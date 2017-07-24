Çeşme ve Karaburun susuzluk çekmeyecek

KARABURUN Yarımadası’nda yapımı süren Karareis ve Salman barajlarını ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, inşaatları yerinde inceledi. Barajlar bittiğinde turistik ilçelerin içme suyu sorununun büyük ölçüde sona ereceğini, Karareis Barajı’nın Çeşme Yarımadası’na her yıl 2.84 milyon metreküp içme suyu sağlayacağını ifade etti. Eker, “Karareis Barajı, Çeşme ile Balıklıova, Ildır, Ilıca ve çevresine hizmet verecek” dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajların bölge için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Ne olur, kalıcı bir çözüm getirin

Kentte, her geçen gün artan araç sayısı yüzünden hafta içi sabah ve akşam saatlerinde trafikte ıstırap çektiklerini söyleyen vatandaşlar, “Kurtarın bizi bu eziyetten” diyor

Köşemizi arayan yüzlerce İzmirli okurumuz, kentiçi ve dışı trafik akışının İstanbul trafiği gibi çözümü zorlaşan duruma doğru sürüklendiğini dile getirdi. Hafta içi sabah ve akşam, hafta sonları da özellikle tatil beldelerinden dönüş saatlerinde 3-4 sıra araç yoğunluğu olduğunu belirten vatandaşlar, kent yöneticilerinin yaşanan bu soruna çözüm getirmesini istedi.

’İstanbul gibi olmasın’

İzmirli Sami Doğrusöz: “Trafik felç. Hafta içi her gün İzmir-Aydın Otoyolu’nun Bornova istikametinden Işıkkent gişeler, Buca, Gaziemir, Çeşme yol ayrımına kadar 3-4 sıra ve 7-8 kilometrelik yolu bir saattte kat ediyoruz. Menemen-Çiğli istikametinden Karşıyaka ve İzmir’e, Manisa-Kemalpaşa organize sanayilerinden Bornova ve İzmir’e, Kısıkköy-Sarnıç istikametinden Gaziemir, Karabağlar, Buca ve İzmir’e girmek büyük eziyet ve 2-3 saat sürüyor. Hafta sonu akşam saatlerinde kıyı şeritleri Kuşadası-Selçuk arası, Özdere-Gümüldür ve Menderes ile İzmir’e, Foça’dan İzmir’e, Çeşme ve Seferihisar’dan Güzelbahçe, Narlıdere ve İzmir’e girmek de büyük işkence. Kent yöneticileri proje üretmeli. Yoksa İzmir trafiği de, İstanbul trafiği gibi olacak.”

İzmirli Hamdi Büyükaltıntaş: “Her sabah saat 08.00-10.00 arası Büyükşehir Belediyesi Konak altgeçit ile Basmane, Çankaya ve Alsancak istikametine doğru aşırı yoğunluk oluyor.”

Ali Aras: “Kent halkı toplu taşıma araçlarına yönlendirilmeli.”

Konuyu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nun dikkatine sunuyorum.

Çöp ev temizlendi mahalle rahatladı

GÜNDE 650 ton çöple, İzmir’in en fazla atık toplayan ilçe belediyesi Konak, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine tespit edilen “çöp evleri” temizliyor. Zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucunda, çöp ve moloz yığınlarıyla dolu yapılar bir bir elden geçiriliyor.

Halktan belediyeye teşekkür

Boğaziçi Mahallesi’nden arayan bir grup vatandaşın şikayeti üzerine çöp eve dönüşen metruk bina, pislikten arındırıldı. Uzun süredir boş durduğu için kimliği belirsiz kişiler tarafından mesken haline getirilen bina, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından temizlendi, sonra da ilaçlandı. Mahalle halkı, Konak Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yürüyüş yoluna kauçuk kaplama

ÖDEMİŞ’TE, sabah ve akşam saatlerinde 125. Yıl Kültürpark’ta spor yapanlar, yürüme yolundaki kırmızı kireç tozunun ayakkabı ve giyisilerine verdiği zarar nedeniyle şikayetçi oldu. Belediye de, vatandaşın bu sıkıntısını dikkate aldı, yürüyüş yoluna dökme kauçukla kaplamayı kararlaştırdı. Yaklaşık 900 metrelik yürüyüş yolu, önce betonla kaplandı. ardından kauçuk döşendi, halkın kullanımına sunuldu. Böylece yürüyüşe meraklılar, daha yumuşak ve temiz zeminde spor yapmanın keyfini yaşamaya başladı. Bu hizmet nedeniyle de, Belediye Başkanı Mahmut Badem’e teşekkür etti.