunla evlenmeye hiç niyeti yoktu ama hamileliği öğrenen babası Fred Trump’ın zorlamasıyla Marla ikinci eşi oldu.

Bu evlilik 3 yıl sürdü.

Çok geçmeden bu kez de şimdiki eşi Melania ile ilişki kurdu, evlendi.

Bu arada...

Hayatına başka kadınlar da giriyordu. Evliliği sarsıntıdaydı.









Ne var ki Trump siyasete girmişti. Melania’nın sırf siyasetteki imajı bozulmasın diye Trump’la evliliğini kerhen sürdürdüğü “bilinen sır...”

Yani...

Trump halktaki “evlilik kurumuna saygısı olmayan çapkın adam” algılarını da dağıtmaya çalışıyor.

Dahası “muhafazakâr” Amerikan seçmeni için “Karımla aram çok iyi, siz dedikodulara aldırmayın, bakın beni de nasıl yakışıklı buluyor, hatta sen daha başkasın, daha iyisin diyor” gibi mesajlar içeriyor bu söylem.

Düşünün...



J. F. Kennedy gibi yakışıklı ve karizmatik efsane başkanla kendini kıyaslatıyor ve karısına “Ama sen başka, ama o senin gibi değildi” dedirtiyor.

Sonuç...

Kürsüde Biden taklidi yapan zevzek komedyen görünüşlü Trump, aslında iyi hesaplanmış bir strateji uygulamakta.

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Öte yandan...

Koronaya yakalanmasını da kullanmakta.

“Kovid-19 oldu ama 3-4 günde ayağa kalkıp kampanyaya devam eden, sırım gibi güçlü başkan adayı” rolünde.

Buna karşılık, bilinçaltlarına yaşlı tek kolunu kaldırmaktan aciz ihtiyar Katolik Biden göndermeleri yapıyor.

DÜNYADA MODA

Sadece Donald Trump değil, başka ülkelerde de bu rakip adayı aşağılamak, küçümsemek ekseninde negatif kampanyalar revaçta-adeta- moda.

Bir örnek İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

Bu deli dolu adamın İngiltere gibi demokrasinin en fazla ciddiye alındığı ülkeye başbakan olabileceği hiç akla gelir miydi?

Diğer örnekleri dünya gazetelerinde, TV ekranlarında!..

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ABD’ye dönelim...

Biden hâlâ ileride ama sandıklarda son sözün söylendiği eyaletlere bakmak gerek.

Sonucu belirleyecek olan o eyaletler.

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Teşekkürler Bülent Korman.