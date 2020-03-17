Terim’den kara mizah

BANA göre günün kara mizahı Fatih Terim Hoca’dan geldi:

“Ne diyelim futbolculara, 1 buçuk - 2 metreden

fazla rakibinize yaklaşmayın, koronavirüs kaparsınız mı?..”

Evet...

İnsanlarımıza “Aman

el sıkışmayın, öpüşmeyin, 1 buçuk - 2 metreden fazla yaklaşmayın” uyarıları yapılıyor.

Yeşil sahadakiler

“beden bedene, yüz yüze, nefesleri birbirine karışa karışa, terlerini birbirine saça saça” mücadele

ediyorlar.

Bu nasıl bir çifte standarttır?

Gladyatörler gibi arenalara sürülmüş olmuyorlar mı?

Ya büyük ve yakın salgın tehdidi vardır, o zaman sadece tribünler değil, sahalar da boş kalır.

Ya böyle bir durum yoktur, sahalarda oyuncular, tribünlerde taraftarlar olur.

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Yakın temas olmaması için üniversiteler, okullar kapalı.

Barlar, diskolar kapalı.

Siyasi parti Meclis grupları toplanmıyor.

Fakat futbolcular varsın beden bedene mücadele etsin.

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Evet...

Korona futbolu da vurdu.

İki önemli derbi “boş tribünlere” oynandı.

Zirvede sıralama değişmedi.

Başakşehir-Trabzonspor’un berabere kalması sonrası, Galatasaray-Beşiktaş da berabere.

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Yani...

Puan cetvelinin ötesinde “insani” boyuta dokunmak istiyorum.

Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra kaptan Muslera şöyle dedi:

“Bence utanç verici bir gece yaşadık, çok fazla futbolun konuşulmasına gerek yok.

Şu anda dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var.

Taraftarsız oynatılma kararı verildi ama bizim canımız yok mu?

Biz, rakip oyuncular, burada çalışanlar riskin içinde.

Eğer böyle bir sağlık sıkıntısı varsa taraftarların gelemediği bir maç niye oynanıyor?”

Galatasaray’ın bir diğer Uruguaylı topçusu Saracchi de bu derbinin oynatılmasına anlam veremediğini söyledi:

“Gerçekten, hem bize hem de taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık var.

Tüm Avrupa’da ligler erteleniyor, Türkiye’de oynanıyor.

Çok garip bir şey!..”

İngiltere’de ünlü futbolcu Rooney de isyan etti:

“Biz deney faresi değiliz. Liglerin ertelenmesi için Arteta’nın hastalanmasını mı beklemek gerekiyordu?”

.......................

Bütün bunların ışığında Fatih Terim’in samimi, gerçekçi ve cesur söylemi gerçekten geceye damgasını vurdu:

“Tüm büyük ligler ertelendi, dünyadaki ve Avrupa’daki.

Hiç aklınıza gelir miydi NBA’nin erteleneceği?

Koronavirüs böyle bir şey.

Puan kaybından ayrı konuşuyorum.

Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu.”

Fatih Hoca “soyunma odasında futbolcularının tedirginlik yaşadığını, hepsinin ayrı ayrı dezenfekte edildiğini” de ekledi sözlerine.

Futbolcuların yanı sıra stada gelen “teknik heyetlerin, görevlilerin toplamının 800-1000’i bulduğunu” vurguladı.

Bunların da evlatlarının, ailelerinin olduğuna işaret etti.

Doğru bir tavırdı

hocanın ki...

İnşallah ceza yemez.

Gerçi sosyal medyada

“Bu açıklamayı maçtan

önce yapsaydın” gibi eleştiriler aldı ama şu sözünün altını çizin:

“İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım, sağlığımız, hayatımız

söz konusu...”

.....................

Umarım Federasyon bu konuyu daha gerçekçi ele alacaktır.

Sahada olanlar da, tribündekiler gibi

insandırlar.

Aynı değerdedirler.

Onların da sağlığı önemli, onların da aileleri var.