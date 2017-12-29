Başkasının elektrik faturasını ödemeyin

Şirket yetkilileri, bir önceki kişi adına kayıtlı olan abonelik üzerinden elektrik kullanan müşterilerine, usulsüz elektrik kullanım yaptıkları için yasal işlem başlatacaklarını açıkladı

2017 yılının son köşemizde sizlere önemli bir uyarıda bulunacağım. Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketleri, “Abone Hizmetleri Yönetmenliği” kapsamında yaptıkları açıklamada, kendi adına perakende satış sözleşmesi imzalamadan, önceki tüketici adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisini usulsüz olarak kullananların sayısının arttığını bildirdiler. Yapılan uyarıda Aydem’in bağlı olduğu Aydın, Denizli ve Muğla illerinde toplam 1,78 milyon müşteride, yaklaşık 300 bin kadarının usulsüz elektrik kullandığı, 800 bin tüketim noktasında da müşteri bilgilerinin eksik olduğu vurgulandı. Gediz bölgesinin İzmir ve Manisa illerinde ise toplam 2.96 milyon müşterinin, yaklaşık 600 bininin usulsüz elektrik kullanım yaptığı, 1.2 milyon tüketim noktasında da müşteri bilgilerinin eksik olduğu ifade edildi.

Elektrikleri kesilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesi “usulsüz” olarak tanımlandı. Aynı yönetmelikle, elektrik faturasında yazılı müşteri adı ile fiili kullanıcının farklı olmasının tespiti halinde “para cezası” ve “elektriğin kesilmesi” gibi müeyyidelerin getirildiği belirtildi. Bu nedenle herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için müşterilerin, yönetmeliğin işaret ettiği kapsamda usulsüz elektrik kullanımları söz konusu ise, elektrik aboneliklerini derhal kendi adlarına almaları; aboneliği kendi adına olmayanların, en kısa sürede Aydem ve Gediz Müşteri ilişkileri Merkezlerine (MİM) başvurarak perakende elektrik satış sözleşmesi imzalamaları hatırlatıldı. Ayrıca sözleşmelerin imzalanmasından sonra bu müşterilerin indirimli elektrik kampanyasından da yararlanacakları hatırlatıldı. Her iki şirket müşterilerinin bu işlemlerini www.aydem.com ve www.gediz.com web sitelerindeki Müşteri Hizmetleri sayfasının Bilgi Güncelleme sekmesini kullanarak veya Müşteri İlişkileri Merkezlerine (MİM) bizzat giderek ve 0850 80 00 186 numaralı İletişim Merkezi’ni arayarak gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

Bu çirkinliği gören yok mu?

İZMİR Çankaya’da 4 ve 5 yıldızlı otellerin, sağlık müdürlüğünün, hastanelerin ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgede şu çirkinlik yakışıyor mu? Bu fotoğrafı çekip gönderen okurumuz bakın ne dedi: “Zaman zaman buradan geçiyorum. Ancak, ne zaman geçsem bu çirkin görüntü hep duruyor. Burada bir inşaat devam ediyor. İyi de Allah rızası için kimse bu çirkinlikleri görmüyor mu? Burası Çankaya İsmetpeşe Mahallesi 1371 Sokak. Bu çirkinliği Konak Belediyesi Temizlik İşleri’nin bu semtteki görevlileri de mi görmüyor? Temizlik ekibi sadece konteynerleri boşaltıp gidiyor. İyi de bu çöpleri kim temizleyecek? Yetkililerin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Hürriyet ve Gazi Osman Paşa caddeleri arasındaki bu sokakları temizletmelerini istiyoruz.”

‘Tanımadığınız numarayı kesinlikle açmayın!’

BU olayı bankacı bir arkadaşımız aktardı. Dolandırıcı ve sahtekarların eksilmediğini belirterek konuyu köşemizden duyurmamızı önerdi. Son aylarda bankalardaki şef ve müdür yardımcılarının arandığını, kendilerini ilçenin kaymakamı, belediye başkanı ve diğer birim amirleri olarak tanıttıklarını söyledi. Arayan kişi kendisini, ‘Ben ...... Kaymakamı ..... ......, annem hastaneye kaldırıldı. Bana acilen hesabımdan 25 bin lira aktarın’ dedi. Ben de tanıttığı kişinin sesini bildiğim için sahtekar olduğunu anladım ve ‘Olur (!)’ dedim ve vatandaşlık numarası ile bizzat bankaya gelerek imzasının alınması gerektiğini söyledim. Karşımdaki telefonunu kapattı. Ben de aldığım numarayı aradım; ilkinde ‘Ulaşılamıyor’ ikincisinde ise ‘Kullanılmıyor’ mesajı geldi. Dolandırıcı olduğu belliydi ve hemen yasal yollara başvurdum. Lütfen köşenizden duyurun. Zira hesabında para olanları da arıyor ve onları dolandırıyorlar. Bankayı arayan sahtekarın numarası 0551 257 54 75 idi.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...