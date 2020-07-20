Palm yağı, hindistan cevizi yağı, hurma yağı

Bu sefer aynı ağaç familyasından gelen (Aracaceae Palmiyegiller) 3 farklı ürünü ele almak istedim. Hazır gıda endüstrisinin vazgeçilmezi olan palm yağı (palmiye), son zamanların gözdesi ‘’süper gıda’’ olarak bilinen hindistan cevizi yağı ve ailenin bir diğer üyesi hurma.

Artık birçok hazır gıda ürününün içeriğine baktığımızda karşımıza sürekli palm yağının çıktığını görüyoruz.



Bilindiği üzere palm yağının kanserojen olduğu ispatlanmış durumda. Buna rağmen hala neden kullanılıyor diye düşünmekte çok haklısınız. Bunun 2 temel sebebi var aslında; ilk sebebi maliyetinin uygun olması, ikincisi ise dayanaklı ürün olmasıdır. Palm yağı aslında normal hali ile kanserojen değildir.



Palmiye ağacı meyvesinden elde edilen yağ ilk etapta kırmızıya yakın bir renktedir ve bu rengi daha berrak hale getirmek için yüksek ısıda işlem görür ve bu işlemle beraber palm yağı kanserojen bir hal almaktadır. Bazı ürünlerin içerik kısmında İngilizce olarak palm oil Türkçe olarak da hurma yağı ibaresini görürsünüz. Aslında bu ifade tamamen algı yaratmak için kullanılmaktadır.



Palm oil ifadesinin Türkçe karşılığı Palmiye yağıdır. Hurma yağı diye bir ürün hazır gıda endüstrisinde aşırı yüksek maliyetleri yüzünden kullanılmamaktadır ve mevzuatta böyle bir ürün tanımlı değildir. Kaldı ki palmiye ağacı meyvesi ve hurma ağacının hurma meyvesi farklı ürünlerdir. Peki neden markalar bu ibareyi kullanıyor? Bana kalırsa hurmanın çok sağlıklı ve faydalı bir ürün olması, insanlarda güven duygusu yaratılmasına sebep olduğu için olabilir.



Şimdi gelelim ailenin bir diğer ferdi son zamanlarda süper gıda olarak lanse edilen, her derde deva diye pazarlanan fakat ne faydaları açısından ne de zararları bakımından yeterli araştırmalar ve sonuçlar bulunmayan hindistan cevizi yağına. Yıllarca rendesini severek kullandığımız daha sonraları da sütü ile tanıştığımız bu ürün son zamanlarda karşımıza yağı ile de çıkmaya başladı.



Zararları ve faydaları konusunda yeteri kadar veri bulunmasa da bildiğimiz bir şey var ki; o da kendisinin hayvansal yağlar gibi doymuş yağ olmasıdır. Bu oran %90’ın üzerinde olup tereyağını bile geçmektedir. Yani fazla kullanılması durumunda damar tıkanıklığına, kötü kolesterole yol açabilir. Bakıldığında trans yağlar kadar zararı yok fakat doymamış yağlar kadar da faydalı sayılmaz ama katı yağ olarak kullanılmak istendiğinde vegan beslenenler için büyük bir önem arz ediyor.



Ürünün mücizevi olan tek tarafı bence kokusu. Ayrıca tadını da beğendiğim için ben özellikle vegan tatlılarda epeyce kullanıyorum.