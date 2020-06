Büyük Çarşı Sokak tarihiyle buluşacak

Geçen hafta Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Oktay Sındır ile bir araya geldik. Başkan Sındır, önce üç yıllık başkanlık süresinde gerçekleştirdiği projelerini özetledi. Arkasından da 2012 yılında yapacaklarını anlattı. Bu yıl için planladıkları “Bornova Çevre Düzenleme Projesi” kapsamındaki çalışmalarını sıralarken, Bornova’nın tarihi ile bütünleşen “Büyük Çarşı”nın ilçeye yakışır hale getirileceğini de söyledi. Başkan Sındır’a, “Nasıl bir proje hazırladınız?” diye sordum. Hemen çekmecesinden “Bornova Büyük Çarşı Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi Raporu” dosyasını çıkardı. Başkan, projenin İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandığını’ndan bahsetti. Önce onu inceledik ve arkasından da Büyük Çarşı’ya giderek çarşı esnafı ile buluştuk. İşte Başkan Sındır’ın “Büyük Çarşı Sokak Sağlıklaştırma” projesi için aktardığı ilk bilgiler:

İhale hazırlıkları tamam

“Proje Büyük Çarşı’daki 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545 ve 452 sokakları kapsayacak. Toplam 77 parselden oluşan alandaki binalardan 49’unun sahibi projeye katılmak için muvafakatname verdi. Diğerleri için ise ikna çalışmalarımız sürüyor. İhale hazırlıklarımız tamamlandı. Kısa süre içinde duyurusunu yapacağız. Yaklaşık üç dört ay içinde çalışmaların başlaması ve 2012 yılı içinde de tamamlanması bekleniyor. Proje kapsamında Büyük Çarşı’daki işyerlerinin çatıları, kapıları, pencereleri tarihi özelliklerine uygun olarak restore edilecek. Ön cepheleri de pastel renklere boyanacak. İzmir bu proje ile kent merkezindeki önemli bir tarihi ile daha bütünleşecek. Ayrıca ilçemiz de yok olmaya yüz tutan önemli bir yaşam merkezine kavuşmuş olacak.”

Deprem korkusu ile yaşamak istemiyoruz

Karşıyaka Bostanlı’daki yatık Akalın Apartmanı sakinlerinden bir okurumuz aradı ve “Başkanımız ne yapacaksa bir an önce yapsın da, biz de deprem korkusu yaşamaktan kurtulalım” dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’ın ‘Kentsel Dönüşüm ve Yenileme’ projeleri açıklamasından sonra bekleyişe geçtiklerini bildiren okurumuz, “Karşıyaka Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi üzerinde ve Bostanlı Camii karşısındaki yatık binanın sahiplerinden biriyim. Diğer apartmanda oturan komşularımız da tedirgin. İki yıldır İzmir’de deprem ile ilgili ürkütücü açıklamalar yapıldı ki, hepimiz korku içine girdik. Deprem açıklaması yapıldıkça korkumuz daha da artıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: .



Bir an önce yapılsın

“Başkanımız Cevat Durak, bizim binalarla ilgili olarak 5-6 yıl önce çalışma başlatıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık ve Valiliğe yazılar yazdığını, Valililiğin de ‘Boşaltın’ yazısı yazdığını söylüyor. İçimizdeki bazı komşular denetim firmalarından ‘Demirler sağlam, güçlendirme yapılması halinde problem olmaz’ diye rapor aldılar. Biz katılmıyoruz ve başkanımızın ‘Bizim de elimiz kolumuz bu raporla bağlandı. Ancak bile bile hiçbir şey yapmadan duramayız’ sözlerine katılıyoruz. Ne yapılacaksa bir an önce yapılmasını istiyoruz. Diyarbakır’daki Maşallah Apartmanı’nda yaşananlar ile Van Bayram Oteli’nin geçirdiği deprem sürecini yaşamak istemiyoruz.”

Kıbrıs’a 3.25 TL bize niçin 4.05 TL?

Akaryakıta yapılan son zamlardan sonra motorin fiyatlarının 4.00 TL’yi aşması üzerine İzmirli servis araçları sahipleri önceki hafta sonu araçlarına taktıkları pankartlarla eylem yapmışlardı. Çiğli İstasyonu’ndan hareket ederek “Dünyanın en pahalı mazotunu kullanmak istemiyoruz” ve “Gemicik’e ucuz arabacıya pahalı mazot” yazılı pankartları taşıyan yüz civarında servisçi, Çiğli ve Karşıyaka’da klakson çalarak yüksek fiyatlı mazota tepki göstermişlerdi. Geçen hafta sonu köşemizi arayan servisçi okurlarımız, “Galiba sesimizi kimse duymadı. Biz özellikle iktidar partisinin İzmir İl Başkanı ile milletvekillerinin bizi aramalarını bekliyorduk. Tabii arayan olmadı. Akaryakıta sürekli zam geliyor ama servis ücretlerimiz sabit kalıyor. Petrolün varili 145 dolar olduğunda dolar 1.50 TL ve mazotun litresi 1.90 TL idi. Ne oldu da akaryakıt fiyatları bu hale geldi. Ayrıca Kıbrıs’a mazotu biz veriyoruz ve mazot orada 3.25 TL, biz de 4.05 TL. Gemi ve uçaklara verilen ucuz (ÖTV ve KDV düşürülerek) akaryakıtın bize de verilmesini istiyoruz” dediler.

Arızalı lambalar değiştirildi

30 Aralık 2011 tarihli köşemizde “Aydınlatmaları Onarır mısınız?” başlığı ile Bayraklı Salhane Mahallesi sakinlerinin, şikayetine yer vermiştik. Yazımızda, İZBAN hattının Ozan Abay ve bağlantılı bölümlerindeki aydınlatmaların sık sık arızalı olması yüzünden istasyon çıkış ve gelişlerinde korktuklarını belirten vatandaşlar lambaların onarılmasını istemişlerdi. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, “Haberinizle ilgili olarak; söz konusu aydınlatmaların arızaları ekiplerimizce yerinde kontrol edilerek giderilmiştir. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz” diye cevap gönderdi. GEDİZ Elektrik yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Yağmurlu bir günde yetkililer gelsin

Karşıyaka Atakent sakinleri, “Bu durak Karşıyaka, Atakent-Efes Sitesi Durağı. Her yağmurda durak önünde biriken yağmur suları durakta bekleyenleri ıslatıyor, yani zor durumda bırakıyor. Görevi çözüm üretmek olan, bu işler için maaş alan Belediye bürokratlarından bir tespit, bir müdahale, bir çözüm bekliyoruz. Onları yağmurlu bir günde, tıpkı bu gün gibi bu durakta otobüs beklemeye davet ediyoruz. Bu durakta beraber beklemek, beraber ıslanmak istiyoruz” diye dert yanıyor.

Dolmuş koltukları dar ve bakımsız

Hatay Bahçelievler sakinlerinden Nurten Yazıcı, “Geçtiğimiz gün bir tanıdığımı ziyaret için Gaziemir’e giderkken Üçyol’dan dolmuşa bindim. Ancak, bindiğim dolmuşun koltukları ilkokul öğrencilerinin oturabileceği genişlikteydi. Bu dolmuşları denetleyen kimse yok mu? Aynı zamanda bazı dolmuşların koltukları da oldukça bakımsız ve kirliydi. Kokudan geçilmiyor. Bunlar halkın sağlığını da tehdit etmekte. Yetkililerin en kısa zamanda dolmuşları denetlemelerini istiyoruz” diye uyarıyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.