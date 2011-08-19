Aziz Başkanım burası gavur mahallesi mi?

Bu soruyu Foça Foçaköy Mahallesi sakini duayen gazeteci Cafer Yarkent soruyor ve yıllardır çözül(e)meyen sorunlarını şöyle dile getiriyor:

“Biz Foçaköy Mahallesi’nde yaşayan 80’e yakın aileyiz. Bağarası Köyü’nü 1 km. geçin, eski Foça’ya gelmeden 6 km. önce, Zeytinköy’ün karşısında, ana caddenin hemen sol yakasında büyük bir mahalleyiz. Bugüne kadar, bizi görmezden, duymazdan gelenlere sesleniyoruz: ‘Yetti gari, yetti! Allah için söyleyin, biz ‘Gavur Mahallesi miyiz?’ Toz toprak, per perişan, bir karış düzgün yolumuz niye olmaz? Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ bizi pek sever, pek dinler. Yardım ister, yardım görür. Ama Başkanımıza Allah rızası için bu mahalleye birkaç kilometre yol döşe dedik mi, ‘Vallah, billah o iş Büyükşehir’in işi, bizim bu yola, elimiz, boyumuz pek ermez’ deyip geçiştirir.



İlaçlama ve vergi ayıbı

Ya ilaçlamaya ne demeli. Foçaköy ‘Gavur Mahallesi mi arkadaş?’ Bağarası’nı bir güzel ilaçlattın, ‘Başkan Villası’nın bulunduğu birkaç evlik Zeytinköy’ü de bir güzel ilaçlattın, peki Foçaköy’e bu kadarcık insani yardımı niye çok görüyorsunuz? İşte bu ayırımcılıktır bizi çıldırtan. Mayıs ayı vergi ayıdır ve bu mahalle Foça’nın en yüksek vergi ödeyen mahallesidir; duyduk, duymadık demeyin. Bilen bilmeyen, açsın incelesin ama sorumlular da azıcık utansın. Bu mahalle toplam ne kadar vergi öder? Lütfen öğrenin ve bizi mahcup edin. Geçen yıllarda vergileri birkaç kez katlayarak, ‘Buraları zengin insanların oturdukları yerler’ diyen yerel yönetim, 5 kuruşluk bile belediye hizmeti vermemektedir. Veremediğini itiraf da etmektedir. Uzun lafın kısası, bizden topladıkları vergiler hiçbir biçimde geri dönmemektedir.



Haftada bir çöp kamyonu

Belediye size hiç mi yardım etmiyor, diye soracaksınız. Allah var, havalar iyi ise ve araçları yokuşu tırmanabiliyorsa haftada bir gün çöp kamyonu geliyor. Kötü havalarda çöp kamyonu sürücüleri de kamyonlarını bataktan zor kurtarıyorlar. Büyükşehir Başkanı’na sesleniyoruz; ‘arsalarımızın, evlerimizin, vergilerini fırlattınız, arsa ve ev sahiplerini fena halde tırlattınız Başkanım. Biz yolumuzu yaptık. Sizden asfaltla kaplamanızı bekliyoruz. Siz bu yol kaplamasını yapsanız bile size ödediğimiz vergilerin pek azını karşılıyor olacaksınız. Bu ayıbı lütfen düzeltin. Önce vatandaş olarak bu hizmeti bekliyoruz, diyecektim ama hayır, daha net söylüyoruz; ‘Lütfen aldığınız verginin çok azını bize yol olarak verin. Lütfen bizi tozdan, topraktan, çamurdan ve bataktan kurtarın. Bize, aranızda insan olarak yaşadığımızı hissettirin’ LÜTFEN...”







Alsancak’ta trafik eziyeti

Bornova’dan her gün Alsancak’taki işyerine Talatpaşa Bulvarı’nı kullanarak gelen ve yine bu bulvardan evine dönen Hilmi Kaya, “Sabahları işyerime gelirken ve akşamları da evime dönerken Talatpaşa Bulvarı’nda büyük eziyet çekiyorum. Talatpaşa Bulvarı’nda sabahları işyerime gelirken, akşamları da evime dönerken Vahap Özaltay Meydanı’nı ile Kıbrıs Şehitleri girişi arasındaki 500 metrelik mesafeyi en az 15 ile 20 dakika arasında alıyorum. Çünkü gidiş ve gelişteki ikişer şeritli yolun birer şeridi, flaşörleri yanık veya yanık olmayan araçların park etmesiyle tek şerite düşüyor. Trafik bu yüzden işlemiyor. Bazen ikinci şerit işgal ediliyor ve ESHOT otobüsleri geçemiyor. Tabii trafik kilitleniyor. Dakikalarca beklemek zorunda kalıyoruz” diyor.





ESHOT şoförü özür diledi

12 Ağustos 2011 Cuma günkü köşemizde, “ESHOT’un şoförü beni tekerin altına alıyordu” başlığı ile 30 yaşlarındaki genç şoförün ün agresif, kaba ve saldırgan tavırlarını aktarmıştım. Öncelikle konuyu ele alarak hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediyesi’ne ve ESHOT’a teşekkür ediyorum.



“Üzgün ve pişmanım”

Adının Volkan Kahraman olduğunu öğrendiğim ESHOT şoförü beni aradı ve defalarca özür diledi. Böyle bir hatayı nasıl yaptığına kendisinin de inanmadığını ve gelip elimi öperek bir kez daha özür dileyeceğini söyledi. Halkapınar Aktarma İstasyonu altındaki durakta şoför Volkan ve şefleri ile buluştuk ve yaşananları bir kez daha konuştuk. Çok korktuğunu, yanlışları o ruh haliyle yaptığını belirterek, “4 yıllık ESHOT şoförüyüm ve başıma ilk defa böyle bir olay geldi. Üzgünüm ve pişmanım” diyerek ESHOT camiasına yakışacak bir tavır sergiledi.





Duraklar istasyonun yakınına alınamaz mı?

Çiğli ’den arayan Sencer Tümer, “Mavişehir İstasyonu’ndaki otobüs durakları daha yakına alınamaz mı? “ diye bir konuyu yetkililere iletmemizi istedi. Okurumuz Tümer, “İZBAN’ın Karşıyaka Mavişehir İstasyonu’nun sol tarafındaki otobüs durakları yaklaşık 100 150 metre uzaklıkta. Ancak, istasyonun hemen önünde ise bomboş bir arazi duruyor. Otobüs durakları neden oraya yapılamaz veya otobüsler trenden inecek ve binecek yolculara kolaylık olsun diye niçin orada bekletilmez? Çünkü, bu istasyonu ve otobüsleri kullanan ben dahil bütün insanları 100 150 metre telaşla koşarken görüyorum. Çoğu zaman otobüsü veya treni kaçırıyoruz. İlgimi çektiği için yetkililere ileteyim istedim” dedi ve “Otobüs durakları istasyona yakın alınamaz mı ? “ diye sordu.





Resmi araç kırmızıda geçti

Günlerden 9 Ağustos 2011 Salı ve saat 07.25, Menderes ilçesi şehir merkezi girişindeki kavşakta İzmir istikametinde iki araç kırmızı yandığı için sol şeritte bekliyoruz ve sağ şerit boş. 35 PU 373 resmi plakalı gri bir pikap kırmızı ışığa riayet etmeden öyle bir geçiş yaptı ki, şaşırdık. Arkamdaki araç sürücüsü iki eliyle ‘Tuh sana’ ifadesiyle bu aracın sürücüsünü protesto etti. Araç geçişine yeşil ışık yandı ve biz de hareket ettik. Sağ şerite geçtim ve arkamdaki iki araç sürücüsü geçerlerken ‘Gördünüz mü?’ ifadesiyle bir kez daha işaret ederek olayı protesto ettiler. Yetkililerin dikkatine sunuyorum.





Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Bu soruyu Balçova Fevzi Çakmak Mahallesi Ladin Sokak sakinleri soruyor. Okurlarımız, “Sokağımızda doğalgaz için altyapı çalışmaları yapılıyor. İyi de bu kazılar yüzünden elektriklerimiz sık sık kesiliyor. Kesintiler geçen hafta bizi canımızdan bezdirdi” diyorlar.





Sokağımız köstebek yuvası

Karşıyaka Bahçelievler 1850 Sokak sakinleri oldukça dertliler. Köşemizi arayan okurumuz, “Sokağımız son bir yılda 3 kez kazıldı. Şimdi de fiber kablo döşenececeği için kazıldı. Neredeyse 40 gün oldu ve sokak hala asfaltlanmadı. Sokağımız köstebek yuvası gibi” diyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.