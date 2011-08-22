Belediyeler katılım payını almak zorunda

Güzelyalı 56 Sokak sakinleri, Konak Belediyesi’nin semtlerinde yürüttüğü kilit taşlı yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan’a “Kilit taşlı kaldırımlar için katılım payı ödeyecek miyiz?” diye sormuşlar, biz de 5 Ağustos 2011 Cuma günkü köşemizde bu isteği yerine getirmiştik. Okurlarımız, “Konak Belediyesi Fen İşleri her vatandaşın düzgün ve kullanışlı kaldırımlarda yürüyebilmesi için semtimizde kilit taşlı yol ve kaldırım çalışması başlattı. Teşekkür ediyoruz. Ancak bu çalışmaların sonunda bizden katılım payı adı altında para istenecek mi?” demişlerdi. Bir ay önce aynı konuda Bornovalılar da dert yanmışlar ve ‘Katkı payı’ ödeme bildirimlerine itiraz etmişlerdi. Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan belediyelerin katkı payı adı altında istenen ödeme tebliğlerini şöyle ifade etti:

Peşin öde indirimden yararlan

“Katılım payları yıllar önce çıkarılan 2464 sayılı ‘Belediye Gelirleri Kanunu’ gereğince tahsil edilmektedir ve yasal zorunluluktur. Aksi takdirde tahsil edilmeyen miktarlar, belediyelerin ilgili personeline zimmet olarak çıkarılmaktadır. Yani, belediyeler tespit edilen katılım payını hizmetin götürüldüğü bölgedeki kat maliklerine veya gayrimenkul sahiplerine tebliğ etmek durumundadır. Bu yasa İçişleri ve Maliye bakanlıklarının yerel yönetimleri teftişleri sırasında öncelikle sorgulanmakta ve ihmali durumunda o belediye ile ilgili olarak yasal işlem başlatılmaktadır. Tespit edilen bedel vatandaşa tebliğ edildikten sonra ödeme yapılmazsa, bu bedel bina satışında veya veraset durumunda faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Öncelikle bunu belirteyim. Peşin ödemelerde tespit edilen miktara yüzde 25 indirim uygulanmakta, taksitli ödemeler için, 2 yılda 4 taksit ‘vade farksız’ taksitlendirme yapılmaktadır.”



Yasa ne diyor?

Madde 86: Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden ‘Yol Harcamalarına Katılma Payı’ alınır. Buna göre:

a) Yeni yol açılması;

b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi;(Güzelyalı’daki vatandaşları ilgilendiren bölüm)

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç payına konu teşkil etmez. İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Özel devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2’sini geçemez.

Madde 91: Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır.



Zabıtanın operasyonu işe yaramıyor

Karşıyaka 2017 Sokak’ta kalıcı önlem istiyoruz



Bu sözler Karşıyaka Bostanlı 2017 Sokak sakinlerinden Serap Akkoç‘a ait. 25 Temmuz 2011’de sorunlarını dile getirmiştik. Yazının çıktığı gün operasyon yapıldığını belirten okurumuz, “Yol ve kaldırımdaki masa ve sandalyeler toplatıldı. Karşıyaka Belediye Başkanımız Cevat Durak’a teşekkür ediyoruz. Ancak, operasyonlardan hemen sonra herşey eski haline döndü. Kaldırımlara gece masa ve sandalyeler konuluyor. Araba park edilmemesi için bir kaç kişi sokağı bekliyor. Şayet reklam panosunu çekip arabanızı park etmek isterseniz hemen müdahale ediliyor. Yol ve kaldırımlar dükkanlarının önleri olarak tanımlanıyor. Direnen sokak sakininin arabası çiziliyor. Biz belediyemizden kalıcı önlem almasını rica ediyoruz.”



Evka-3 hayvan barınağı oldu



Bornova Evka-3 sakini Elmas Ersan, “Hayvanları seviyoruz ve korumak istiyoruz” diyenlere bakın nasıl sesleniyor: “Evka-3 Mahallesi sakinleri olarak müstakil evlerde beslenen köpeklerden, güvercinlerden, tavuklardan ve evlerin önünde sere serpe yatan sokak köpeklerinden rahatsız oluyoruz. Gürültülerinden, sokaklarımıza ve evlerimizin önüne bıraktıkları pisliklerinden rahatsızız. Misafirlerimiz önceleri mahallemize imrenirken, şimdilerde gelmeye korkar oldular. En önemlisi de birçok Evka-3 sakini bu yüzden, başka semtlere taşınmaya başladı.”

Okurumuz tepkisini şöyle sürdürüyor: “Biz hayvan sevmeyen insanlar değiliz. Ancak insanlara saygısı olmayanlara tepki-liyiz. Madem hayvanları çok seviyorlar o zaman gelsinler Evka-3’e, alsınlar sürü halinde gezen hayvanları ve yaptıkları barınaklarda korusunlar. Evlerimiz birbirine yakın olduğu için de ceremesini biz çekiyoruz. Büyükşehir ve Bornova belediyeleri ilgili birimlerinin bize yardımcı olmalarını istiyoruz.”





Sivrisineklerden bıktık usandık

Balçova Eğitim Mahallesi sakinlerinden Ali Keskin sivrisineklerden dert yandı. Okurumuz, “Akşam hava karardıktan sonra mahallemiz sivrisineklerin istilasına uğruyor. Balkon kapısını ve pencereleri açamıyoruz, sıcaktan kavruluyoruz. Akşamları balkonda oturamıyoruz. Sokağa çıkıp bir yerde dinlenemiyoruz. İnciraltı’na indiğimizde aynı şekilde sivrisineklerin saldırısına uğruyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Belediyemizin sivrisineklerle daha etkin mücadele yapmasını istiyoruz“ dedi.



Otobüs sefer sayısı artırılsın

Pınarbaşı’ndan arayan vatandaşlar toplu ulaşım konusunda dertliler. Köşemizi arayan okurlarımız, “Bornova-Pınarbaşı arasındaki 48 hat numaralı ootobüsün sefer sayısı azaltıldı. İyi de biz Bornova’dan oradaki işyerlerimize bu otobüsle gidip ve evlerimize dönüyorduk. Otobüs sayısı azaltılınca hatta kaldırılınca dolmuşlarla gidip gelmeye başladık. Bu da bize hem ekonomik yönden, hem de zaman açısından sorun çıkarmaya başladı. Bu hattın sefer sayısının sıklaştırılmasını istiyoruz” dediler.



Çöp konteyneri sayısı yetersiz

Karabağlar Peker Mahallesi 5057 Sokak sakinleri, “Sokağımızdaki çöp konteyneri yetmiyor ve çöpler yerlere atılıyor. Ayrıca sokağımızdaki çöp konteyneri çok eski, leş gibi kokuyor ve sinek üretiyor. Belediyemize çöp konteyneri isteğimizi ilettik ama kimse ilgilenmedi. Muhtarımıza da söyledik. O da, belediyeye bildirdiğini söyledi ama ek çöp konteyneri getirilmedi. Eski çöp konteynerinin değiştirilmesini ve yeni bir tane konteyner getirilmesini bekliyoruz” dedi.



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