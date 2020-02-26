Vehbi Koç’un mektubu

Dün değerli insan Vehbi Koç’un vefatının yıl dönümüydü.



Bu akşam da Vehbi Koç Vakfı Ödül gecesi var.



Kimin ödüllendirileceğini orada öğreneceğiz.



Gene özenle Vehbi Koç ölçütlerine cevap veren bir seçim yapılmış olduğuna eminim.



Can Kıraç yıllarca Vehbi Bey’in sağ kolu olarak Koç Holding’de çalıştı.

Can Bey de “örnek insanlardan biridir.



”Kitabında “Vehbi Koç’u tanıtıp da ona âşık olmamak mümkün değildir” diye yazmıştı.

Vehbi Bey bir ekoldü. Ben de onun son 30 yılındaki dostları arasında yer almak şansına sahip oldum. Her biri ders niteliğinde öylesine çok hatıralarım var ki hâlâ, bu yaşımda, zorlu bir sorunla karşı karşıya kaldığımda, karar vermekte güçlük çektiğimde çıkışı şöyle bulurum: “Vehbi Bey’e sorsam bana ne derdi, nasıl akıl verirdi?



”Bu soruyu kendi kendime yönelterek ve cevaplar sıralayarak sonuç ararım. Vehbi Bey’le birlikte çalışmış ya da dost çevresinde yer almış olanların çoğunun da bu düşünce yöntemine başvurduklarını biliyorum.Hiç zararlı çıkmadık.



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Dün dünyada TED platformunda en ilham veren 4 konuşmacıdan biri olan ünlü Amerikalı psikolog Guy Winch ile bir televizyon söyleşisi yaptım.



Kitapları 26 dile çevrilmiş bu bilge psikolog, “insanlara günde en az 15 dakika yüz yüze, göz göze konuşma yapmalarını” tavsiye ediyor.



Tercihen de kendinizi anlatabileceğiniz ama daha çok da bir şeyler öğrenerek öğrenebileceğiniz muhataplarla...



57 yılı bulan gazetecilik yaşamımda çok politikacı, sanatçı, bilim insanı, iş insanı ile dostluklar kurdum.İnanın ki en değerli 15 dakikalık konuşmalarım Vehbi Koç’la olanlardı.



Bazı şeyler kelimelerle yeterince anlatılmaz.



Özellikle Vehbi Bey’i anlatmak doktora tezi yazmak gibidir. Ama...Bir “örnek” bazen çok şey anlatabilir.



Dün sabah İsmail Küçükkaya, Vehbi Bey’in vefat yıl dönümü bağlamında oğlu Rahmi Koç’a torunları için yazdığı bir özel mektubu sundu.

Bu mektup işte tam da bahsettiğim gibi bir “örnek.”Aşağıda yansıtıyorum.



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Mustafa Ram’da çalışıyor. Ömer’i Alpay Bağrıaçık Bey’in yanına vermişsin.



Ali’yi de RAMERICA’ya verdin. Görebildiğime göre bu çocukların iyi yetişmeleri şart. Fakat Rahmi Koç’un oğlu muamelesi yapıldığını görüyorum ve çok üzülüyorum. Ne geldikleri ne çıktıkları saat belli. İstedikleri yere gidiyorlar, diledikleri seyahati yapıyorlar, kimse sesini çıkarmıyor.



Onun için çalıştıkları şirketin müdürlerine özel olarak aşağıdaki projeye benzer bir mektup yazmam lazım. Mesela Mustafa için,“Oğlum Mustafa Koç şirketinizde çalışıyor. İyi yetişmesi için Mustafa’nın diğer memurlar gibi işe muntazam gelmesi, gitmesi ve verilen vazifeyi hakkıyla yapması lazım. Kendisine hiçbir şekilde Rahmi Koç’un oğlu muamelesi yapılmaması ve Mustafa’ya da bu hissin verilmemesi icap eder.



Mustafa hakkında her 3 ayda bir bana gizli olarak bilgi vermenizi rica ediyorum.



Üç oğlum var, ileride bunlar kabiliyetlerine göre şirketlerde ve Holding’de vazife alacaklardır.



Onun için, bu hususa son derece dikkat etmenizi ica ederim.”



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Vehbi Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum.Yokluğunu çok hissediyoruz.



Politikacılara da yol gösterirdi, “Türkiye varsa, ben de varım” sözüyle özdeşleşmiş, düzgün bir yaşam çizgisi vardı.