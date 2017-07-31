Araç parkı çilesi ne zaman bitecek?

Üçkuyular-Karataş arasında çift şerit trafiğe açık olan, İzmir’in en büyük caddesinin Göztepe ile Güzelyalı arasında kalan kısmında iki değil, üç, hatta dört sıra park eden araçlar, vatandaşları canından bezdirdi.

İzmir’in ünlü Mithatpaşa Caddesi’ndeki otopark sorununu, köşemizde sık sık dile getiriyor ve kent yöneticilerinin dikkatine sunuyoruz. Yöneticiler ise geçici de olsa yasal çerçeve içinde yaptırımlar uygulayıp gidiyorlar. Tabii ki gidiş, o gidiş. Kalıcı önlem alınmadığı için aynı çirkinler devam ediyor. Fotoğrafta da görüldüğü gibi sağlı ve sollu hem de çift sıra araç park edildiği, özellikle Göztepe ve Güzelyalı arasındaki bu olumsuzluğun çözüme kavuşturulmadığı iletildi. Okurumuz Ali Aras bakın ne dedi:

‘Kimse ilgilenmiyor’

“Vali Konağı’ndan Üçkuyular’a uzanan Mithatpaşa Caddesi günün her saati sağlı sollu 2’şer sıra araç parkı yüzünden trafik işlemiyor. Hatta bazen sağ veya sol tarafa 3 sıra araç park ediliyor. Aralarından geçerken sıyırarak geçiyoruz. Bunlar yetmiyormuş gibi kaldırımlar da esnaf tarafından buzdolabı, ürün, masa ve sandalyeler atılarak işgal ediliyor. Bu işe kim bakacak? Memur çok, ama bizzat işin başında durup takip edecek amir yok. Ayrıca, kurtuluş yolunu da bulmuşlar. Hangi birimi arasak hemen ‘Sorumlusu biz değiliz’ diyerek diğer birimi işaret ediyor. Göztepe ve Güzelyalı sakinleri olarak bu yolun tek yön olması konusunda bu soruna kalıcı çözüm üretilmesini istiyoruz. Bunun dışında Foça-İzmir, Gümüldür-İzmir, Kemalpaşa-İzmir ve Kuşadası-Selçuk yolları da hafta sonları çok yoğun oluyor. İlginç olan, yollarda tek trafik polisi bile olmaması.”

Sağlığı tehdit eden bu ürünleri yemeyin!

BU uyarı, Selçuk Belediyesi’nden geldi. Yaz aylarında özellikle Pamucak ve Pananos sahillerinde halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satıldığını ifade eden Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların bu ürünleri almaması gerektiğini vurguladı:

“Aşırı sıcak havada, hiçbir hijyenik önlem alınmadan açıkta yiyecek satılıyor. Geçenlerde 50 kilogram midye dolmasına el koyduk. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu ürünleri kesinlikle almamaları. Benzer bir durumla karşılaştıklarında da belediyemize ihbar etmelerini istiyoruz.”

Bir kaza yüzünden otoyol iki saat kapatılamaz

BU şikâyet, 24 Temmuz 2017 günü İzmir-Aydın Otoyolu’nu kullanan vatandaşlardan geldi.

Selami Altın’ın ilettiklerini aynen aktarıyorum: “Aydın’a gidecektim. Saat 15.39’da Karşıyaka-Bornova arasındaki çevre yolunu kullanarak tünelden geçtim ve Bornova 2. Sanayi Sitesi Kavşağı civarına geldi. Üç sıra araç konvoyu ile karşılaştım. Buca-Gaziemir-Çeşme ile Aydın, yani Işıkkent gişeler ayırımına geldiğimde saat 17.12 idi. Sol şeritte bir trafik kazası olmuş. Bir kaza yüzünden 8-10 kilometlik bir yolu binlerce araç 100 dakikada alıyorsa, bu işte bir umursamazlık var. Son aylarda hafta içi her gün 18.00 ile 19.30 saatleri arasında da bu yol eziyet yolu oluyor.”

Yaya yolu toz toprak içinde

Bornova Pınarbaşı’ndan arayan Tayfur Davaz, İzmir’in şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu İZOTAŞ ile Çimentaş Fabrikası arasında yaya geçidi olarak hizmet veren yerin toz ve toprak içinde olduğunu bildirdi.

Okurumuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu civarda her tarafa parke taş döşendi, nedense bu yaya geçidi ele alınmadı. Ağaçların tam altındaki yaya geçidinin de taşla kaplanmasını istiyoruz.”

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