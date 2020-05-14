Şehit sağlıkçı yetimlerine TEV bursu

TEV (Türk Eğitim Vakfı) Merhum Vehbi Koç tarafından kurulmuştu.

Türkiye’nin diğer eğitim vakıflarına öncü olmuştur.

Ben nişan, düğün, galeri açılışı ya da diğer etkinliklerde çiçek yerine TEV’in özel sanat tasarımı metalik çiçeklerini gönderirim.

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Eğer özel bir hediye yapmak istiyorsam…

Örneğin bir doktor dosta teşekkür anlamında…

Onun mezun olduğu Tıp Fakültesi’nden bir öğrenciye 1 yıllık TEV bursu bağış yaparım.

Adına 1 yıllık burs vakfı açılan kişiye çok zarif bir sertifika gönderiyorlar.

İnanın ki fiyat etiketi yüksek hediyelerden çok daha etkili ve duygulandırıcı oluyor.

TEV’DEN “VEFA BURS FONU”

TEV Kovid-19 şehidi sağlık çalışanları için çok değerli bir katkı projesini hayata geçiriyor.

Korona döneminde sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahraman-larımızın çocuklarının eğitimlerini TEV üstleniyor.

“Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek” sloganıyla “TEV Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu” hayata geçiriliyor.

Açıklama şöyle:

“Bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara eğitim hayatları boyunca destek olmayı hedefliyoruz.”

ÜÇ YAŞINDAN İTİBAREN

Kovid-19’la mücadele ederken yaşamlarını yitiren sağlık çalışanları “3 yaşından itibaren, okul öncesi, ilk-ortaöğretim ve yükseköğretimde” eğitim hayatları boyunca Türk Eğitim Vakfı tarafından desteklenecek.

Ne kadar zarif, nasıl da sımsıcak yürekle kucaklayıştır bu.

TEV’i bir kez daha yürekten alkışlıyorum.

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Tabii…

Bu anlamı büyük projenin bizler tarafından desteklenmesi de gerek.

Çünkü…

Projenin hedefinde sağlık çalışanları ötesinde “korona döneminde hayatımızı kolaylaş-tırmak için zorunlu çalışırken vefat eden tüm çalışanların çocuklarına da ömür boyu burs vermek aşaması da” var.

Projeye gelen bağışlar büyüdükçe bu ikinci aşamaya geçilecek.

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Not: Burs desteği için www.tev.org.tr adresinden katkıda bulunabilirsiniz.

MEVLİT DUASI

KORONA günlerinin getirdiği bir yenilikçi uygulama daha yine TEV’den.

“Geleneksel Mevlit Etkinliği”ni Youtube üzerinden 14 Mayıs günü gerçekleştirecek.

Mevlit duası TEV’in rahmetli bağışçılarının, kurucularının, Vakfa tüm emek verenlerin ve “bu yıla özel olarak salgında vefat edenlerin” de ruhlarına okunacak.

Türk Eğitim Vakfı’nın Youtube kanalı üzerinden, 14 Mayıs Perşembe günü (bugün) 17.30’da, İstanbul’da Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nden, Türkiye genelinde canlı olarak gerçekleştirilecek.

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Merhum Vehbi Koç yukarıda bir yerlerden izliyorsa herhalde memnuniyetle gülümsüyordur.

TEV Başkanı Rona Yırcalı’yı ve TEV yöneticilerini kutluyorum.