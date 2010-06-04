Ayırımcılık YAPILIYOR!





Selçuklu taksiciler, Kuşadası’ndan gelen taksicilere verilen hakların kendilerine de tanınmasını istediler.





Menderes Özdere’deki taksicilerin yaşadıkları olumsuzlukları duyurmuştuk. Bugün de Selçuk’taki taksicilerin yaşadığı sorunlara değineceğim.

Efes Antik Kenti’nin alt kapısının bulunduğu alanda toplanan Selçuklu taksiciler; yaptıkları basın açıklamasında şöyle diyor:

“Kuşadalı bir taksici Kuşadası’ndan yolcusunu İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes’e ve Meryem Ana’ya getiriyor, bekliyor. Kuşadası’na gidecek yolcuları da alıp gidiyor. Peki biz; Kuşadası’na yolcu götürdüğümüz zaman bırakın Ada’ya getirdiğimiz yolcumuzu alıp Selçuk’a geri getirmeyi, İzmir -Aydın il sınırından içeri sokmuyorlar. Yolcumuzu Kuşadası’na götürdüğümüz zaman trafik polisleri ceza yazıyor. Bu ayırımcılık ve kayırmacılık değil de nedir?”

Selçuk Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Talay, “Selçuk başka bir ülkede mi? Kuşadalı taksiciler için özel genelge yayınlanıyor ve uygulamaya konuluyorsa biz ne olacağız? Ekmeğimizle oynanıyor, yarın doğacak sorunlardan kim sorumlu olacak? Aydın’ın AKP’li milletvekilleri genelge yayınlatabiliyor, İzmirli vekiller ne yapıyor? Ulaştırma Bakanlığı’nın 09. 07. 2009 tarihli genelgesinde, ‘A’ türü taşıma belgesi olan taksilerin uyması gerekli kurallar belirlendi. Taksiler, kendi belediye sınırları dışına hatta ‘başka bir il sınırları içine dolu gidecekler, boş dönecekler’ diye bir madde kondu. Bizler komşu Aydın’ın Kuşadası ilçesine yolcu götürdüğümüzde bu kurallar uygulanıyor ve defalarca ceza yedik. Kuşadalı taksicilere bu kurallar uygulanmıyor. Kuşadalı taksici turisti getiriyor, derici, kuyumcu ve halıcıya sokuyor bir saat bekledikten sonra da turisti alıp gidiyor. Ama biz Kuşadası’na gittiğimizde cezalandırılıyoruz. Bu ayırımcılık ve kayırmacılık değil de nedir?”diyi konuşuyor.





Bu yoldan geçen hurda metal yüklü kamyonlar denetlensin

Çiğli’den arayan Perihan Yüksekkaya, Aliağa’daki demir çelik üretim fabrikalarına hurda metal taşıyan kamyonların aşırı yük taşıdıklarını belirterek, “Bu kamyonlar semtimizdeki yürüyen merdivenli yaya üst geçidine çarparak kazaların yaşanmasına neden oluyorlar. Sadece bu yıl ilk üç ayda iki kez bu tür kaza yaşandı. Çiğli halkı olarak Santral Durağı’nın tam yanındaki yaya üst geçidini bu yüzden kullanmak istemiyoruz. Çünkü, Çiğli halkı bir kamyonun yaya üst geçidini alıp götüreceğinden korkuyor. Ben kırtasiyecilik yapıyorum ve işyerim bu yaya üst geçidinin yanında dükkanıma karşı taraftan gelen bütün Çiğliler bu sözleri söylüyorlar. Bu yoldan geçen hurda metal yüklü kamyonların denetlenmesini istiyoruz” diye dert yanıyor.





Doğalgaz istiyoruz

Bu istek Konak’a bağlı Hatay -Kılıçreis Mahallesi 319 Sokak sakinlerinden geldi. Sokak sakinleri adına arayan Nuray Adıyaman, “Ben bu sokaktaki 60 numaralı binada oturuyorum. Üçyol Metro İstasyonu çıkışında ve bir süre önce ‘Sevgiyolu’ haline getirildi. Bir üst sokağımız ‘Betonyol.’ İlginçtir ama üst ve alt sokaklarımız ile paralelimizdeki sokakların tamamında doğalgaz altyapı çalışmaları yapıldı, bizim sokağımızda yapılmadı. Sokağımızda ortalama 20 bina ve 100’e yakın da konut var. Bir araya geldiğimizde konuştuğumuz tek şey, ‘Bize doğalgaz altyapı hizmeti ne zaman gelecek?’ Herkes birbirine soruyor ama kimse cevap bulamıyor.



Sivrisinekten oturamıyoruz

Küçükyalı, Göztepe ve Güzelyalı’dan arayan okurlarımızın şikayetleri aynı; sivrisinek. Okurlarımız, “Son günlerde sivrisinek yüzünden balkonda oturamıyoruz. Ayrıca pencere de açamıyoruz. Akşam saatlerinde sivrisinekler canımıza okuyor. Valilik Konağı çevresndei de aynı dert var. Valimiz konağın dışına çıkıp oturabiliyor mu? İzmir’de acilen genel sivrisinek mücadelesi yapılmalı” diyor.



Sokak köpekleri aç ve bakımsız

İzmir’de köpeklerin sürü halinde gezdiğini belirten Süleyman Akın, “Sokak köpeklerinde bir artış oldu. Ben Karabağlar’da oturuyor ve Çiğli’de çalışıyorum. Sabah erken saatte çıktığım için işyerime kadar bütün güzergahımda sahipsiz ve hasta sokak köpekleriyle karşılaşıyorum. Ayrıca grup halinde geziyor ve zaman zaman da saldırıyorlar. Aç ve bakımsız köpeklere niçin sahip çıkılmıyor? “ diye dert yanıyor.



Çığırtkanlık ve işporta bitmedi

Kemeraltı’nda işyeri bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen okurumuz bakın ne diyor: “Hani Kemeraltı’nda işporta ve çığırtanlık bitmişti? Anafartalar Caddesi boyunca zaman zaman ekipler geziyor, bir görüntü verip sonra da kenara çekiliyorlar. İşporta da çığırtkanlık da öğleden sonra artıyor ve akşam hava kararana, hatta saat 21.00’e kadar sürüyor.“



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