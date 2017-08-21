Ambulans şoförüne muhakkak yol verin

Narlıdere’de geçen günlerde bir sürücünün ambulansa yol vermemesi nedeniyle yaşananları paylaşan sağlıkçılar, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı

Türk Sağlık Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, ambulanslarla ilgili olaylar nedeniyle böyle bir çağrıda bulundu. Nedenini ise şöyle ifade etti: “Zaman zaman ambulans şoförlerimize zor anlar yaşatılıyor. Öyle ki, saldırıya bile uğruyorlar. Geçenlerde Narlıdere’de bir hastayı evinden alıp Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne götürmek üzere, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ambulansla yola çıkan 112 ekibimiz, siren sesini açıp Güzel Sanatlar Fakültesi Kavşağı’ndaki araçlardan yol istedi. Ancak, bu duruma öfkelenen bir sürücü, aracını çekmeyip ambulans şoförüne tepki gösterdi.”

‘Yaşama yol ver’

Ahmet Doğruyol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şoförün ambulansta acil hasta bulunduğunu söylemesine rağmen araç sürücüsünün tepki göstermesine anlam veremedik. Bu anlar ambulanstaki araç kamerası tarafından görüntülenmiş. Hastaların, hastaneye ulaştırılmasında saniyelerin bile önemli olduğu bir zaman diliminde böyle bir sürücünün ambulans şoförüne tepkisi anlaşılır gibi değil. O ambulansın içinde kendi ailesi veya yakını da olabilirdi. Olmasa bile sonuçta insan hayatının hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği gerçeği unutulmamalıdır. Son yıllarda neredeyse her gün sağlık çalışanları, şiddetle karşılaşıyor. Trafikte de sık sık böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bu aracın plakası alındı ve yasal girişimlerde bulunuldu. Ambulansları gördüğünüzde tepki göstermek yerine en hızlı ve güvenli bir şekilde yolu açmalıyız. Ayrıca hatırlatayım, arkasında siren çalan ambulansa 12 saniye içinde yol vermeyen sürücüye ceza kesiliyor. Şu sıralar aşırı sıcaklar nedeniyle yollarda ambulans sayısı artmış durumda. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermesini istiyor ve bakanlığımızın sloganı ile noktalıyorum; Yaşama Yol Ver.”

Sakın izin vermeyin, elektrik çarpabilir!

MANİSA’da, hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte sulama kanallarının yanı sıra kent merkezindeki süs havuzlarına giren çocuklar içinde uyarı yapıldı. Şehzadeler Belediyesi, süs havuzlarının her birinin yanına uyarı levhası astı. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, süs havuzlarında elektrik bulunduğunu ve girildiğinde ölüme yol açabileceğini belirtti. Çelik, “Süs havuzlarının içinde elektrik aksamları olması nedeniyle büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu nedenle ilçemizdeki süs havuzlarına uyarı levhaları monte ettik. Bu konuda hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin çok dikkatli olmalarını rica ediyor, son derece tehlikeli olduğunun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

