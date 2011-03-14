AKARYAKITTA ÖTV İNDİRİMİ YAPILSIN

Bu sözler Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ile İzmirli şoför esnafına ait.

Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullandığımızı belirten Başkan Anık ve şoförler, “Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, esnafı ve tüm araç sahiplerini zor durumda bıraktı. Bu nedenle akaryakıtta ÖTV oranı acilen düşürülmeli. 2011’in başında benzin fiyatı 3.94 TL, mazot ise 3.34 TL idi. 15 gün önce ise benzin fiyatı 3.94 TL, mazot fiyatı ise 3.40 TL oldu. Bugün ise benzin 4.13, mazot ise 3.64 TL’ye ulaştı. Türkiye, dünyanın en pahalı akaryakıtını satan ülke rekorunu, kimsenin yakalayamayacağı bir seviyeye çıkardı. Bütçe açıkları ile boğuşan komşumuz Yunanistan’da bile 1 litre benzinden sadece 1.1 liralık vergi alınırken, Türkiye’de sadece benzinden 2.65 TL vergi alınıyor.







1 litreden alınan vergi, rafineri çıkış fiyatının 2.7 katını geçiyor. Akaryakıta yapılan zamların artan döviz kurundan ve ham petrol fiyat artışından kaynaklanıyor. Uluslararası motorin fiyatları da artış gösterdi. Akaryakıt fiyatları içerisinde ÖTV ve KDV dışında üç ayrı unsur daha var. Birincisi kâr paylı rafineri fiyatı. İkinci unsur dağıtım şirketlerinin kâr payı. Üçüncü unsur da akaryakıt bayilerinin kâr payı. Ayrıca vergiden vergi sadece bizim ülkemizde var. Akaryakıttaki ÖTV’nin de KDV’si alınıyor. Deniz ve hava yollarında uygulanan ÖTV oranının karayollarındaki ticari araçlar içinde uygulamasını istiyoruz. Aksi takdirde eylem yapmayı düşünüyoruz” diyor.

MENDERESLİLER YETKİLİLERE SESLENİYOR:

508 hatlı otobüsümüzü sefere koyar mısınız?





İzmir Menderes ile Konak Bahribaba arasında sefer yapan 508 hatlı otobüsün kaldırılmaması için okurlarımızın isteğini 25 Ekim 2010 Pazartesi günü bu sütunlarda dile getirmiştik. Bu otobüsün kaldırılmasına Menderesliler karşı çıkmışlardı. Aradan 4 ay geçti ve halkın isteğine rağmen bu hat seferden kaldırıldı.



Vatandaş mağdur ediliyor

Bu hattın kaldırılması ile büyük sıkıntılar çektiklerini bildiren Menderesli okurlarımız tepkilerini şöyle dile getirdi:

“Bütün dünya zamanla yarışıyor, bu konuda hizmet üreten birimler vatandaşını en kısa zamanda işine ve evine nasıl ulaştıracak, onun için çalışıyor, bizimkiler ise bunun tersini yapıyor. Tasarruf yapacağız diye halkını mağdur ediyor. 508 hatlı otobüs Gaziemir, Karabağlar, Hatay ve Konak Bahribaba Parkı’na gidiyordu. Biz çalışanlar işimize, Gaziemir ve Karabağlar ve Yeşilyurt’ta okuyan çocuklarımız da okullarına ‘en kısa sürede’ ulaşabiliyorlardı.”

Özdereli Eczacı ve Özdere Belediyesi eski meclis üyesi Ahmet Sezginer de aynı konuda aradı ve şunları söyledi:



40 dakikada bir olsun

“İZBAN’ın ilçemize yani Cumaovası’na gelmesi iyi oldu. Ancak, 508 hatlı otobüsün seferden kaldırılması sonrası yüzlerce öğrenci ve işçi mağdur duruma düştü. Sabahın köründe Özdere’den, Ahmetbeyli’den Çileme’den ve Ataköy’den insanlar işine ve okuluna gitmek için yollara koyuluyor. Cumaovası besleme hattı geçikmelere neden oluyor. Özellikle öğrencilere hiç mi hiç uymuyor. Ayrıca Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlükleri ile Defterdarlık gibi kamu kurumları da Konak merkezde olduğu için bu hat işimize çok yarıyordu. Bunun dışında Bozyaka ve Yeşilyurt Devlet hastanelerine de bu otobüsle ulaşıyorduk.

508 hatlı otobüs 20 dakikada bir kalkıyordu ve hepsi doluydu. Şimdi kaldırıldı. Biz bu hattın tamamen kaldırılması yerine 40 dakikada bir tekrar sefere konulmasını, özellikle sabahları 06.00-10.00 ve akşamları da 15.30-19.30 saatleri arasında bu hattın çalıştırılmasını istiyoruz.”

Kocaoğlu’nu görmek istiyoruz





Bu sözler İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndaki bazı sanatçılara ait. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na kırgın olduklarını belirttikten sonra bu isteklerini şöyle ifade ediyorlar: “Kasım 2010’da ‘25. Sanat Yılı Konseri’ verdik. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki bu anlamlı günümüzde ön sıralara baktığımızda, Devlet eski bakanlarından Yılmaz Karakoyunlu, Kültür eski bakanlarından Suat Çağlayan, Devlet Korosu kurucu şefi Dr.Teoman Önaldı ve birçok değerli devlet büyüklerimizi vardı. Gözümüz sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu da aradı. Ancak, geçen 6 yılda olduğu gibi başkanımızı o gün de göremedik. İzmir’de verdiğimiz konserler de zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’i ve rahmetli Turgut Özal’ı gördük. Konserlerimize bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ilgi gösterirler ve bizleri kulise gelerek tebrik ederlerdi. Bu konser hem bizim, hem de İzmir açısından büyük önem taşıyordu. Biz sanatçılar olarak AASSM’de orkestrayı yönetirken, elinde bagetiyle pozlar veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İzmir Devlet Korosu’nun 25. Yıl Konseri’ne katılmaması, ya da katılamaması bizleri üzdü ve düşündürdü.”

Kaçak sebze ve meyve sevkıyatını kim durduracak?

Konak Güneşli Mahallesi sakinlerinin sıkıntıları bitmiyor ve biteceğe de benzemiyor. Köşemizi arayan bir okurumuz yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getiriyor:

“Mahallemizdeki 515 Sokak’ta yaş sebze ve meyve sevkiyatı yapıldığını Büyükşehir ve Konak belediyeleri ile Büyükşehir Hal Müdürlüğü tarafından çok iyi biliniyor. Nedense kimse buradaki korsan ve kaçak halciliğe el atamıyor. Bu sokak İzmir Hali gibi çalışıyor. Tabii özellikle geceleri sabaha kadar çalışan halcilerin (!) gürültüsü uyutmuyor. Saat 04.00’ten sonra gürültü had safhaya çıkıyor, canımızdan bezdiriyor. Ayrıca sokağı ve çevreyi kirletiyorlar. Her gün onlarca kamyon sebze ve meyve sokağımıza geliyor ve sevk ediliyor. Sokağımızda 10 kadar bu işi yapan işyerlerinde (!) ne elektrik, ne de su var. Fatura fiş ve hiçbir kayıt yok. Vergi vermiyorlar. Aldığımız duyumlara göre bu işi yapanların yakınlarının belediye meclis üyesi oldukları, onun için kimsenin ses çıkarmadığı söyleniyor. Hatta, ‘Yetkililer korkuyor’ diyorlar. Semt sakinleri olarak bu rezilliğe son verilmesini istiyoruz.”

Kaldırımdaki araçlar kalksın

Birsen Ergüney, “ESHOT’un toplu ulaşımda yaptığı yeni düzenlemeden memnun değiliz. Yeni aktarma sistemiyle Bostanlı İskelesi’ne 120 ve 121 dışındaki otobüsler sahil yolundan gidiyor. Duraklar uzakta kalıyor. Bu yüzden sıkıntı çekiyoruz. Ayrıca Bostanlı’da kaldırımda yürüyemiyoruz. Çünkü, bu civardaki işletme sahipleri araçlarını kaldırımlara park ediyorlar. Kaldırımlar zaten dar” diye dert yanıyor.

40/1 Sokak çift istikamet olsun

Fehmi Pakkaner, “Konak Güzelyalı 40/1 Sokak’ta yani Göztepe Vapur İskelesi’ne çıkan sokakta oturuyorum. Bu sokak tek istikamet ama araç sürücüleri çift yönlü olarak kullanıyorlar. Üçkuyular’a giderken çok yürüyoruz. Tek istikamet olduğu için bu civardaki işletmeler masa ve sandalye koyarak sokağı işgal ediyorlar. Zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Artık yasal olarak çift istikamet yapılmasını istiyoruz” diyor.