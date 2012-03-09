Bornova Küçükpark yeniden hayat buldu

Bornova Küçükpark sakinlerinin yıllardır süren şikayetlerini defalarca dile getirdik. En son 16 Eylül 2011 Cuma günkü köşemizde “Küçükpark’ta hayat işkenceye dönüştü. Yöneticiler işletme sahiplerinden korkuyor mu?” başlıklarıyla aktarmıştık. Küçükpark sakinleri “Semtimiz Bornova’nın en nezih kenti iken, ne yazık ki şu anda yaşanılmaz bir yer oldu. Küçükpark sahipsiz kalmamalı. Biz evlerimizde ve sokaklarımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yeter artık!” diye isyan etmişlerdi. Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Oktay Sındır da, “Küçükpark’ta halk ne istiyorsa o olacak” diyerek burada radikal değişimler yapacağını açıklamıştı. Bornova Belediyesi bunun üzerine Küçükpark ile ilgili projeler hazırladı, kaynak temin edildi ve geçen ay Küçükpark’ta değişim başladı.



Müzikte denetlensin

Belediye, kafeteryaları ve eğlence mekanlarıyla ünlü Küçükpark’ta kapsamlı bir kaldırım ve yol düzenlemesi başlattı. Meydan araç parkına kapatıldı. 166 Sokak’tan meydana giriş engellendi ve bölgeye 1500 metrekare parke taşı ve 730 metrekare bordür döşendi. Araç parkına yasak olan bölgeler yükseltilerek, etrafına bir buçuk metre arayla babalar konuldu. Böylece gelişigüzel araç parkı önlenmiş oldu. Önceki gün köşemizi arayan onlarca Küçükpark sakini yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Bu çalışma ile araç park edilemeyeceği gibi seyyar satıcıların, geceleri araçlarının kapı ve camlarını açarak müzik yayınlayanların semtimize girmesi engellenmiş olacak. Bornova Belediye Başkanımız Prof. Dr. Kamil Oktay Sındır‘a Küçükpark’ta gerçekleştirdiği bu çalışma nedeniyle teşekkür ediyoruz. Önemli sıkıntılarımızdan biri de gece kulüplerinin müzik yayınlarının denetlenmesi. Bu da gerçekleştirilirse semtimiz eski yaşanası duruma gelir” dediler.

Halkapınar merdivenleri kapkaranlık

Karşıyaka ve Çiğli’de oturduklarını, Konak ve Çankaya’da çalıştıklarını belirten okurlarımız, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN’ın memnuniyetini yaptığı anket sonucunda yüzde 85 civarında olduğunu açıkladı. Genelde iyi. Ancak, Halkapınar İstasyonu’ndan memnun değiliz. Öncelikle akşamları hava karardıktan sonra merdivenlerdeki aydınlatmalar yetersiz olduğu için karanlık ve insanlar düşüyor. Hem o kadar çok kişi düşüyor ki. Aydınlatmaların güçlendirilmesi gerekiyor. İkincisi de kapalı alanı olmadığı için geçen yaz aylarında güneş altında pişmiştik. Şikayet ettik ve istek belirttik ama kapalı yer yapılmadı. Yağışların başladığı günden bu yana da yağışlı günlerde sırılsıklam olduk. Buraya kapalı bir bekleme alanı yapmak için Büyükşehir Belediyesi ne bekliyor?” diye sordular.

İki belediye başkanı konserimize gelmedi

Konak’ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yanındaki otoparkın işgalini geçen haftalarda vermiştik.

Bunların dışında, İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’ndaki sanatçılar, Büyükşehir ve Konak Belediye başkanlarına kırgın olduklarını belirttiler: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz Kocaoğlu, başkan olduğu 2004 yılından bu yana 8 yılda bir kez bile konserlerimize (450 konser) gelmedi. 25. yıl konserimize, özel olarak davet etmemize rağmen katılmadı. Oysa senfoninin konserinde bagetle fotoğraf bile çektirdi. İkinci olarak; biz Konak’ta çalışıyoruz. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, başkanlıkta 3 yılını dolduracak; o da hem geçen yıl ki 25. Yıl, hem de üç yıldır verdiğimiz 150 civarında konserden birine bile gelmedi. Belediye başkanlarımızın yılda bir kez de olsa konserlerimizi bekliyoruz.”

Mazgalların yeri değiştirilsin

Buca’dan arayan Yaşar Usluer, “Menderes Caddesi’nde belediye önündeki karşılıklı iki durağın yerinin değiştirilmesi için ESHOT’a yazdım. Buca yönüne giden durak yeri değişti. Durağın önünde iki mazgal var ve pis kokuyor. ESHOT’a durak yerinin tekrar değiştirilmesini veya mazgalların kaldırılmasını yazdım; ‘Mümkün değil’ dediler. Ayrıca karşısındaki durak yeri değiştirilmedi. Bu durağın arkasında yağmurda su gölleniyor, yayalar geçemiyor. Durağın önünden de geçmek mümkün değil, caddeye inmek gerekiyor. Geçen yağmurda bir kız öğrenciye araç çarptı. Mazgal kokusunu çekmeye mecbur muyuz? Durağın yerinin değişmesi için illa biri mi ölmeli?” diye soruyor.

Voltaj düşük ve kesinti yaşıyoruz

Karabağlar Bozyaka 3087 Sokak No: 15 sakinlerinden Ali Dağdelen, ve sadece kendilerine ait ve 18 numaralı konutta voltaj düşüklüğü elektrik kesintisi yaşandığını belirten okurumuz, “Evimize elektrikçi getirdik. Ölçüm yaptı ve 160 volt çıktı. Bulaşık-çamaşır makinemizi çalıştıramıyoruz. Ayda 350 TL elektrik faturası geliyor. Arızanın bulunmasını istiyoruz” dediler.

Egekent’te artık kesinti olmayacak

Torbalı Ayrancılar Egekent-4 sakinlerinin aylardır yaşadıkları elektrik kesintileri yüzünden çektikleri sıkıntıları, “Kesintiler daha ne kadar sürecek?” başlığı ile GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin dikkatine sunmuştuk. Yetkililerin gönderdiği cevap yazısında, “İki kez köşenizde dile getirdiğiniz söz konusu bölgedeki enerji kesintileri teknik personellerimiz tarafından giderilmiştir” diyor.

Arızalı aydınlatma iki aydır onarılmadı

Bayraklı Osmangazi Mahallesi 582 Sokak sakinlerinden Abuzer Kama, “İki aydır bir sokak lambasını onartamadım” dedi ve şikayetini şöyle dile getirdi: “10 Ocak 2012 Salı günü sokağımızdaki arızalı aydınlatmanın onarılması için GEDİZ Eliktrik Dağıtım A.Ş. ilgililerini aradım. Ayrıca ALO 186’ya en az 10 kez ilettim ve iki aydır sokağımızdaki arızalı aydınlatmayı onartamadım. Sokağımızda hırsızlık olayları arttı ve sadece benim evime 2 kez hırsız girdi. Arızalı direk numarası 351509.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.





