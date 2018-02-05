Atıkları geleceğimiz adına değerlendirin

Geri dönüşüm projesini, daha temiz bir çevre bırakmak ve ekonomiye katkı sağlamak için başlattıklarını belirten Başkan Karabağ, bu çalışmanın 2018’de de süreceğini açıkladı

Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha temiz bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için başlattıkları bu proje ile ambalaj atıklarını kaynağından toplayarak bu rakama ulaştıklarını ileten belediye yetkilileri bu başarıyı şöyle özetledi: “İlçedeki işyerlerine, fabrikalara, okullara, kamu kuruluşlarına, özel ve kamu hastanelerine, sağlık birimlerine, muhtarlıklara, siteler ile apartmanlara ambalaj konteynır ve iç mekan kutuları yerleştirerek elde ettik. Yerleştirilen konteyner ve iç mekan kutularına bırakılan plastik, şişe, pil, gazete, dergi, defter ve kartondan oluşan atıkları belediyemizin yetki verdiği firma tarafından toplandı ve değerlendirildi.”

62 ton toplandı

Bu projeye herkesin elinden geleni yapması gerektiğini hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması gerçekten çok önemli. Bir plastiğin doğada bin yılda eridiğini kimse unutmamalı. Doğa, bir cam şişeyi 4 bin yılda eritebiliyor. Bunları bilerek hareket etmemiz gerekiyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye olarak ilçemizdeki birçok noktaya atık pil, ambalaj ve cam şişe için kutular koyduk. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Bunu hem kendimiz, hem çocuklarımız, hem de torunlarımız ve yaşadığımız dünya için yapmalıyız. Bu konuda Bayraklı’da bir bilinç oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çocuklarımıza da küçük yaştan itibaren bu konuda eğitim vermeliyiz. Yavrularımıza temiz bir gelecek, yeşil bir dünya bırakmak için tüm bireylere büyük sorumluluk düşüyor. Bu konuda belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 10 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdık. Bu projeyle bugüne kadar 62 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı.”

Alanda malzeme bırakmak yasak!

Ödemiş Belediyesi’nden Salı Pazarı’nda tezgah açan pazarcı esnafına uyarı geldi. Uyarı aynen şöyle: “Anafartalar Mahallesi Çilek Sokak’ta her hafta kurulan Salı Pazarı sonrası bazı pazarcı esnafının, bundan böyle malzemelerini ve çadırını pazar alanında bırakması yasaklanmıştır. Bu yasak; belediyemiz temizlik ekiplerimizin alanı temizlemekte zorluk çekmeleri, çevre sakinlerinin görüntü kirliliği ile araçlarını park etmekte zorlanmaları ve çocukların oyun alanın tezgah tahtaları ve kasaların arasında kalması nedeniyle tehlike arz ettiği için getirilmiştir. Ayrıca Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin, gerekli ikazları yapmasına rağmen ısrarla malzemelerin bırakıldığı görülmüştür. Bundan böyle tüm esnafın bu kurala uymasını istiyor, uymayanlar hakkında cezai işlemin uygulanacağını bildiriyoruz.”

