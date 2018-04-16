Aboneliğimizi niçin iptal ediyorsunuz?

Gediz ve Aydem Elektrik perakende satış a

Gediz ve Aydem Elektrik perakende satış a.ş’ye tepki yağıyor. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’daki iki şirketle ‘indirim’ sözleşmesi yapan yüzbinlerce elektrik abonesine eziyet çektirildiği ve ek ücret istendiği iddia edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçen yıllarda ‘Serbest Tüketici Yıllık Tüketim Limiti’ başlığı ile ülkemizdeki tüm elektrik şirketlerini bilgilendirerek, elektrik dağıtımı yapan şirketlerin abonelerine indirim ve bazı özel avantajlardan yararlanmaları için sözleşme yapmalarına izin vermişti. Kurul 2017’de, serbest tüketici limitinin 3600 kWh’ten 2400 kWh’e düşmesi ile birlikte aylık 80 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen Türkiye genelinde 40 milyona yaklaşan abonenin içinde yaklaşık 8.4 milyon müşterisinin ‘Serbest Tüketici’ kapsamına girdiğini bildirmiş ve bunlara indirim yapılabileceğini bir genelge ile duyurmuştu.

Hepsi yılların abonesi

Gediz ve Aydem şirketleri de aboneleri içinde ‘Serbest Tüketici’ kapsamına girenlerle yaptığı sözleşmelerle indirim uygulamıştı. Gelelim 19 Mart 2018 Pazartesi gününden bu yana Gediz ve Aydem’de indirim sözleşmesi yapan abonelerin yaşadığı kaosa ve çektikleri eziyete... EPDK’nın genelgesine göre Türkiye genelinde 8 milyon 400 bin; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da toplam 4 milyon 800 bin elektrik abonesinden ‘Serbest Tüketici’ kapsamına girip, indirim yaptıran yüzbinlerce eski abone bir aya yakın süredir kaos yaşıyor ve eziyet çekiyor. Yasal elektrik aboneleri olmalarına rağmen Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. bürolarına giden bu aboneler indirim yaptırdıkları için aboneliklerinin iptal edildiğini öğreniyor ve yeniden abone olmaları, aksi takdirde elektriklerinin kesileceği söyleniyor. İndirim kurbanı olan bu vatandaşlardan, ‘Sorma ver’ mantığı ile ‘fark’ adı altında ‘ek ücret’ alınıyor, ondan sonra ‘yeniden abone’ (!) yapılıyorlar. Ayrıca bu vatandaşlara 19 Mart 2018 Pazartesi gününden itibaren ödeme sisteminin değiştiği ve SAP diye kurumsal bir sisteme göre ödeme yapılacağı bilgisi veriliyor. İşte yılların elektrik abonesi olan bir vatandaştan sistem çalışmadığı için alınan ‘abonelik tam ücreti’nin belgesi. Yeni ödeme sistemini hatırlayalım.

Yeni ödeme sistemi

Gediz ve Aydem şirketleri İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına kurumsal kaynak planlama yazılım sistemlerinden SAP diye bir sisteme geçti. 19 Mart 2018 Pazartesi gününden itibaren başlatılan yeni sistemle müşteriler bundan böyle işlemlerini Tesisat Numarası yerine aboneliklerine özel tanımlanan ‘Sözleşme Hesap Numarası’ ile gerçekleştirecekler. Bu uygulamaya göre “Sözleşme Hesap Numarası” adı altındaki bu sistem SMS ve e-posta yolu ile müşterilere iletilecek. Ayrıca ilk faturanın üst köşende bildirilecek ve Sözleşme Hesap Numaraları 0 850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezi’nden de alınabilecek. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaşayan Aydem müşterileri www.aydem.com/tr/SozlesmeHesapNo adresi üzerinden, İzmir ve Manisalı Gediz müşterileri ise http://www.gediz.com/tr/SozlesmeHesapNo adresi üzerinden eski ‘Tesisat Numarası’ bilgilerini kullanarak ‘Sözleşme Hesap Numarası’nı öğrenerek ödemelerini yapacaklar.”

Kazananlara ev eşyası verilecek

Buca Belediyesi’nin kentte çevre bilincinin arttırılması, güzelleştirilmesi ve estetik açıdan daha güzel bir Buca yaratılması amacıyla düzenlediği “En Güzel Balkon” yarışması için başvurular başladı. Belediyenin Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya son başvuru tarihinin 11 Mayıs 2018 Cuma günü olduğu ve komite tarafından izlenecek balkonlardan dereceye girenlerin ödül töreninin ise 8 Haziran 2018 Cuma yapılacağı duyuruldu. Bu yarışma için başvuruları almaya başladıklarını belirten komite üyeleri şu bilgileri verdi:

“Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmayla kentte görsel kalitesi yüksek mekanların oluşturulmasını, çevre bilinci ve sevgisiyle yoğrulmuş bir gelecek yaratılmasını hedefledik.

Balkonu ve düzenlemesiyle gurur duyan, bunu taçlandırmak isteyen tüm hemşehrilerimizin katılabileceği bu yarışma için başvurularını Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne şahsen veya ‘bucabel.ckkm@gmail.com’ adresinden yapabilirler. Yarışmada ilk üç sırada yer alan Bucalılara 8 Haziran’da düzenleyeceğimiz ödül töreninde hayatlarını kolaylaştıracak ev eşyalarıyla ödüllendireceğiz. ”

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