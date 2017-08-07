Ayvalık’taki sahilkent mahallesi sakinleri çok dertli: Belediyeler bize hizmet getirmiyor

İlçe halkı, fosseptiklerden kurtulmak istediklerini belirtti, “Yağış olduğu zaman da asfalt yolun, tarlalardan gelen taş ve toprakla kaplanmasının önüne geçilmeli” dedi

Bu şikâyet, Ayvalıklı okurlarımızdan geldi. Sahilkent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nin 5, 6 ve 7. sokaklarında yıllardır yaşanan sorunlarına çözüm üretilmediğini belirten Ayten Yıldız Bilge, “Her yağışta asfalt yolumuz tepedeki toprak yollardan gelen taş ve molozlarla kaplanıyor. İkincisi, halen fosseptik denen geri kalmış sisteme mahkûm yaşıyoruz” dedi ve şikâyetini şöyle sürdürdü:

‘7 aydır bekliyoruz’

“Burası, 25-30 yıllık yerleşim bölgesi. Ancak, altyapı yönünden mağduruz. ‘Altyapı yapılmadan iskân verilmemesini ve tarlalardan yol açılmamasını’ belediyelerimize yıllarca söyledik, ama dikkate alınmadık. Asfalt yolumuz, tepedeki tarlalarda açılan toprak yollardan gelen taş ve molozla örtüldü. Bu, 6-7 aydır böyle. İki belediyemize de sorunumuzu defalarca aktardık. Dikkate almadılar. Halbuki ilçe merkezinde ne vergi veriliyorsa, biz de aynısını ödüyoruz.”

Dikili’de caddeler yenileniyor

DİKİLİLERİN bozuk sokak ve kaldırımlarla ilgili şikâyetlerine, belediye anında çözüm üretiyor. Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bu kapsamda, Salimbey ile İsmetpaşa mahallesinin sınırlarını belirleyen 13 Sokak’ın sil baştan yenilendiği iletildi. 2 bin metrekarelik alanda zemine granit taşı döşeme çalışmalarının yapıldığı ve sokağın daha estetik ve modern bir görünüme kavuşturulduğu kaydedildi. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, “Tüm yaşam alanlarımızı modernize etmek ve eksiklerini gidermek için hummalı çalışıyoruz” dedi.

Başkan Soylu fidan bağışı bekliyor

1 Temmuz 2017 Cumartesi günü İzmir’de çıkan ve 1000 hektar civarında ormanın kül olmasına neden olan yangından sonra vatandaşlar, bölgenin ağaçlandırılması için kampanya başlattıklarını bildirdi. Bu konuda ilk hareketin İzmir Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala’dan geldiği belirtildi. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’ya Şaşal Köyü yakınındaki orman yangını nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Pala, şunları söyledi:

‘Ciğerimiz yandı’

“Doğup büyüdüğüm ilçemizin ciğeri yandı. Yenileme çalışmalarına desteğe hazırız. Başkan Soylu’ya hediye getirdiğimiz bu fidan, sadece bir sembol. Derneğimiz adına bir fidanlık oluşturacağız.” Pala’ya teşekkür eden Soylu, bakanlığın da 1.5 milyon ağaç kampanyası başlattığını söyledi, fidan bağışı yapılması için çağrıda bulundu.