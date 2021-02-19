Terminatör maske

Fransa’da Kovid-19 virüsüne karşı bir “süper maske” tanıtımı yapıldı.

Kullanılan “öldürücü” tekstil katmanı Kovid-19 virüsünü hem “filtreliyor” hem de “kontaminasyondan (bulaştan)” arındırıyor.

Bu yeni maske tam bir “terminatör...”









Maskeyi üreten BioSerenity CEO’su Marc Frouin “CE” sertifikasına sahip maskenin “aerosol (havadaki) virüsleri engelleme ve öldürme yeteneğine sahip olduğunu” söyledi.

FFP2 (halk tipi) versiyonu için 16 Şubat Salı gününden itibaren bu maskeler siparişe açıldı.

Cerrahi versiyon ise 22 Şubat’tan itibaren sipariş edilebilecek.









YÜZDE 99.9 ETKİ

“Tek defalık” bu “terminatör maskeler” için “dört saatlik kullanım” tavsiye ediliyor.

BioSerenity’nin Araştırma ve Geliştirme Bölümü’nden Gaetan Gerber, “maskenin dört katmanında, iki molekülün, siklodekstrin ve kuaterner amonyumun kullanımıyla fiziksel ve kimyasal koruma etkisi sağlandığını” açıkladı.

“Bakterisit ve virüsit filtre katmanı içeriyor” dedi.

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Çalışmalar virüste beş dakikadan daha kısa sürede yüzde 99.9 ve iki saatten kısa sürede yüzde 99.96 koruma sağlıyor.

VARYANTLARA DA ETKİLİ

Maskeyi üreten paydaşlardan Lille Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve diğer paydaş Inserm’in araştırmacıları tarafından “bu maskenin Kovid-19 varyantları üzerinde de etkili olduğu” güvencesi verildi.

Troyes’daki bir fabrikada üretilen maskeler kullanıldıktan sonra “kendini dekontamine etme” özelliğine sahip.

Yani...

Bulaşıcılık riski çok azaltılmış

bir atığa dönüşüyor.

Maskelerin fiyatları 0.44-1.49 euro...

Bu maskeler halk ve sağlık çalışanları için hayat sigortası gibi.









GÖNÜLLÜ ‘KOBAY’LIK’



İngiltere Etik Kurulu’nun onaylamasıyla gönüllülere Kovid-19 virüsü verilecek.

4 bin 500 pound (44 bin TL) alacak olan gönüllüler “burunlara püskürtülen Kovid-19 damlacıkları” yoluyla enfekte edilecekler.

17 gün hastanede karantinada kalacak, 12 ay boyunca doktor takibinde olacaklar.

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Kuzey Londra’daki Royal Free Hospital Baş Araştırmacısı Christopher Chiu “enfekte edilmiş gönüllülerin düzenli kan tahlilleri ve kalp atış testlerine ek olarak onlara koku kaybını tespit etmek için koklama kartları ve tabletlerde algısal testler uygulanacağını” açıkladı.









90 YETİŞKİN GÖNÜLLÜ

İngiltere’nin aşı görev gücü başkanı Clive Dix şöyle dedi: “Çalışmanın ilk bölümünde bilimadamları 18-30 yaş aralığında 90 yetişkinden önce bir gönüllü grubuna virüsün küçük dozlarını uygulayacaklar. Enfekte olmazlarsa bilimadamları bu 90 kişi içinden başka bir gönüllü grubuna biraz daha yüksek dozlar verecek. Doğru dozu belirleyene kadar yani hangi dozun enfekte için ilk basamağı oluşturduğunu buluncaya kadar süreci 90 gönüllüye tekrar edecek. Böylece enfeksiyona neden olan virüsün minimum miktarı bulunmuş olacak.”

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Merak ediyorum... Bu 90 gönüllü “Beyaz İngilizler” mi, yoksa varoşlardaki “Yoksul siyahlar ve Asyalılardan” mı oluşacak?

HAYATİ TEHLİKE

Geçmişte de bilim adamları aşıları test etmek için gönüllüleri kasıtlı olarak “tifo” ve “kolera” gibi hastalıklara maruz bıraktılar.

Ancak...

Enfekte olan gönüllüler bu hastalıklardan tedavi edilebiliyorlardı.

Kovid-19’un ise “bilinen bir tedavisi yok.”

Ayrıca...

Kovid-19’a enfekte olacak “gönüllülerin uzun vadede nelerle karşılaşabileceği” konusunda hiçbir bilgi yok.

Bu da çok ciddi risk.

Dahası...

Önümüzdeki bahar ayında bilim adamları bir gönüllüler grubunu daha Kovid-19 virüse maruz bırakacaklar.

Bunlar aşılanmış, antikorları gelişmiş gönüllüler olacak.

Rus ruleti gibi deneyler bunlar.