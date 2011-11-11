Bunu yapanlara ceza kesildi mi?

Bu bayram, sokaklardaki çirkin görüntüler geçen yıl yaşadıklarımızdan fazlaydı



Fotoğraflar: Turan Gültekin İzmir DHA

Kurban Bayramı bitti bitmesine de, geçmiş yıllardaki görüntüler yine hiç eksik olmadı. Kurbanlara eziyet edenler, kurbanını yasak yerlerde kesenler ve kurban atıklarını gelişi güzel yerlerde bırakanlar İzmir’in yine her köşesinde vardı. Hem de geçen yıllardan fazla. Tabii köşemizin telefonları susmadı. Arayan okurlarımız, “Hani kurbanlarını sokakta kesen ve atıklarını gelişi güzel atana ceza kesilecekti? Devlet yoktu ki, ceza kesilsin” diye serzenişte bulundular.







Kemeraltı yine rezildi

DHA Muhabiri Turan Gültekin’in fotofrafladığı onlarca kuralsızlıktan sizlere ancak bir kaç tanesini bu sayfada aktarabiliyoruz. Okurlarımız “Bunlara ceza kesildi mi?” diye sordular. Biz de İzmir Kurban Komisyonu ile belediyelerde Kurban Bayramı boyunca görev yapanlara soruyoruz: Bunlara ceza kesildi mi? Kesildiyse nerelerde, kaç kişiye ve kaç lira para cezası kesildi?

Bayramın ikinci günü öğle saatlerinden itibaren Kemeraltı’nı gezmeye çıkan okurlarımızdan da onlarca telefon aldık. Arayan okurlarımız bakın neler söylediler: “Kemeraltı’na bir gelir misiniz? Çünkü, çarşı rezil mi rezil. Kemeraltı, şu anda Konak Meydanı girişinden itibaren Anafartalar Caddesi boyunca sağlı sollu ve orta şeritte de iki sıra olmak üzere yüzlerce seyyar satıcı tarafından işgal edilmiş durumda. Aman Allah’ım bu ne? Böyle bir sergi ve seyyara semt pazarlarında bile izin verilmiyor. Yürümek ve çarşı içine girmek mümkün değil. Zabıta ve polis nerede? Polis sadece Valilik önünde var, o kadar. Kemeraltı elden gitmiş. İzmir böyle olmamalı. Hele hele Kemeraltı’na bu görüntüler hiç yakışmıyor.”



Metrodaki tuvalet esnafa niçin yasak?

Hatay Üçyol Metro İstasyonu esnafı Sezai Tüzün, “Üçyol Metro İstasyonu’nda işyeri sahibiyiz. Ne yazık ki metro içinde olmamıza ve bir sürü kira vermemize rağmen metro içindeki genel tuvaletten yaralanamıyoruz. Bize yasakmış. Metro istasyonu içindeki lavoba ve tuvaletleri kullanmamıza İzmir Metrosu Genel Müdürü izin vermiyor. Bu tuvalet sadece kendi personelleri içinmiş. Tüm ısrarlarımıza rağmen isteğimizi kabul ettiremedik. Israr edince de müdür bize, ‘İşinize gelmiyorsa çekin gidin’ dedi. Böyle saçmalık olur mu? Özellikle bayan işletmeciler tuvalet ve temizlik konusunda sıkıntı çekiyor. Çevrede umumi tuvalette yok. Bu sorunumuza Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun çözüm getirmesini istiyoruz” diye dert yandı.



Çeşmealtı sahili elektriği kesildi

30 Eylül 2011 Cuma günkü köşemizde “Urla-Çeşmealtı’nda kablolar halen açıkta” başlıklı haberimizi değerlendiren GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri, aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Aynen aktarıyorum: “Sayın Kemal Önderoğlu; 30.09.2011 tarih ve ‘Urla-Çeşmealtı’nda kablolar halen açıkta’ başlıklı haberinizle ilgili olarak, söz konusu Çeşmealtı Mevkii sahilindeki galvaniz aydınlatma direklerinin kablolarının halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Kurumumuzca enerjileri kesilmiş olup konu hakkında Urla Belediye Başkanlığı’na yazı ile bilgi verilmiştir.”





Geçitler İzmir’in merkezinde olmalı

Son yıllarda şehir içi trafik İzmir’in en önemli sorunu oldu. Mesai saatleri giriş ve çıkış zamanlarında tıkanan trafik artık günün diğer zamanlarına da kaymaya başladı. Özellikle Karabağlar Yeşillik Caddesi, Üçyol, Hatay, Basmane, Çankaya ve Alsancak’ta felaket trafik sıkışıklığı oluyor. Mevcut yollar yetersiz ve dardır. Bu yetmezmiş gibi yollardaki yenileme çalışmalarında kaldırımlar büyütülüp yollar iyice daraltılmıştır. Ayrıca gereksiz yere konan ışıklarla trafik iyice tıkanmaktadır. Hatay Caddesi son yenileme ile sanki bir sokak yolu haline gelmiştir. Basmane 9 Eylül Meydanı, Montrö, eski itfaiye önü, Çankaya gibi kavşaklarda her zaman tıkanıklık olmasına rağmen ne tuhaftır ki, bu veya benzer kavşaklarda trafiği rahatlatmak için köprülü kavşak, alt-üst geçit vb. çalışmalar yapılmamaktadır.”



Çöp atana ceza yazılsın

Alsancak’tan arayan Naile Araslı, “İzmir’in ana arterlerindeki yeşil alanlar ile halkın yoğunlukta olduğu çarşılar, ne zaman baksak çöp içinde oluyor. Kıbrıs Şehitleri başta olmak üzere Alsancak’ta birçok cadde ve sokaklarda çöpler uçuşuyor. Belediyelerimize bağlı park ve bahçeler elemanları çalışmasına çalışıyor. Ancak, kent merkezine diğer semtlerden gelenlerin duyarsızlığı yüzünden kent merkezi çöp içinde kalıyor. Zaman zaman Kordon, Konak Meydanı ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca çöpler uçuşuyor. Hele hele Çankaya Gazi ile Fevzipaşa Bulvarı arasındaki sokaklarda çöpten geçilmiyor. Büyükşehir ve Konak Belediyeleri çevre gönülleri ile kampanya başlatarak kent merkezinin temiz tutulmasını sağlayamazlar mı?” diye soruyor.



Alaybey‘e de yeni kaldırım yapılsın

Bu istek Karşıyakalı Ali Aydın’dan geldi. Karşıyaka Çarşısı’ndan Bostanlı’ya kadar yapılan yeni kaldırımlar için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden okurumuz bu isteğini şöyle ifade etti: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yalı Caddesi’nden Bostanlı’ya kadar yaptığı yeni kaldırımlar çok güzel oldu. Bu kaldırımlar yaşlılar, engelliler ve çocuklu hanımlar için büyük kolaylık sağladı. Teşekkür ediyoruz. Ancak, aynı kaldırımların Karşıyaka Çarşısı’ndan Alaybey’e ve Tersane istikametine kadar da yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu istikametteki kaldırımlar çok kötü.”



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