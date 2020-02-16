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    HaberlerTeknoloji Faturanızı düşürmenin akıllı yolu! Ortalama 390 TL
    Hanife Baş

    Hanife Baş

    hanife.bas@milliyet.com.tr

    Faturanızı düşürmenin akıllı yolu! Ortalama 390 TL

    16 Şubat 2020

    Kış aylarının en önemli gündemlerinden biri ısınma. Bu dönemlerde hem doğal gaz hem de elektrik faturaları yükseliyor. Bu nedenle tasarruf öne çıkıyor. Artan elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmede ise teknoloji imdada yetişiyor. Akıllı termostatlar, prizler, kombi tasarruf cihazı bunlar arasında. Bu alandaki yeniliklere göz attık.

    Termostatla faturayı düşürün

    Faturanızı düşürmenin akıllı yolu Ortalama 390 TL


    Doğal gaz fatularından tasarruf kışın en önemli konusu. Akıllı termostatlar kullanıcılarına bu konuda avantaj sağlıyor. Nest, Honeywell gibi markalar yanında yerli girişim olarak Cosa var. Akıllı oda tersmostatı Cosa, evdeki kombiyi cep telefonundan her an ve her yerden kontrol etme imkanı sunarak ısıtma masraflarından yüzde 30’a varan oranda tasarrufu vaat ediyor. Cosa akıllı oda termostatı kullanımı ile hane başına doğal gaz tüketimini 271 metreküp azaltmak mümkün. Cosa yetkilileri, böylece doğal gaz faturasında ortalama 390 TL tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Hane içerisindeki sıcaklığı sabit tutarak konforu artıran, dışarıda ya da uykudayken ısıyı düşürerek tasarruf sağlayan Cosa’nın otomatik kontrol modu, lokasyon algılama teknolojisiyle aile bireyleri eve yaklaştığında otomatik olarak evin kışın ısınmasını, yazın serinlemesini sağlıyor. Haftalık planla modu ise hafta boyu rutini belli olan hanelerde düzenli bir planlamayı mümkün kılıyor. Fiyatı: 400 TL

    Faturanızı düşürmenin akıllı yolu Ortalama 390 TL


    Kombi tasarruf cihazı

    Türk girişimciler de bu alanda yeni icatlara imza atıyor. Doğal gaz ve elektrik tüketiminde verimlilik sağlayan Wattsu bunlardan biri. Turkcell’in Arıkovanı programında da yer alan cihaz, bir ana kart çalışma programı. Ürün, mevcut kombilere entegre edilerek büyük oranda doğal gaz ve elektrik tasarrufu sağlıyor. Wattsu, kombi sektörüne yönelik geliştirdiği start, stop teknolojisi ile kombileri çalıştırıyor.

    Faturanızı düşürmenin akıllı yolu Ortalama 390 TL


    Bu teknoloji sayesinde kombiler dönüş suyu sıcaklığı ile değil, start/stop sistemi ile iklim koşullarına uygun çalışır. Cihaz sayesinde kombi baca sıcaklığı düşer. Ayrıca su pompasının sürekli döngüsü engellenir, su pompası her alevlemeden bir sonraki alevlemeye kadar kapatılır. Bu sayede ciddi oranda elektrik tüketiminde azalma sağlanır. Su pompası start/stop sistemi ile çalışırsa beton zeminden kaçan ısıdan kullanıcı tasarruf sağlar. Ayrıca, ürün teknik bilgi gerektirmiyor. Ortalama 15 dakika içinde kurulum ve ayarlar bitirilebiliyor. Fiyatı: 400 TL

    Takın akıllı prize!

    Akıllı prizlerle enerji ve elektrik tasarrufu yapmak mümkün. Elektrikli ısıtıcıları akıllı prize bağlayıp programlayarak tasarruflu ısınmak ve aylık elektrik faturalarını düşürmek olası. Bu alanda ürün sunan markalardan biri TP-Link. Markanın akıllı prizleri sadece prize bağlı cihazların kullanımını kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda elektrik tasarrufu da sağlıyor.

    Faturanızı düşürmenin akıllı yolu Ortalama 390 TL


    Evlerde pek çok elektrikli cihaz aktif kullanımda olmadığı zaman beklemede kalıyor. Cihazların beklemede kaldığı süre içinde tükettikleri elektrik ise sanıldığından fazla. Örneğin, elektrikli ısıtıcı ile ısınan bir evde, ısıtıcı akıllı prize bağlanıp programlanabilir. Eve gelmeden önce ısıtıcının çalıştırılması sağlanabilir. Çalışması istenen saatler belirlenip buna göre bir programlanabilir. Ayrıca TP-Link’in HS110 model akıllı prizi ile prize bağlı cihazların elektrik tüketimini ölçmek ve günlük, haftalık, aylık tüketim raporları almak mümkün. Böylece her cihazın tükettiği elektriği kontrol ederek, tasarruf planları yapılabiliyor. Fiyatı: 150 TL

    Hanife Baş

    Hanife Baş

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