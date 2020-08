Yılın virüsü, yılın adamı

Önce Başkan Trump, ardından Kovid-19 pandemisi güzelim mavi gezegenimizin içine ettiler.

Gene de...

2020 hayatta kalmak yılı.

Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, birbirinize zaman ayırın.

Sahip olduklarınızla mutlu olun.











..................

Ve...

Bir işiniz varsa...

Şirketiniz hâlâ faaliyet gösteriyorsa...

Hayata müteşekkir olun.

Neden mi?

Bakın şu manzaraya...

Her şeye rağmen ayaktalar iyi ki...

Ama...

Daralarak, giderleri kısarak, bazıları el değiştirerek varlıklarını ve kalitelerini sürdürüyorlar.

Şöyle ki...

...................





1 - VICTORIA’S SECRET mayıs ayında ABD ve Kanada’da 250’ye yakın mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu.

(Business Insider - Zoe Ettinger, 24 Temmuz 2020)



2 ZARA çok sayıda mağazasını kapattı. Zara ve Massimo Dutti’nin ana şirketi Inditex, önümüzdeki iki yıl içinde 1.000 ila 1.200 mağaza kapatmayı planlamış.



Fakat...



Yapılanma modelini değiştirerek önümüzdeki üç yıl içinde e-ticaretine 1 milyar dolar yatırım yapacak.



E-ticareti ikiye katlamayı planlamış. (Business Insider - Mary Hanbury, 10 Haziran 2020)



3 LA CHAPELLE 4391 mağazasından vazgeçti. Çin’nin Zara’sı olarak bilinen bu şirket zinciri önemlidir. (itzone.com, Tram Ho, 3 Temmuz 2020)



4 CHANEL... Grup, martta 2 hafta boyunca Fransa, İtalya ve İsviçre’de üretimini durdurdu.

(themds.com, 19 Mart 2020)



5 HERMES...



Şirketin CEO’su Axel Dumas “Çalışanlarımızı korumak için, Fransa’daki tüm üretim tesislerimizi 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar kapatmaya karar verdik” açıklamasını yapmıştı. (themds.com, 19 Mart 2020)



6 PATEK PHILIPPE...



“Ülkenin sosyal mesafeyi koruma çabalarına destek olarak üretimini 18 Mart - 27 Mart tarihleri arasında durdurmayı” açıklamıştı.

(scmp.com, Gloria Fung, 18 Mart 2020)



Ancak...



Şirket enseyi karartmıyor, geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin Cenevre kenti eteklerinde 630 milyon dolarlık yeni üretim binasını tanıttı.

Binanın inşaatı Nisan 2020’de tamamlandı.



Patek Philippe, yeni binasının açılışının anısına sınırlı sayıda üretilen “Calatrava” saatini piyasaya sürdü.

Bu saatlerden sadece 1.000 adet üretilmesi öngörülmüştü.



Her birinin fiyatı 28 bin 351 dolar. (Business Insider, Dominic - Madori Davis, 24 Haziran 2020)



7 ROLEX’ten ara...



7 Mart’tan itibaren İsviçre’nin Cenevre, Bienne ve Crissier kentlerindeki imalatlarının üretimini 10 gün süreyle askıya alacağını duyurmuştu.

(scmp.com, Gloria Fung, 18 Mart 2020)



8 Dünyanın lüks endüstrisi ağır yaralı.



9 NIKE...



İkinci aşama işten çıkarmalar için çok büyük fon ayırdı. Nike, Beaverton yakınlarındaki dünya genel merkezinde, yakın zamanda işten çıkarmalarında en az 500 işçisinin eleneceğini duyurmuş, belgelerini eyalete sunmuştu. Spor ayakkabı devi, 22 Temmuz’da küçültmeyi duyurdu. Ancak. İşten çıkarmaların gerçek sayısını henüz açıklamadı. (Oregon Live, Jeff Manning, 30 Temmuz 2020)



10 GOLD’S spor salonları zinciri satıldı...



Gold’s Gym International Inc fitness girişiminin mahkeme onayı ile McFit egzersiz kulüpleri zincirinin Alman operatörü RSG Group GmbH’ye faturası hayli yüksek. (Bloomberg Law, Alex Wolf, 29 Temmuz 2020)



11 AIRBNB’de tenkisat...



Tatil evleri, otelleri kiralama şirketi çalışanlarına yazdıkları mektupta, CEO Brian Chesky, “Kovid-19 salgını sebebiyle ve Home Office sistemini desteklemeyen şirketleri çıkararak, 7.500 çalışanından 1.900’ünü işten çıkardığını” bildirdi. Bunlara otellere, hava taşımacılığına ve film yapımına yaptığı yatırımlar dahil değil. WIKI (itzone.com Tram Ho, 3 Temmuz 2020)



12 STARBUCKS 400 dükkânını kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Starbucks, önümüzdeki 18 ay içinde 400 şirkete ait lokasyonu kapatacak ve aynı zamanda kaldırım kenarı alma, arabaya servis ve yalnızca mobil teslim alma konumları gibi -kolaylık sağlayan biçimlerin- genişlemesini hızlandıracak.



Şirket 400’e yakın lokasyonu kapatacak olsa da, 600 olan asıl hedefi yerine yaklaşık 300 yeni mağaza açmayı planlıyor. (USA TODAY, kelly Tyko, 10 Haziran 2020)



Liste uzayıp gidiyor.Mall Of America, Warren Buffet, daha bir dizi marka... Bazı mağazalarını kapatarak ya da işçi tenkisatıyla 2020’nin negatif dalgalarını göğüslüyor.



..................



ABD’de işsizlik başvuruları 38 milyondan fazla.



Tüm zamanların en yüksek seviyesi...



Çalışma çağındaki her dört Amerikalıdan biri işsiz.



Gelir olmadan, tüketici talebi büyük ölçüde düşüyor.











Ekonomi bayırdan dikey inişte.



Bu sadece ABD...



Elbette dünya da negatif dalgalarla sarsılmakta.



Yeni taç pandemisinin ağırlığı altında, birçok dev başarısızlık kriziyle ya da daralmayla karşı karşıya.



5 aylık pandemi çok büyük borç yarattı.



On binlerce şirkette iflasa sürüklendi.



...................



Sonuç...



Eğer işiniz varsa...



Şirketiniz varlığını hâlâ sürdürüyorsa...



Ücret kesintileri veya işten çıkarmalar yoksa...



Şirketinize ve müşterinize iyi davranın.



İnsanlar kontrol edilemeyen pandemiyle karşı karşıya.



Ve de Trump’ın çılgınlıklarıyla...



2020’nin ikinci yarısı, birinci yarısından daha kolay olmayacak.



Tekrarlıyorum...



2020 hayatta kalma yılı.



Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.



Sahip olduklarınızla mutluluk duyun.



..................



Yukarıdaki yazıyı elden geçirdim.



Araştırmalarla, hayli değişiklikler yaptım.



Hukukçu eleğinde süzdüm.



Ama kimden sosyal medya hesabıma gönderilmişse teşekkür ediyorum.