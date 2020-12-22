Yarasadan sonra vizon

Kovid-19 belasının dünyaya geldiği yer Çin’in Vuhan kenti. Kaynağı: Yarasa...

Vuhan’daki pazarda satılan yarasalardaki Kovid-19 virüsü onu satan, kesen, yiyen Çinlilerden kent halkına bulaştı ve oradan da Çin’e ve dünyaya...

İnsanlık tam Kovid-19’un üstesinden gelmek üzere aşılar üretmişti ve “2021 sonbaharına artık bu belayı defetmiş olarak gireceğimiz” ümit ediliyordu ki...

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Bu kez de başımıza Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni türü çıktı.

Yeni belanın adı: “B117...”

Ve...

Gene baş şüpheli bir hayvan.

Çiftliklerde üretilen ve kürkü çok iyi para eden “vizon...”

İlk kez bu mutasyon, vizon çiftliklerinin çok yoğun olduğu Danimarka’da görüldü.

12 kişiye bulaşmıştı.

“Hayvandan insana geçme” özelliği nedeniyle tehlikeli bulundu.

4 milyon dolaylarında vizonun imha edilmesi kararı alındı.

Ancak...

Yasal bazı engeller nedeniyle gecikme oldu.

Sonrasında...

4 milyon vizon itlaf edildi ama bu kez de “gömme sürecinde” bazı yanlışlıklar yapıldı.

KUŞKU TEORİSİ

Danimarka’ya en yakın coğrafya İngiltere’nin güneyi.

Ne ilginçtir ki mutasyona uğramış yeni virüs de yoğun ve yaygın olarak ilk kez Güney İngiltere’de görüldü.

Hızla da Londra’da...

Yeni virüsün özelliği zaten daha hızlı çoğalması.

Bunun sebebi de “tutunma becerisinin yüzde 70’miş artmış olması.”

Yoksa...

Bulaşma hızı sadece yüzde 0.40 yükselmiş.

Tutunma becerisi yüksek olduğu için de daha kolay yayılabiliyor.

Yalnız...

Tıpkı Vuhan’daki yarasa gibi, Danimarka’daki çiftliklerde üretilen vizon da “kesin” değil “potansiyel” suçlu.

Yani “olasılığı” yüksek.

NOKTA MUTASYON

Tedbirler büyük olmakla beraber bu mutasyon virüs (mutant suş) “nokta mutasyon” olarak yorumlanıyor.

Yani...

Çok geniş, çok yaygın değil.

Bir “aminoasitlerin yer değiştirmesi” olayı...

Bu yer değiştirme sonucu da yeni haliyle virüs, bulaştığı yerde yüzde 70 daha kolay ve güçlü tutunabiliyor.

Her canlı gibi virüs de hayatta kalmak ve türünü sürdürmek içgüdüsüne sahip.

Ülkeler bu durumda henüz “nokta” halindeyken bu “mutant virüsü” boğmak hedefli ortak tavır koydular.

İngiltere’den gelen bütün trafik durduruldu.

Sadece hava yolu değil, deniz, demir ve kara yolundan da gelenler de içeri alınmıyor.

Alınma zorunluğu olanlara da karantina uygulanıyor.

Danimarka gerekli tedbirleri

uyguladığı ve yeni virüs vakaları da -neredeyse- sıfır düzeyinde olduğu için İngiltere gibi hedef değil.

Ayrıca...

Danimarka’nın yanı sıra Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya ve okyanusun ötesinde Amerika’da, Kanada da vizon çiftlikleri var.

Oralarda da ciddi tedbirler uygulanmakta.

Örneğin...

Mayıs ayı başlarında Hollanda’daki vizon çiftliğinde mutasyon geçirmiş bir virüs görülmüş.

Çiftlikteki bütün vizonlar derhal itlaf edilmiş.

Bu “mutant virüs” insanlara yayılma şansı bulamamış.

İsveç’in güney doğusundaki vizon çiftliklerinde de salgın kaydedilmiş.

Ama bilim adamları “Danimarka vizonunda bulunan genetik mutasyonun şu ana kadar tespit edilmediğini” açıklamışlar.

AŞILARA ETKİSİ

Peki...

İngiltere’de, Güney Afrika’da görülen bu “mutant virüs” yoğun uğraşlar sonucu elde edilen aşıların etkisini azaltabilir mi?

Bilim adamları henüz böyle bir durum tespiti olmadığını söylüyorlar.

Bununla beraber, dikkat çekici açıklamalar da yapıyorlar.

Örneğin “virütik grip...”

Her yıl yeniden grip aşısı oluyoruz.

Neden?

Grip virüsü küçük mutasyonlar geçiriyor ve Dünya Sağlık Örgütü bunu bildiriyor.

Yeni yılın aşıları o değişimler dikkate alınarak üretiliyor.

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Sonuç...

Milyonlarcası üretilip sonra da kesilerek lüks giyim kaprislerine/fantezilerine/gösterişçiliğine kürk mantolar olarak sunulan vizonların rövanşı mı bu?

Öyle değilse bile...

On milyonlarca vizonun lüks endüstrisi için katliamı vandallıktır.