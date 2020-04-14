Soylu’nun hakkı Soylu’ya

Bir kara mizah söylemi vardır:

“Türkiye’de her şey olunur, mahcup olunmaz...”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “mahcup olabilenin, dahası, bakanlık koltuğunu bile elinin tersiyle itebilenin” de örneğini verdi.

“Kovid-19 ikinci bakanın da başını yedi” diye düşünülürken sonuçta böyle olmadı.

Ulaştırma Bakanı (giden) bu hengâme içinde “yüzlerde maske” Kanal İstanbul Projesi bağlamında köprü ihalesi yapmanın ürettiği tepki dalgası altında kaldı.

Aynı günün gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

Buna karşılık İçişleri Bakanı Soylu’nun istifası genellikle gönüllerde kabullenilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da istifayı kabul etmedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama dikkat çekicidir.

“Gerekçeli” ve göreceli olarak “uzundur.”

Şöyle ki...

“Soylu’nun 15 Temmuz Darbe girişiminin hemen ardından İçişleri Bakanlığı’na getirildiğine” işaret ediliyor.

Gerçekten o gece Soylu, bir İçişleri Bakanı gibi Çankaya Köşkü’ndeydi.

Aktif olarak devredeydi.

Dikkati çekmişti.

- Açıklamada “terör örgütlerinin eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı olduğunun” vurgulanması...

Bu gerçeği insaf sahibi hiç kimse yadsıyamaz.

- “Deprem gibi doğal afetlerde yapılan çalışmaları sürekli sahada kalarak güçlü bir koordinasyonla yönetmesi” de açıklamada yer alıyor.

Ve 15 Temmuz’u izleyen günlerde İçişleri Bakanlığı’na getirilmesinden bu yana Soylu’nun “başarılı hizmet çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazandığının” da bildiride altı çiziliyor.

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Yani...

Bu bir “Dereyi geçerken at değiştirilemez” gibi yorumlanacak durum değil.

Soylu’nun, “gerekçelerle” ve “onore edilerek” istifası kabul edilmemiş oluyor.

Soylu, şimdi görevine daha da güçlü devam edecek.

Cuma akşamı sokağa çıkma yasağının ilanı dahil başka bazı ciddi eksileri olmuştur ama Soylu, gerçekten -özellikle terörle mücadelede- başarılı grafik çizmiştir.

Daha gerçekleşmeden istihbar edilerek etkisizleştirilen çok sayıda terör girişiminin olduğunu biliyorum.

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Son infaz yasasının değişiminden sonra adi suçlar çoğalabilir.

Deneyimli, çalışkan Soylu’nun İçişleri’nde varlığı önemli bir güvence olacaktır.

Soylu görevine devam edeceği açıklamasında “Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın takdiri nedeniyle sorumluluğumuz daha da ağırlaşmıştır” diyor.

Gerçekten partizanca bakmayan, sağduyu sahibi insanlarımız Soylu’nun görevde kalmasını istiyordu.

Fransa’da Sarkozy de kariyerini İçişleri Bakanlığı’nda başarıyla temellendirmişti.

Soylu’ya başarılar diliyorum.

GAZETE DAĞITIMI

Ben gazeteyi kâğıdı elimde tutarak okumayı sevenlerdenim.

O zevk başkadır.

Benim gibi 100 binler var.

Geçtiğimiz cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı nedeniyle ne yazık ki gazetelerimizi diğer günler gibi evlerimizin kapısında bulamadık.

Sabah kahvesinde gazete keyfimizi yaşayamadık.

Öyle görünüyor ki bundan sonraki hafta sonlarında da sokağa çıkma yasakları devam edecek.

Eğer öyleyse gazete dağıtımına da mutlaka bir çare bulunmalı.

Unutmayalım ki herkes internet kullanma bilgisine hâlâ sahip değil.